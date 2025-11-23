शादी का झांसा देकर किया शारीरिक शोषण; युवती को अलग-अलग बहाने से बुलाया, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार
मलिहाबाद एसीपी सुजीत कुमार दुबे ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 23, 2025 at 10:20 PM IST
लखनऊ : जिले के सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर दोस्ती के बाद शारीरिक शोषण करने का मामला सामने आया है. रहीमाबाद थाना क्षेत्र में रहने वाली एक युवती का आरोप है कि युवक ने पहले दोस्ती की फिर शादी का झांसा देकर लगातार शारीरिक शोषण किया. पीड़िता की शिकायत के बाद रहीमाबाद पुलिस ने आरोपी को रविवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.
मलिहाबाद एसीपी सुजीत कुमार दुबे ने बताया कि रहीमाबाद थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया प्लेटफार्म के माध्यम से दोस्ती के बाद युवती का शारीरिक शोषण करने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. आरोपी मलिहाबाद का रहने वाला है. रहीमाबाद पुलिस ने आरोपी ऋषि को रविवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.
पीड़िता ने पुलिस को बताया कि वर्ष 2022 में उसकी पहचान सोशल मीडिया प्लेटफार्म के जरिए ऋषि से हुई थी. धीरे-धीरे चैटिंग के बाद दोनों ने मोबाइल नंबरों का आदान-प्रदान किया और उनकी मुलाकातें शुरू हो गईं. युवती का आरोप है कि आरोपी युवक उसे अलग-अलग बहानों से लखनऊ बुलाता रहा और शादी का झूठा आश्वासन देकर उसका शारीरिक शोषण करता रहा. जब युवती ने शादी के लिए दबाव बनाना शुरू किया, तो आरोपी टालमटोल करने लगा. युवती का आरोप है कि युवक ने शादी करने से साफ इनकार कर दिया. इसके बाद पीड़िता ने रहीमाबाद थाने में मुकदमा दर्ज कराया.
इंस्पेक्टर अरुण कुमार त्रिगुणायक ने बताया कि रहीमाबाद थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया प्लेटफार्म के माध्यम से हुई दोस्ती का फायदा उठाकर एक युवती का शारीरिक शोषण करने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है.
