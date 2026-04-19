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लखनऊ के विकासनगर अग्निकांड में भ्रामक पोस्ट फैलाने वाला युवक गिरफ्तार, पुलिस ने सोशल मीडिया को लेकर जारी की चेतावनी

आरोपी मूल रूप से पहाड़ी, चित्रकूट का रहने वाला है और वर्तमान में विकासनगर में ही रह रहा था.

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार.
पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार. (Photo Credit; Lucknow Police)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 19, 2026 at 9:50 PM IST

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लखनऊ : विकासनगर इलाके में झुग्गी बस्ती में लगी आग की घटना को सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक रंग देकर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करना एक युवक को भारी पड़ गया. विकासनगर पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भ्रामक और अफवाह फैलाने वाली पोस्ट साझा करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है.

15 अप्रैल को विनायकपुरम स्थित झुग्गी-झोपड़ी में लगी आग के बाद से ही पुलिस साइबर सेल के जरिए अराजक तत्वों पर पैनी नजर बनाए हुए थी. इस गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने एक बार फिर स्पष्ट चेतावनी दी है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किसी भी तरह की अपुष्ट, सांप्रदायिक या भड़काऊ सामग्री फैलाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी.

​बुधवार को विकासनगर में झुग्गी-झोपड़ियों में आग लगने की दुखद घटना हुई थी. इस घटना के ठीक बाद सोशल मीडिया पर एक वर्ग सक्रिय हो गया. फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और X ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म्स पर घटना को सांप्रदायिक रंग देकर भ्रामक जानकारी साझा की जाने लगी. विकासनगर इंस्पेक्टर आलोक सिंह ने बताया कि छानबीन के बाद सुधाकर त्रिपाठी (29) को गिरफ्तार किया गया है. आरोपी मूल रूप से पहाड़ी, चित्रकूट का रहने वाला है और वर्तमान में विकासनगर में ही रह रहा था.

​पुलिस का कहना है कि आरोपी ने जिस तरह की पोस्ट की थी, उससे शहर में सामाजिक सौहार्द बिगड़ने और शांति भंग होने की प्रबल आशंका थी. मामले की गंभीरता को देखते हुए विकासनगर पुलिस ने तुरंत संज्ञान लिया और आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे हिरासत में लिया. अदालत में पेश करने के बाद आरोपी को न्यायिक प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जा रही है.

गिरफ्तारी के बाद लखनऊ पुलिस ने सोशल मीडिया का उपयोग करने वाले सभी नागरिकों के लिए कड़ी चेतावनी जारी की है. पुलिस का कहना है कि किसी भी घटना के बारे में जानकारी मिलने पर उसे बिना पुष्टि के साझा न करें. सोशल मीडिया पर भ्रामक या सांप्रदायिक पोस्ट करने से बचें. पुलिस की सोशल मीडिया सेल लगातार ऑनलाइन गतिविधियों पर नजर रख रही है, किसी भी तरह की अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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