ETV Bharat / state

शादी का झांसा देकर किया शारीरिक शोषण; युवती को अलग-अलग बहाने से बुलाया, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

मलिहाबाद एसीपी सुजीत कुमार दुबे ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है.

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार
पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार (Photo credit: Police Media Cell)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 23, 2025 at 10:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ : जिले के सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर दोस्ती के बाद शारीरिक शोषण करने का मामला सामने आया है. रहीमाबाद थाना क्षेत्र में रहने वाली एक युवती का आरोप है कि युवक ने पहले दोस्ती की फिर शादी का झांसा देकर लगातार शारीरिक शोषण किया. पीड़िता की शिकायत के बाद रहीमाबाद पुलिस ने आरोपी को रविवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.


मलिहाबाद एसीपी सुजीत कुमार दुबे ने बताया कि रहीमाबाद थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया प्लेटफार्म के माध्यम से दोस्ती के बाद युवती का शारीरिक शोषण करने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. आरोपी मलिहाबाद का रहने वाला है. रहीमाबाद पुलिस ने आरोपी ऋषि को रविवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

पीड़िता ने पुलिस को बताया कि वर्ष 2022 में उसकी पहचान सोशल मीडिया प्लेटफार्म के जरिए ऋषि से हुई थी. धीरे-धीरे चैटिंग के बाद दोनों ने मोबाइल नंबरों का आदान-प्रदान किया और उनकी मुलाकातें शुरू हो गईं. ​युवती का आरोप है कि आरोपी युवक उसे अलग-अलग बहानों से लखनऊ बुलाता रहा और शादी का झूठा आश्वासन देकर उसका शारीरिक शोषण करता रहा. ​जब युवती ने शादी के लिए दबाव बनाना शुरू किया, तो आरोपी टालमटोल करने लगा. युवती का आरोप है कि युवक ने शादी करने से साफ इनकार कर दिया. इसके बाद पीड़िता ने रहीमाबाद थाने में मुकदमा दर्ज कराया.



इंस्पेक्टर अरुण कुमार त्रिगुणायक ने बताया कि रहीमाबाद थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया प्लेटफार्म के माध्यम से हुई दोस्ती का फायदा उठाकर एक युवती का शारीरिक शोषण करने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है.

यह भी पढ़ें ; महिला थाने में रेप पीड़िता ने की जान देने की कोशिश; बोली- मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा, मेरा जीवन बर्बाद हो गया

TAGGED:

LUCKNOW NEWS
UP CRIME NEWS
PHYSICAL ABUSE OF GIRL IN LUCKNOW
शादी का झांसा देकर शोषण
LUCKNOW NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

काशी तमिल संगमम 4.0: वाराणसी के मंदिरों से हुई दक्षिण-उत्तर भारत के संगीत एक्सचेंज की शुरुआत, इन संगीतकारों-कलाकारों का अहम योगदान

यूपी में घटे TB के मरीज; मौत के आंकड़ों में भी 28 फीसदी गिरावट, 92% मरीजों को मिला उपचार

बौद्ध पर्यटन में कुशीनगर का दबदबा; अब तक 20 लाख पर्यटकों ने किए महापरिनिर्वाण मंदिर के दर्शन

कानपुर में यूपीसीडा बनवा रहा ट्रांसगंगा सिटी पुल, गंगा पर बनने वाला चौथा पुल सफर बनाएगा आसान

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.