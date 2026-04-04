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रायबरेली में खेत में मिले शव का खुलासा; झगड़े के बाद भाई से हुई थी मारपीट, पुलिस ने किया गिरफ्तार

सीओ सदर अरुण नौहार ने बताया कि थाना मिल एरिया में एक अप्रैल को एक व्यक्ति का शव हरदासपुर के पास खेत में मिला था. जिसकी सूचना पर थाना मिल एरिया पुलिस व फोरेंसिक टीम घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर साक्ष्य जुटाने लगी.

रायबरेली : थाना मिल एरिया क्षेत्र में खेत में शव मिलने के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस ने हत्या के आरोप में मृतक के भाई को गिरफ्तार किया है. पुलिस का दावा है कि 30 मार्च को मृतक शराब के नशे में घर आया था. आरोप है कि मृतक मां के साथ लड़ाई-झगड़ा कर रहा था. इस दौरान दोनों भाइयों के बीच मारपीट हो गई थी.

उन्होंने बताया कि मृतक की पहचान मयंकेश हरदासपुर थाना मिल एरिया के रूप में हुई थी. थाना मिल एरिया पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था. उन्होंने बताया कि जांच में यह तथ्य सामने आया कि 30 मार्च की शाम को करीब 4:00 बजे मयंकेश और उसके भाई निरंकेश के बीच लड़ाई-झगड़ा हुआ था.

उन्होंने बताया कि गांव के लोगों के मुताबिक, मयंकेश अत्यधिक शराब के नशे में था और अपने भाई निरंकेश और मां से झगड़ा कर रहा था. पुलिस के आने के डर से मयंकेश भाग गया था. इसके बाद वह रात में फिर आया और दोनों में मारपीट हुई. अगले दिन एक अप्रैल को मयंकेश का शव गांव के खेत में मिला.





सीओ ने बताया कि इस मामले में पुलिस ने निरंकेश से सख्ती से पूछताछ की. पूछताछ में निरंकेश ने पुलिस को बताया कि उसका भाई शराबी व नशेड़ी था. वह आए दिन शराब पीकर घर में मारपीट करता था. 30 मार्च को घर में विवाद हुआ था, जिसमें रात को उसने मारपीट की थी. जिसके बाद वह खेतों की तरफ चला गया.

उन्होंने बताया कि मां के कहने पर जब वह भाई को ढूढ़ने निकला तो वह खेत में बैठा मिला. लेकिन, वह वहां भी मारपीट पर आमादा हो गया. इसके बाद उसने मयंकेश के सिर पर डंडा मार दिया. घायल अवस्था में वह उसे वहीं छोड़कर चला गया. अगले दिन जब उसका शव पुलिस को मिला तो उसने झूठ कह दिया कि वह नशे में कहीं गिर गया होगा और जिसके कारण उसकी मौत हो गई.



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