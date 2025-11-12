फिरोजाबाद में झूठी सूचना देने वाला युवक गिरफ्तार, डायल 112 पर काॅल कर बम से उड़ाने की दी थी धमकी
अपर पुलिस अधीक्षक शहर रविशंकर प्रसाद ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 12, 2025 at 8:10 PM IST
फिरोजाबाद : जिले में डायल 112 पर काॅल कर झूठी सूचना देना एक युवक को काफी महंगा पड़ गया. सूचना के बाद पुलिस की टीम आरोपी की तलाश में जुट गई. पुलिस ने मुकदमा दर्जकर युवक को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को जेल भेज दिया है.
डायल 112 पर दी थी झूठी सूचना : अपर पुलिस अधीक्षक शहर रविशंकर प्रसाद के मुताबिक, मामला दक्षिण थाना क्षेत्र से जुड़ा है. उन्होंने बताया कि 10 नवंबर को एक युवक ने डायल 112 पर काॅल कर बम से उड़ाने की धमकी दी थी. इसके बाद कॉलर का फोन बंद जा रहा था. पुलिस ने नंबर ट्रेस किया तो यह नंबर सुहाग नगर निवासी आकाश फौजदार का निकला.
आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज : पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आकाश की तलाश शुरू की. पुलिस ने आरोपी को बुधवार को गिरफ्तार भी कर लिया है. अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपी के खिलाफ सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली गई है. पूछताछ के बाद उसे जेल भेजने की कार्यवाही की गई है.
इंस्पेक्टर कोतवाली दक्षिण योगेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी किसी संगठन से नहीं जुड़ा है, बल्कि नशे का आदी है. इसने महज पुलिस को परेशान करने के मकसद से झूठी सूचना दी थी. उन्होंने बताया कि आरोपी की सूचना को गंभीरता से लिया गया, क्योंकि इसके द्वारा सूचना देने से एक घंटे पहले ही दिल्ली में ब्लास्ट की घटना हुई थी. आरोपी की गिरफ्तारी कर ली गई. वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.
यह भी पढ़ें : मुंबई से वाराणसी आ रही एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट में बम की धमकी, इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई