ETV Bharat / state

यूपी में नकली कफ सिरप फैक्ट्री का भंडाफोड़; झोलाछाप डाॅक्टर घर में बना रहा था दवाइयां, 500 खाली शीशियां बरामद

पुलिस गिरफ्त में आरोपी. ( Photo credit: ETV Bharat )

पीलीभीत : जनपद में नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत घुंघचाई थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. अपर पुलिस अधीक्षक (ASP) विक्रम दहिया ने मंगलवार को पुलिस लाइन परिसर में आयोजित प्रेसवार्ता के दौरान अवैध नकली कफ सिरप फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया. पुलिस ने एक शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से भारी मात्रा में नकली दवाएं और उपकरण बरामद किए हैं. एएसपी विक्रम दहिया ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat) एएसपी विक्रम दहिया ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त पूरनपुर निवासी सुरेश कुमार (41 वर्ष) झोलाछाप डाॅक्टर है. आरोपी अपने घर के परिसर में दवाइयां बनाता था. दवाइयों की बुनियादी जानकारी होने के कारण उसने अधिक लाभ कमाने के चक्कर में अपराध का रास्ता चुना. पूछताछ में अभियुक्त ने कुबूल किया कि उसने करीब दो वर्ष पूर्व यूट्यूब (YouTube) के माध्यम से नकली कफ सिरप बनाने की विधि सीखी थी.

