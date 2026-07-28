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बड़ी कार्रवाई: पाकिस्तानी गैंग को भारतीय सिम एक्टिव कराने के लिए ओटीपी भेजने का आरोप, युवक गिरफ्तार

आरोप है कि आरोपी ने पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी के नेटवर्क को भारतीय मोबाइल सिम सक्रिय कराने के लिए ओटीपी उपलब्ध कराया.

Office of the Superintendent of Police
पुलिस अधीक्षक कार्यालय (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 28, 2026 at 1:49 PM IST

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बीकानेर: राजस्थान में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बीकानेर पुलिस और आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) को बड़ी सफलता मिली है. जयपुर एटीएस से मिले सटीक खुफिया इनपुट के आधार पर बीकानेर जिले के बज्जू थाना क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए गौड़ू गांव निवासी अनिल कुमार पुत्र महावीर डेलू को गिरफ्तार किया गया है. आरोपी पर आरोप है कि उसने पाकिस्तान से संचालित एक आपराधिक एवं संदिग्ध नेटवर्क को भारतीय मोबाइल सिम सक्रिय कराने के लिए आवश्यक ओटीपी उपलब्ध कराया, जिसके बाद वह सिम पाकिस्तान में एक्टिव होकर वहां से संचालित होने लगी.

शहजाद भट्टी के नेटवर्क से जुड़े होने का अंदेशा: सुरक्षा एजेंसियां इस पूरे मामले को बेहद गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच कर रही हैं. प्रारंभिक जांच में आरोपी के संपर्क पाकिस्तान के कुख्यात गैंगस्टर शहजाद भट्टी के नेटवर्क से जुड़े लोगों से होने की बात सामने आई है. एजेंसियां इस बात की भी पड़ताल कर रही हैं कि कहीं इस सिम का उपयोग जासूसी, आतंकी गतिविधियों, साइबर अपराध अथवा भारत विरोधी गतिविधियों में तो नहीं किया गया.

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गांव से दबोचा आरोपी: जयपुर एटीएस को भारतीय मोबाइल नंबर के पाकिस्तान में सक्रिय होने संबंधी महत्वपूर्ण तकनीकी इनपुट प्राप्त हुए थे. इसके बाद यह जानकारी बीकानेर पुलिस को उपलब्ध कराई गई. मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा के निर्देशन में तत्काल विशेष रणनीति बनाई गई. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) तथा वृत्ताधिकारी कोलायत के सुपरविजन में बज्जू थाना प्रभारी चंद्रजीत सिंह भाटी के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित की गई. टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गौड़ू गांव में दबिश देकर आरोपी अनिल कुमार को हिरासत में लिया और पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया. आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) एवं टेलीकॉम से जुड़े प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है.'

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सोशल मीडिया के जरिए पहुंचा पाकिस्तानी नेटवर्क तक: पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी का संपर्क पाकिस्तान में बैठे गैंग के सदस्यों से सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से हुआ था. जांच के दौरान यह भी सामने आया कि गैंग के सदस्य उज्जेर और उसके सहयोगी अजान लगातार आरोपी के संपर्क में थे और धीरे-धीरे उसे अपने प्रभाव में ले लिया. जांच एजेंसियों के अनुसार 17 जुलाई को आरोपी ने भारतीय मोबाइल सिम को सक्रिय करने के लिए आवश्यक ओटीपी पाकिस्तान में मौजूद गैंग के सदस्यों को उपलब्ध कराया. ओटीपी प्राप्त होते ही वह भारतीय सिम पाकिस्तान में सक्रिय हो गई और वहीं से उसका संचालन शुरू कर दिया गया.

सिम का उपयोग किन गतिविधियों में हुआ?: सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि भारतीय सिम का पाकिस्तान में उपयोग राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत गंभीर मामला है. जांचकर्ता यह पता लगाने में जुटे हैं कि इस सिम का इस्तेमाल केवल संचार के लिए किया गया या फिर इसके माध्यम से जासूसी, साइबर फ्रॉड, आर्थिक अपराध, आतंकी गतिविधियों अथवा अन्य आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने की साजिश रची गई. डिजिटल साक्ष्यों, कॉल रिकॉर्ड, सोशल मीडिया अकाउंट, बैंकिंग लेन-देन और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की भी गहन जांच की जा रही है ताकि पूरे नेटवर्क का खुलासा किया जा सके.

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कई देशों तक फैला नेटवर्क: प्रारंभिक जांच में जिस नेटवर्क का नाम सामने आया है, उसका सरगना शहजाद भट्टी पाकिस्तान का कुख्यात गैंगस्टर बताया जाता है। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार वह वर्तमान में दुबई से अपना नेटवर्क संचालित करता है तथा पाकिस्तान के माफिया फारुख खोखर का करीबी सहयोगी माना जाता है. जांच एजेंसियों का दावा है कि भट्टी का नेटवर्क पाकिस्तान, दुबई, अमेरिका और कनाडा सहित कई देशों तक फैला हुआ है. विभिन्न जांचों में उसके नेटवर्क के तार आतंकी संगठनों से जुड़े होने की आशंका भी सामने आती रही है. वर्ष 2024 में अभिनेता एवं भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती को कथित धमकी देने के बाद भी वह भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी में आया था.

आर्थिक लेन-देन और अन्य संपर्कों की भी हो रही जांच: पूछताछ के दौरान एटीएस और पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि आरोपी ने इससे पहले भी किसी विदेशी अथवा पाकिस्तानी नेटवर्क को भारतीय सिम, ओटीपी या अन्य संवेदनशील जानकारी उपलब्ध कराई थी या नहीं. साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि उसे इसके बदले किसी प्रकार का आर्थिक लाभ मिला था या वह किसी बड़े संगठित नेटवर्क का हिस्सा बन चुका था. जांच एजेंसियां आरोपी के मोबाइल फोन, सोशल मीडिया चैट, बैंक खातों, डिजिटल ट्रांजैक्शन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की फोरेंसिक जांच करा रही है.

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