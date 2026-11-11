नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाला गिरफ्तार, दुर्ग में गोवर्धन पूजा के दिन हुई वारदात
दुर्ग में नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है.जबकि साथ देने वाले दो युवक हिरासत में हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 11, 2026 at 4:12 PM IST
दुर्ग : जेवरा-सिरसा चौकी क्षेत्र में नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने की घटना सामने आई है. पुलिस के मुताबिक घटना मंगलवार की है.जब गांव में गोवर्धन पूजा के दौरान तीन युवक बच्ची को अपने साथ लेकर चले गए.इस दौरान एक युवक ने बच्ची के साथ गलत कार्य किया.बाकी दो युवक निगरानी कर रहे थे. घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है.
सुनसान जगह लेकर दुष्कर्म
दुर्ग शहर एएसपी शोभराज अग्रवाल ने बताया कि जेवरा सिरसा चौकी क्षेत्र में 3 युवकों ने एक नाबालिग बच्ची को बहला फुसलाकर सुनसान स्थान पर लेकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है.
एक युवक ने दुष्कर्म की घटना को कारित करना स्वीकार किया है. बाकी 2 युवक निगरानी रख रहे थे. इस मामले में पुलिस 3 युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जिसमें एक को गिरफ्तार किया गया है,जबकि दो युवक हिरासत में हैं. पुलिस ने दुष्कर्म और पॉस्को का मामला दर्ज कर विवेचना में जुटी हुई है- शोभराज अग्रवाल, एएसपी
आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया
जब बच्ची अपने घर वापस आई तो उसने सारी जानकारी अपने परिजनों को दी.परिजनों ने बिना देर किए पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराई. जिसके बाद पुलिस ने नाबालिग का बयान दर्ज करके तीनों युवकों को हिरासत में ले लिया है.पूछताछ के बाद पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है.पुलिस अन्य दोनों युवकों की भूमिका की भी जांच कर रही है.बच्ची के बयान के बाद कई तथ्य सामने आए हैं.इन तथ्यों के आधार पर आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.पुलिस इस मामले में गंभीरता से जांच कर रही है.
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