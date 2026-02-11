ETV Bharat / state

शराब बेचने के जुर्म में बेकसूर को गिरफ्तार करने का आरोप, सदमे से मां की मौत, हंगामा हुआ तो अंत्येष्टि के लिए मिला पैरोल

सीतामणी क्षेत्र में नशेबाजी और अवैध गतिविधियों की शिकायत पर कोतवाली थाना पुलिस 10 फरवरी की सुबह लगभग 10 बजे को सीतामणी क्षेत्र में कार्रवाई करने निकली थी. इसी दरमियान सैलून में काम करने वाले सीतामणी निवासी युवक गोविंद श्रीवास(24 साल) के घर पर पुलिस पहुंची. प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिसकर्मी बिना वारंट के ही युवक के घर पहुंच और तलाशी लेने के साथ पूछताछ करने लगे.

बेटा जेल गया तो सदमे से मां की मौत, हंगामा हुआ तो अंत्येष्टि के लिए मिला पैरोल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कोरबा: शराब बेचने के जुर्म में कोतवाली थाना क्षेत्र के सीतामणी के युवक को पुलिस ने 10 फरवरी की सुबह पुलिस ने गिरफ्तार किया. यह खबर सुनकर युवक की मां को गहरा झटका लगा, आरोप है कि पहले से ही बीमार मां इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सकी. सदमे से दौरा पड़ा (संभवतः दिल का दौरा) और देर रात को उनकी मौत हो गई. इससे मोहल्ले के लोग आक्रोशित हो गए. 11 फरवरी को मोहल्लावासियों ने एसपी कार्यालय का घेराव कर दिया. मां की अंत्येष्टि के लिए युवक को पैरोल दिलाने पुलिस भी सक्रिय हुई. अंततः युवक पैरोल पर जेल से बाहर निकाला और मां की अंतिम क्रिया में शामिल हुआ.

बेटे की गिरफ्तारी की खबर से बिगड़ी तबीयत

लोगों का आरोप है कि अवैध तरीके से शराब बेचने का इल्जाम लगाया और पूछताछ के नाम पर गोविंद को अपने साथ ले गए. इसके बाद उसे जेल भेज दिया. रात को गोविंदा की मां सविता श्रीवास (45 साल) को जब यह सूचना मिली, कि बेटा गिरफ्तार हो गया है. तब उनकी तबीयत बिगड़ गई. वह पहले से ही बीमार थी. बेटे के गिरफ्तारी की खबर सुनकर उन्हें दौरा पड़ने लगा. आनन फानन में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां देर रात को चिकित्सको ने उन्हें मृत घोषित कर दिया, इसके बाद मोहल्ले में आक्रोश फैल गया. पुलिस की कार्यशैली को लेकर तरह-तरह की बातें होने लगी.

आरोप है कि पुलिस ने बिना किसी सबूत के एक बेकसूर युवक को गिरफ्तार किया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

दोस्त बेकसूर था, गलत इल्जाम लगाया

सीतामणी क्षेत्र के निवासी सीतलेश सोनवाई ने बताया कि जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है, गोविंद मेरा दोस्त है. वह नशे का कोई व्यापार नहीं करता. पुलिस वालों ने घर में छानबीन किया घर में कुछ नहीं मिला. उससे कहा कि गांजा बेचते हो, जिसके बाद उसे उठा कर ले गए. थाना लेकर गए, थाने में उसके खिलाफ शराब बेचने का झूठा मामला बनाया गया. जबकि घर से लेकर जाते हुए सीसीटीवी फुटेज हमारे पास मौजूद है. जिसमें साफतौर पर खाली हाथ दिख रहा है, युवक और पुलिस दोनों खाली हाथ गए थे.

जब हम थाने पहुंचे तो पुलिस का कहना है कि अब कोर्ट में इसे साबित करना, तो हम कैसे प्रूफ करें. जबरदस्ती झूठा मामला बनाया गया है. जब गोविंद की मां ने खबर सुनी तो उन्हें सदमा लग गया और इसी के कारण उनकी मौत हो गई है. इस पूरी घटना के लिए पुलिस जिम्मेदार है. घटना की ठोस जांच होनी चाहिए- सीतलेश, स्थानीय निवासी

शराब बेचने के जुर्म में बेकसूर को गिरफ्तार करने का आरोप (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जो अवैध काम कर रहे हैं उन पर कार्रवाई नहीं

सीतामणी क्षेत्र के पूर्व पार्षद सुफल दास का कहना है कि यह बहुत दुखद घटना है. एक बेकसूर लड़के को 6 बोतल शराब बेचने के जुर्म में जेल भेज दिया गया. उनकी माता की तबीयत खराब थी, जब उन्होंने गिरफ्तारी की बात सुनी तब उनका स्वर्गवास हो गया. मेरा प्रशासन से निवेदन है कि बिलासपुर से कोई आता है, रायगढ़ जिले से कोई आते हैं तो उन्हें 2 मिनट के भीतर गांजा और दारू मिल जाता है. गजब की पुलिसिंग है, कुछ पुलिस वाले यहां 20-25 साल से पदस्थ हैं. जो मुख्य मार्ग में शराब बेचते हैं, गांजा बेचते हैं. उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती.

कोई लड़का जो अपने दोस्तों के साथ कभी-कभी शराब पीता है. उसे शराब बेचने के जुर्म में अंदर कर दिया गया है. युवक को खाली हाथ लेकर गए और पूरा का पूरा वार्ड उस लड़के की जिम्मेदारी लेने को तैयार है. वह अवैध शराब नहीं बेचता, यह प्रशासन की बहुत बड़ी चूक है.- सुफल दास, पूर्व पार्षद

पैरोल पर अंत्येष्टि के लिए रिहा

इस पूरे मामले में सीएसपी कोरबा प्रतीक चतुर्वेदी का कहना है कि शराब बेचने के इल्जाम में एक व्यक्ति को जेल भेजा गया था. उन्हें पैरोल पर छोड़े जाने की मोहल्लेवासी मांग कर रहे थे. उन्हें प्रक्रिया समझाई गई है, कार्यवाही को पूरा किया गया है. सीजेएम के माध्यम से पैरोल के आदेश मिल चुके हैं. अंत्येष्टि कार्यक्रम में युवक को शामिल कराया जा रहा है.

युवक के पिता का पहले ही देहांत हो चुका है. अब तीन भाई बहनों के सिर से मां का साया भी उठ गया. पुलिस ने इस मामले में जांच की बात कही है. अंतिम क्रिया के बाद युवक को वापस जेल दाखिल कर दिया गया है.