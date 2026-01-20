यूपी में नकली कफ सिरप फैक्ट्री का भंडाफोड़; झोलाछाप डाॅक्टर घर में बना रहा था दवाइयां, 500 खाली शीशियां बरामद
पुलिस लाइन परिसर में एएसपी विक्रम दहिया ने प्रेसवार्ता कर दी जानकारी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 20, 2026 at 4:33 PM IST
पीलीभीत : जनपद में नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत घुंघचाई थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. अपर पुलिस अधीक्षक (ASP) विक्रम दहिया ने मंगलवार को पुलिस लाइन परिसर में आयोजित प्रेसवार्ता के दौरान अवैध नकली कफ सिरप फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया. पुलिस ने एक शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से भारी मात्रा में नकली दवाएं और उपकरण बरामद किए हैं.
एएसपी विक्रम दहिया ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त पूरनपुर निवासी सुरेश कुमार (41 वर्ष) झोलाछाप डाॅक्टर है. आरोपी अपने घर के परिसर में दवाइयां बनाता था. दवाइयों की बुनियादी जानकारी होने के कारण उसने अधिक लाभ कमाने के चक्कर में अपराध का रास्ता चुना. पूछताछ में अभियुक्त ने कुबूल किया कि उसने करीब दो वर्ष पूर्व यूट्यूब (YouTube) के माध्यम से नकली कफ सिरप बनाने की विधि सीखी थी.
एएसपी ने बताया कि आरोपी घर के भीतर ही स्प्रिट, ऑरेंज फ्लेवर और चीनी के शीरे के इस्तेमाल से घातक मिश्रण तैयार करता था. इसे असली जैसा दिखाने के लिए वह बरेली से खाली शीशियां और ढक्कन मंगवाकर गैस सिलेंडर व लेमिनेशन मशीन की मदद से हूबहू ब्रांडेड पैकिंग कर देता था.
एएसपी ने बताया कि यह गिरोह केवल नशेड़ियों को ही नहीं, बल्कि नामचीन मेडिकल स्टोरों को भी माल खपा रहा था. अभियुक्त ने पूरनपुर के दो मेडिकल स्टोर के साथ-साथ एक व्यक्ति को माल सप्लाई करने की बात स्वीकार की है. मात्र 8 रुपये की लागत में तैयार होने वाली एक शीशी को बाजार में 80 से 100 रुपये में बेचा जाता था.
उन्होंने बताया कि पुलिस ने मौके से 375 तैयार कफ सिरप की शीशियां, 500 खाली शीशियां, करीब 2000 ढक्कन, भारी मात्रा में रैपर और एक मोटरसाइकिल बरामद की है. एएसपी ने बताया कि अभियुक्त के विरुद्ध BNS की विभिन्न धाराओं और ट्रेड मार्क एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई की जा रही है.
उन्होंने कहा कि दवाओं के नाम पर जहर बेचने वालों को बख्शा नहीं जाएगा. घटना में संलिप्त मेडिकल स्टोर संचालकों की भी गहनता से जांच की जा रही है और उनके विरुद्ध भी कठोर विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. एएसपी ने जनता से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध मेडिकल स्टोर या बिना बिल की दवा की सूचना तत्काल पुलिस को दें.
