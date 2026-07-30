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करोड़ों की लेम्बोर्गिनी कार से ख़तरनाक स्टंट, गुरुग्राम पुलिस ने रईसजादे को किया अरेस्ट

हरियाणा के गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेसवे पर लेम्बोर्गिनी कार से ख़तरनाक स्टंट करने वाले युवक को पुलिस ने अरेस्ट किया है.

Youth arrested for performing stunts in a Lamborghini on Gurugram Dwarka Expressway
करोड़ों की लेम्बोर्गिनी कार से ख़तरनाक स्टंट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 30, 2026 at 5:47 PM IST

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Updated : July 30, 2026 at 5:57 PM IST

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गुरुग्राम : सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए सड़कों पर खतरनाक स्टंट करने वालों के खिलाफ गुरुग्राम पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए द्वारका एक्सप्रेसवे पर लेम्बोर्गिनी कार से स्टंट करने वाले 24 वर्षीय युवक को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने स्टंट में इस्तेमाल की गई लग्जरी कार भी जब्त कर ली है.

लेम्बोर्गिनी कार से खतरनाक स्टंट : दरअसल एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें एक युवक द्वारका एक्सप्रेसवे पर लेम्बोर्गिनी कार से खतरनाक स्टंट करता दिखाई दे रहा था. वीडियो का संज्ञान लेते हुए राजेंद्र पार्क थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और तकनीकी व अन्य सबूतों के आधार पर आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार आरोपी की पहचान 24 वर्षीय प्रणव मनचंदा के रूप में हुई है. पुलिस ने उसके कब्जे से स्टंट में इस्तेमाल की गई लेम्बोर्गिनी कार भी बरामद कर ली है. आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

करोड़ों की लेम्बोर्गिनी कार से ख़तरनाक स्टंट (ETV Bharat)

स्टंट करना कानून का उल्लंघन : गुरुग्राम पुलिस की माने तो सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए सार्वजनिक सड़कों पर स्टंट करना कानून का उल्लंघन है और इससे ना केवल स्टंट करने वाले की जान खतरे में पड़ती है, बल्कि अन्य वाहन चालकों और राहगीरों की सुरक्षा भी गंभीर रूप से प्रभावित होती है. पुलिस ने बताया कि ऐसे मामलों पर साइबर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से लगातार निगरानी रखी जा रही है.

Youth arrested for performing stunts in a Lamborghini on Gurugram Dwarka Expressway
लेम्बोर्गिनी (ETV Bharat)

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Last Updated : July 30, 2026 at 5:57 PM IST

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