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लखनऊ एयरपोर्ट पर बम की अफवाह फैलाने वाला युवक कानपुर से गिरफ्तार, फर्जी सूचना से मचा हड़कंप

112 पर आई एक फर्जी कॉल और लखनऊ से कानपुर तक दौड़ पड़ी पुलिस

लखनऊ से कानपुर तक दौड़ पड़ी पुलिस
लखनऊ से कानपुर तक दौड़ पड़ी पुलिस (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 26, 2026 at 2:33 PM IST

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लखनऊ: चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर शुक्रवार रात बम की सूचना से हड़कंप मच गई. सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे एयरपोर्ट की जांच पड़ताल की लेकिन कुछ नहीं मिला. जिसके बाद पुलिस ने सूचना देने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया.

फर्जी कॉल से खलबली: शुक्रवार रात करीब 11:45 बजे मोबाइल नंबर 7518554090 से एक व्यक्ति द्वारा डायल 112 पर लखनऊ एयरपोर्ट पर बम होने की सूचना दी गई. यह सूचना मिलते ही बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वॉड, फायर ब्रिगेड और इमरजेंसी सेवाएं आनन-फानन में एयरपोर्ट की सघन चेकिंग जुट गई. सुरक्षा एजेंसियों ने काफी देर तक पूरे एयरपोर्ट परिसर की गहनता से जांच पड़ताल की लेकिन एयरपोर्ट परिसर में ऐसी कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली.

बम की अफवाह फैलाने वाला युवक कानपुर से गिरफ्तार
बम की अफवाह फैलाने वाला युवक कानपुर से गिरफ्तार (Photo Credit: ETV Bharat)

फर्जी कॉल करने वाले पर FIR: इस मामले में निशु चौधरी द्वारा रविवार सुबह मोबाइल नंबर के आधार पर सरोजनी नगर थाने में आरोपी के खिलाफ एनसीआर में मामला दर्ज कराया गया.

कानपुर से गिरफ्तारी: पुलिस ने सर्विलांस की मदद से मोबाइल नंबर को ट्रेस किया. उसके बाद कानपुर से आरोपी की गिरफ्तारी हुई.

सर्विलांस के माध्यम से उक्त नंबर को ट्रेस करने के बाद उसका लोकेशन कानपुर पाया गया. उक्त नम्बर से सूचना देने वाले को कानपुर के बिधूना स्थित जयसिंहपुर निवासी राज किशोर के बेटे श्याम सुंदर (30) को पुलिस ने कानपुर से गिरफ्तार कर लिया है.- बसंत कुमार, एडीसीपी दक्षिणी

आरोपी से पुलिस पूछताछ में जुटी है. ये पता लगाया जा रहा है कि, किस मकसद से उसने लखनऊ एयरपोर्ट पर बम होने की अफवाह फैलाई.

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