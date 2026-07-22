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चूरू में 2.5 लाख की बाइक से कर रहा था स्टंट, पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर बाइक जब्त की

चूरू: जिले में सड़क पर खतरनाक स्टंटबाजी कर रील्स बनाने और यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले रील-बाजों पर पुलिस ने अब तक का सबसे सख्त शिकंजा कसा है. चूरू जिले में पहली बार पुलिस ने सोशल मीडिया या सड़क पर स्टंट करने वाले एक युवक के खिलाफ खुद संज्ञान लेते हुए न सिर्फ नामजद मुकदमा दर्ज किया है, बल्कि आरोपी को दबोचकर उसकी ढाई लाख रुपये की कीमती बाइक भी जब्त कर ली है. गिरफ्तार आरोपी की पहचान तारानगर निवासी विजय के रूप में हुई है, जिसकी इस हरकत ने अब उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है.

बीएनएस की धाराओं में मुकदमा दर्ज: कोतवाली थानाधिकारी गौरव खिड़िया ने बताया अक्सर लोगों को यह लगता है कि यातायात नियमों की अवेहलना करने पर ज्यादा से ज्यादा पुलिस चालान करेगी या सीजर की कारवाई करेगी. थानाधिकारी ने कहा आमजन के बीच सख्ती का संदेश देते हुए पुलिस ने इस प्रकरण में स्वसंज्ञान लेते हुए ये कार्रवाई की गई है. आरोपी के खिलाफ आमजन की जान जोखिम में डालने और बीच सड़क लापरवाही और तेज गति से बाइक से स्टंट करने के आरोप में बीएनएस की धाराओं में मुकदमा दर्जकर गिरफ्तार किया गया.