ETV Bharat / state

चित्तौड़गढ़: नदी किनारे हुई हत्या का राज खुला, दोनों थे समलैंगिक, विवाद के बाद दिया वारदात को अंजाम

कोतवाली थाना, चित्तौड़गढ़ ( ETV Bharat Chittorgarh )

चित्तौड़गढ़: पुलिस ने कोतवाली थाना क्षेत्र में गत माह हुए ब्लाइंड मर्डर का खुलासा कर दिया है. पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को जोधपुर से गिरफ्तार किया है. प्रारंभिक जांच में यह खुलासा हुआ है कि आरोपी और मृतक दोनों समलैंगिक थे. वे दोनों नदी किनारे गए थे. वहां दोनों में विवाद हो गया, इसके बाद आरोपी ने दूसरे युवक की हत्या कर दी और फरार हो गया. सदर थानाधिकारी निरंजन प्रताप सिंह ने बताया कि 19 नवंबर को गंगरार के भाटखेड़ा निवासी लालानाथ के गायब होने की सूचना गंगरार थाने में दर्ज हुई थी. अगले दिन उनका शव चित्तौड़गढ़ शहर के कोतवाली थाना इलाके में भीलवाड़ा बाईपास पर बेडच पुलिया के पास मिला. परिजनों ने कोतवाली थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज कराया. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच तेज कर दी और अभय कमांड सहित कई स्थानों के सीसीटीवी फुटेज की जांच की. जांच में मृतक लालानाथ और एक संदिग्ध व्यक्ति को नेहरू पार्क के पास जाते हुए देखा गया. इस आधार पर पुलिस ने गहन पड़ताल शुरू की. सदर थानाधिकारी निरंजन प्रताप सिंह (ETV Bharat Chittorgarh)