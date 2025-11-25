गोरखपुर में प्रेमी ने की नववाहिता की हत्या; महिला साथ रहने का बना रही थी दबाव, 6 महीने पहले हुई थी शादी
अधीक्षक उत्तरी ज्ञानेंद्र कुमार ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 25, 2025 at 5:16 PM IST|
Updated : November 25, 2025 at 5:34 PM IST
गोरखपुर : जिले के झंगहा थाना क्षेत्र के एक गांव में रविवार देर रात बाथरूम में खून से सनी एक नवविवाहिता की लाश मिलने के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस ने मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया है. पुलिस का दावा है कि महिला शादी के बाद भी प्रेमी पर साथ रहने का दबाव बना रही थी. महिला की जिद से परेशान होकर प्रेमी ने मौत के घाट उतार दिया. महिला की शादी 9 मई 2025 को हुई थी.
अधीक्षक उत्तरी ज्ञानेंद्र कुमार ने बताया कि महिला का शादी के पहले एक युवक से प्रेम प्रसंग था. महिला की चचेरी बहन की शादी में युवक भी मौजूद था. दोनों में बातचीत हुई. महिला अपने प्रेमी के साथ रहने के लिए बार-बार दबाव बना रही थी. युवक बार-बार मना कर रहा था, लेकिन महिला मानने को तैयार नहीं थी.
पुलिस के मुताबिक, महिला ने युवक को मिलने के लिए अपने घर बुलाया और शादी के मंडप से रात में अकेले घर चली आई. इस दौरान युवक से उसकी बहस हुई. जिसके बाद युवक ने धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी. पुलिस ने मामले में आरोपी दीपक उर्फ विनय को गिरफ्तार किया है.
पुलिस के मुताबिक, महिला चचेरी बहन की शादी में सम्मिलित होने शुक्रवार को ससुराल से मायके आई थी. महिला शादी समारोह कार्यक्रम में अपनी मां और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ गई थी. काफी रात होने के बाद महिला वापस घर चली आई. परिवार के लोग जब घर वापस आए तो महिला को चारों तरफ ढूंढने लगे. परिजनों को खेत में बने बाथरूम में महिला की खून से लथपथ लाश मिली.
सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था. मौके पर फॉरेंसिक टीम भी पहुंची और अपने स्तर से सबूत इकट्ठा करने में जुटी थी. घटना के समय घर पर परिवार का कोई सदस्य मौजूद नहीं था. पुलिस ने मंगलवार को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.
