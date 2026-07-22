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चूरू में 2.5 लाख की बाइक से कर रहा था स्टंट, पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर बाइक जब्त की

पावर बाइक पर खतरनाक स्टंट करना तारानगर के विजय को भारी पड़ा. पुलिस ने खुद संज्ञान लेकर मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेजा.

स्टंटबाजी पर कार्रवाई
स्टंटबाजी के आरोपी को पुलिस ने पकड़ा (ETV Bharat Churu)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 22, 2026 at 3:37 PM IST

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चूरू: जिले में सड़क पर खतरनाक स्टंटबाजी कर रील्स बनाने और यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले रील-बाजों पर पुलिस ने अब तक का सबसे सख्त शिकंजा कसा है. चूरू जिले में पहली बार पुलिस ने सोशल मीडिया या सड़क पर स्टंट करने वाले एक युवक के खिलाफ खुद संज्ञान लेते हुए न सिर्फ नामजद मुकदमा दर्ज किया है, बल्कि आरोपी को दबोचकर उसकी ढाई लाख रुपये की कीमती बाइक भी जब्त कर ली है. गिरफ्तार आरोपी की पहचान तारानगर निवासी विजय के रूप में हुई है, जिसकी इस हरकत ने अब उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है.

बीएनएस की धाराओं में मुकदमा दर्ज: कोतवाली थानाधिकारी गौरव खिड़िया ने बताया अक्सर लोगों को यह लगता है कि यातायात नियमों की अवेहलना करने पर ज्यादा से ज्यादा पुलिस चालान करेगी या सीजर की कारवाई करेगी. थानाधिकारी ने कहा आमजन के बीच सख्ती का संदेश देते हुए पुलिस ने इस प्रकरण में स्वसंज्ञान लेते हुए ये कार्रवाई की गई है. आरोपी के खिलाफ आमजन की जान जोखिम में डालने और बीच सड़क लापरवाही और तेज गति से बाइक से स्टंट करने के आरोप में बीएनएस की धाराओं में मुकदमा दर्जकर गिरफ्तार किया गया.

कोतवाली थानाधिकारी गौरव खिड़िया (ETV Bharat Churu)

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सीसीटीवी से गिरफ्त में आया: थानाधिकारी गौरव खिड़िया ने बताया कि आरोपी सीसीटीवी फुटेज से गिरफ्त में आया. पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की मदद से पहले आरोपी की पहचान की, फिर मुकदमा दर्जकर उसे गिरफ्तार किया गया. थानाधिकारी ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि जीवन बहुत अमूल्य है, इसे लापरवाही और स्टंटबाजी कर स्वयं और दूसरों की जान जोखिम में ना डालें, अन्यथा कानूनी कारवाई की जाएगी.

पुलिस ने जब्त की बाइक
पुलिस ने जब्त की बाइक (ETV Bharat Churu)

5वीं पास है आरोपी: थानाधिकारी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी विजय पांचवीx पास है और तारानगर के सरकारी अस्पताल में स्वीपर के पद पर कार्यरत है. सीज की गई बाइक की अनुमानित कीमत करीब ढाई लाख रुपए है. आरोपी सिर्फ हवाबाजी के चलते तारानगर से चूरू आता था और बीच सड़क तेज रफ्तार बाइक से कट और स्टंट मारता था, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस के पास है.

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