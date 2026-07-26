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लखनऊ एयरपोर्ट पर बम की अफवाह फैलाने वाला युवक कानपुर से गिरफ्तार, फर्जी सूचना से मचा हड़कंप

लखनऊ से कानपुर तक दौड़ पड़ी पुलिस ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर शुक्रवार रात बम की सूचना से हड़कंप मच गई. सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे एयरपोर्ट की जांच पड़ताल की लेकिन कुछ नहीं मिला. जिसके बाद पुलिस ने सूचना देने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया.

फर्जी कॉल से खलबली: शुक्रवार रात करीब 11:45 बजे मोबाइल नंबर 7518554090 से एक व्यक्ति द्वारा डायल 112 पर लखनऊ एयरपोर्ट पर बम होने की सूचना दी गई. यह सूचना मिलते ही बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वॉड, फायर ब्रिगेड और इमरजेंसी सेवाएं आनन-फानन में एयरपोर्ट की सघन चेकिंग जुट गई. सुरक्षा एजेंसियों ने काफी देर तक पूरे एयरपोर्ट परिसर की गहनता से जांच पड़ताल की लेकिन एयरपोर्ट परिसर में ऐसी कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली.

बम की अफवाह फैलाने वाला युवक कानपुर से गिरफ्तार (Photo Credit: ETV Bharat)

फर्जी कॉल करने वाले पर FIR: इस मामले में निशु चौधरी द्वारा रविवार सुबह मोबाइल नंबर के आधार पर सरोजनी नगर थाने में आरोपी के खिलाफ एनसीआर में मामला दर्ज कराया गया.