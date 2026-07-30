करोड़ों की लेम्बोर्गिनी कार से ख़तरनाक स्टंट, गुरुग्राम पुलिस ने रईसजादे को किया अरेस्ट

करोड़ों की लेम्बोर्गिनी कार से ख़तरनाक स्टंट, गुरुग्राम पुलिस ने रईसजादे को किया अरेस्ट
हरियाणा के गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेसवे पर लेम्बोर्गिनी कार से ख़तरनाक स्टंट करने वाले युवक को पुलिस ने अरेस्ट किया है.
Published : July 30, 2026 at 5:47 PM IST|
Updated : July 30, 2026 at 5:57 PM IST
गुरुग्राम : सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए सड़कों पर खतरनाक स्टंट करने वालों के खिलाफ गुरुग्राम पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए द्वारका एक्सप्रेसवे पर लेम्बोर्गिनी कार से स्टंट करने वाले 24 वर्षीय युवक को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने स्टंट में इस्तेमाल की गई लग्जरी कार भी जब्त कर ली है.
लेम्बोर्गिनी कार से खतरनाक स्टंट : दरअसल एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें एक युवक द्वारका एक्सप्रेसवे पर लेम्बोर्गिनी कार से खतरनाक स्टंट करता दिखाई दे रहा था. वीडियो का संज्ञान लेते हुए राजेंद्र पार्क थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और तकनीकी व अन्य सबूतों के आधार पर आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार आरोपी की पहचान 24 वर्षीय प्रणव मनचंदा के रूप में हुई है. पुलिस ने उसके कब्जे से स्टंट में इस्तेमाल की गई लेम्बोर्गिनी कार भी बरामद कर ली है. आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जा रही है.
स्टंट करना कानून का उल्लंघन : गुरुग्राम पुलिस की माने तो सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए सार्वजनिक सड़कों पर स्टंट करना कानून का उल्लंघन है और इससे ना केवल स्टंट करने वाले की जान खतरे में पड़ती है, बल्कि अन्य वाहन चालकों और राहगीरों की सुरक्षा भी गंभीर रूप से प्रभावित होती है. पुलिस ने बताया कि ऐसे मामलों पर साइबर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से लगातार निगरानी रखी जा रही है.
हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, लोकसभा चुनाव से जुड़ी हर ख़बर, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App
ये भी पढ़ें : नूंह में थार ने ट्रैक्टर को खींचा, वीडियो वायरल होने के बाद ड्राइवर अरेस्ट, आरोपियों ने मांगी माफी
ये भी पढ़ें : नूंह में शादी में थार पर स्टंट पड़ा भारी, 8 युवकों पर पुलिस की कार्रवाई, दो गाड़ियां जब्त
ये भी पढ़ें : फरीदाबाद में स्कॉर्पियो सवार युवकों का डेंजरस स्टंट, शीशे खोलकर छत पर बैठे, शोर-शराबे के साथ मचाई हुड़दंग