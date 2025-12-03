ETV Bharat / state

चित्तौड़गढ़: नदी किनारे हुई हत्या का राज खुला, दोनों थे समलैंगिक, विवाद के बाद दिया वारदात को अंजाम

आरोपी भीलवाड़ा जिले के रायपुर क्षेत्र में हत्या के एक और मामले में भी वांछित था. वह चित्तौड़गढ़ में फरारी काट रहा था.

Youth arrested in Murder
कोतवाली थाना, चित्तौड़गढ़ (ETV Bharat Chittorgarh)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 3, 2025 at 7:55 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

चित्तौड़गढ़: पुलिस ने कोतवाली थाना क्षेत्र में गत माह हुए ब्लाइंड मर्डर का खुलासा कर दिया है. पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को जोधपुर से गिरफ्तार किया है. प्रारंभिक जांच में यह खुलासा हुआ है कि आरोपी और मृतक दोनों समलैंगिक थे. वे दोनों नदी किनारे गए थे. वहां दोनों में विवाद हो गया, इसके बाद आरोपी ने दूसरे युवक की हत्या कर दी और फरार हो गया.

सदर थानाधिकारी निरंजन प्रताप सिंह ने बताया कि 19 नवंबर को गंगरार के भाटखेड़ा निवासी लालानाथ के गायब होने की सूचना गंगरार थाने में दर्ज हुई थी. अगले दिन उनका शव चित्तौड़गढ़ शहर के कोतवाली थाना इलाके में भीलवाड़ा बाईपास पर बेडच पुलिया के पास मिला. परिजनों ने कोतवाली थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज कराया. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच तेज कर दी और अभय कमांड सहित कई स्थानों के सीसीटीवी फुटेज की जांच की. जांच में मृतक लालानाथ और एक संदिग्ध व्यक्ति को नेहरू पार्क के पास जाते हुए देखा गया. इस आधार पर पुलिस ने गहन पड़ताल शुरू की.

सदर थानाधिकारी निरंजन प्रताप सिंह (ETV Bharat Chittorgarh)

पढ़ें: झाड़ियों में मिला खून से लथपथ शव, परिजनों ने लगाए हत्या के आरोप, 5 डिटेन

सदर एसआई ने बताया कि तकनीकी सूचना, सीसीटीवी और निगरानी की मदद से पुलिस आरोपी तक पहुंची. जांच के दौरान सामने आया कि आपसी विवाद के कारण आरोपी महेंद्र व्यास ने बेडच पुलिया के पास ले जाकर लालानाथ की हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया. पुलिस ने आरोपी का पीछा करते हुए उसे जोधपुर से गिरफ्तार कर लिया. उससे पूछताछ जारी है. थाना अधिकारी ने बताया कि प्रारंभिक जांच के अनुसार मृतक और आरोपी समलैंगिक प्रवृत्ति के थे. दोनों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया था.

भीलवाड़ा जिले में भी की थी हत्या: सदर एसआई ने बताया कि आरोपी आरोपी से पूछताछ जारी है. जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी भीलवाड़ा जिले के रायपुर क्षेत्र में हत्या के एक और मामले में भी वांछित है. वहां जमानत पर रिहा होने के बाद वह फरार हो गया था. इसके बाद से वह लंबे समय से विभिन्न शहरों में छिपता रहा और भटकता हुआ जीवन व्यतीत कर रहा था, ताकि पुलिस की गिरफ्तारी से बच सके. वह मोबाइल फोन का उपयोग भी नहीं करता था. एसआई ने बताया कि आरोपी से गहन पूछताछ जारी है और जल्द ही पूरे मामले का विस्तृत खुलासा किया जाएगा.

TAGGED:

MURDER CASE REVEALED
MURDER OF GAY MAN
ACCUSED ARRESTED FROM JODHPUR
YOUTH ARRESTED IN MURDER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.