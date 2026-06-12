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बलरामपुर में हिंदू देवी-देवताओं पर की आपत्तिजनक टिप्पणी; पुलिस ने दर्ज की FIR, आरोपी युवक गिरफ्तार

बलरामपुर : जिले के देहात थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली टिप्पणी का मामला सामने आया है. देहात थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले युवक पर देवी-देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगा है. इस संबंध में सवर्ण आर्मी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने पुलिस को तहरीर दी है. पुलिस ने शुक्रवार को मुकदमा दर्जकर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है.

सर्वण आर्मी के जिलाध्यक्ष अभय कुमार शुक्ला का आरोप है कि आरोपी द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार हिन्दू देवी-देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी की जा रही थी. उन्होंने कहा कि यदि आरोपी युवक के खिलाफ कठोर कार्यवाही नहीं की जाती है तो चौराहे पर आंदोलन और प्रदर्शन किया जाएगा.



आरोप है कि देहात थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी आरोपी युवक ने सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी की थी. इस दौरान मामले की जानकारी स्वर्ण आर्मी के कार्यकर्ताओं को मिली. जानकारी मिलने पर जिलाध्यक्ष अभय कुमार शुक्ला ने कई साथियों के साथ देहात थाना पहुंचकर आरोपी के खिलाफ तहरीर देकर सख्त कार्यवाही की मांग की. पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्जकर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है.