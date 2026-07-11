ETV Bharat / state

अलीगढ़ में रिश्वत देने के प्रयास में युवक गिरफ्तार; दो लाख रुपये, मोबाइल बरामद, जानिये क्या है पूरा मामला?

क्षेत्राधिकारी सर्वम सिंह ने बताया कि आरोपी को न्यायालय में पेश किया जा रहा है.

पुलिस गिरफ्त में आरोपी
पुलिस गिरफ्त में आरोपी (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 11, 2026 at 5:55 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

अलीगढ़ : जिले में हत्या के एक मुकदमे की विवेचना को प्रभावित करने की कोशिश करने का मामला सामने आया है. क्वार्सी थाना पुलिस ने हत्या के एक मामले में नामजद आरोपियों को बचाने के लिए विवेचक (जांच अधिकारी) को दो लाख रुपये की रिश्वत देने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है.

पुलिस ने आरोपी के कब्जे से दो लाख रुपये नकद, एक मोबाइल, जमानत संबंधी दस्तावेज और मुकदमे से जुड़े अन्य प्रपत्र भी बरामद किए हैं. आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की गई है.

पुलिस के अनुसार, 10 जुलाई 2026 को थाना क्वार्सी में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. आरोप है कि शाहंशाबाद के रहने वाले कफील ने हत्या के मुकदमे में वांछित दो नामजद भाइयों का नाम विवेचना से निकलवाने के उद्देश्य से विवेचक को रिश्वत देने का प्रयास किया था.

मामले की जानकारी मिलने के बाद क्वार्सी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी कफील को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपी के पास से दो लाख रुपये नकद, एक मोबाइल, जमानत से संबंधित प्रपत्र तथा मुकदमे की एफआईआर की प्रति बरामद की है.

क्षेत्राधिकारी सर्वम सिंह का कहना है कि विवेचना को प्रभावित करने या किसी भी पुलिस अधिकारी को अनुचित लाभ देकर कानूनी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का प्रयास गंभीर अपराध है. ऐसे मामलों में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी भी आरोपी को कानून से ऊपर नहीं माना जाएगा.

उन्होंने बताया कि पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी कफील का आपराधिक इतिहास भी है. उसके खिलाफ वर्ष 2025 में थाना क्वार्सी में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं में एक मुकदमा पहले से दर्ज है. अब उसके विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. आरोपी को न्यायालय में पेश किया जा रहा है.

इस पूरी कार्रवाई को थाना क्वार्सी के प्रभारी निरीक्षक अरुण कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने अंजाम दिया. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और यदि इस प्रकरण में किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका सामने आती है तो उसके विरुद्ध भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.


यह भी पढ़ें : एंटी करप्शन टीम का एक्शन; कृषि अधिकारी के लिपिक को पांच हजार घूस लेते किया गिरफ्तार

TAGGED:

YOUTH ARRESTED IN ALIGARH
ATTEMPTS OFFER BRIBES IN ALIGARH
ALIGARH POLICE
ALIGARH NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.