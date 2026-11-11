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नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाला गिरफ्तार, दुर्ग में गोवर्धन पूजा के दिन हुई वारदात

नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाला गिरफ्तार ( Etv Bharat )

दुर्ग : जेवरा-सिरसा चौकी क्षेत्र में नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने की घटना सामने आई है. पुलिस के मुताबिक घटना मंगलवार की है.जब गांव में गोवर्धन पूजा के दौरान तीन युवक बच्ची को अपने साथ लेकर चले गए.इस दौरान एक युवक ने बच्ची के साथ गलत कार्य किया.बाकी दो युवक निगरानी कर रहे थे. घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है.





सुनसान जगह लेकर दुष्कर्म