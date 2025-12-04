ETV Bharat / state

बुर्का पहनाकर नाबालिग हिंदू बहनों को टहला रहे थे दो युवक, शक होने पर एक को पकड़ा, दूसरा फरार

रुद्रपुर: उधमसिंह नगर के नानकमत्ता नानक सागर डैम इलाके में उस वक्त हंगामा हो गया जब दो नाबालिग हिंदू छात्राएं दो संदिग्ध युवकों के साथ बुर्के में दिखाई दीं. ये छात्राएं सगी बहनें हैं. उन्हें स्कूल ड्रेस के ऊपर बुर्का पहना कर डैम किनारे घुमाते दो मुस्लिम युवकों को शक होने पर स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया.

हिंदू छात्राओं को बुर्का पहनाकर टहलाने से हड़कंप: उक्त घटना क्रम में विवाद की स्थिति देख एक युवक मौके से भागने में सफल रहा. दूसरे युवक को पकड़ स्थानीय लोगों ने नानकमत्ता पुलिस के सपुर्द कर दिया. वहीं पुलिस द्वारा सितारगंज निवासी दोनों नाबालिग छात्राओं के परिजनों को उक्त मामले की सूचना दी गई. थाने पहुंचे लड़कियों के पिता ने उनकी बेटियों को बहला फुसला कर बदनीयती से सितारगंज के ही रहने वाले दोनों मुस्लिम युवकों पर नानकमत्ता लाए जाने का आरोप लगा उनके खिलाफ तहरीर सौंपी.

पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज: इस पर नानकमत्ता पुलिस द्वारा दोनों युवकों के खिलाफ पॉक्सो सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है. दो अलग अलग समुदाय से लड़के लड़कियों के होने के चलते उक्त मामला चर्चाओं में रहा.