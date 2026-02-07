ETV Bharat / state

रायबरेली में शादी का झांसा देकर दो साल तक किया दुष्कर्म; धर्म परिवर्तन का बनाया दबाव, शादी की बात छिपाई

एडिशनल एसपी संजीव कुमार सिन्हा ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है.

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo credit: ETV Bharat)
रायबरेली : जिले के सलोन थाना क्षेत्र में 'लव जेहाद' का एक मामला सामने आया है. आरोप है कि शादी का झांसा देकर एक युवक ने युवती के साथ दो साल तक दुष्कर्म किया. युवती ने युवक पर धर्म परिवर्तन का प्रयास करने व जबरन गौमांस खिलाने का भी आरोप लगाया है. युवती की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

एडिशनल एसपी संजीव कुमार सिन्हा ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)

एडिशनल एसपी संजीव कुमार सिन्हा ने बताया कि सलोन थाना क्षेत्र में शादी का झांसा देकर अवैध संबंध बनाने का मामला सामने आया है. युवती का आरोप है कि मुकीम नाम के युवक ने उसके साथ शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए. आरोप है कि इस दौरान युवक ने धर्म परिवर्तन का भी दबाव बनाया. पीड़िता की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है.



मामला सलोन कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है. पीड़िता का आरोप है कि कोतवाली क्षेत्र के एक गांव का रहने वाला मुकीम नाम का युवक शादी का झांसा देकर उसके साथ दो वर्षों से शारीरिक संबंध बनाता था. युवती ने बताया कि शक होने पर वह उसके घर पहुंच गई. पीड़िता का आरोप है कि युवक पहले से ही शादीशुदा है और उसे एक बच्चा भी है आरोप है कि आरोपी के परिजनों ने जबरन गौमांस खिलाया.

पीड़िता ने आरोपी के इस रवैये से वह मानसिक रूप से टूट गई और आहत होकर उसने जीवन लीला समाप्त करने का फैसला कर लिया. हालांकि, समय रहते युवती के परिजनों को इस बात की जानकारी हो गई.

युवती ने आपबीती परिजनों को बताई. जानकारी के बाद युवती के पिता, जो दिल्ली में रह रहे थे, तुरंत घर पहुंचे और स्थानीय थाने में प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई. पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है.

