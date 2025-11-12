ETV Bharat / state

फिरोजाबाद में झूठी सूचना देने वाला युवक गिरफ्तार, डायल 112 पर काॅल कर बम से उड़ाने की दी थी धमकी

अपर पुलिस अधीक्षक शहर रविशंकर प्रसाद ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है.

फिरोजाबाद में झूठी सूचना देने वाला युवक गिरफ्तार
फिरोजाबाद में झूठी सूचना देने वाला युवक गिरफ्तार (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 12, 2025 at 8:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

फिरोजाबाद : जिले में डायल 112 पर काॅल कर झूठी सूचना देना एक युवक को काफी महंगा पड़ गया. सूचना के बाद पुलिस की टीम आरोपी की तलाश में जुट गई. पुलिस ने मुकदमा दर्जकर युवक को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को जेल भेज दिया है.

डायल 112 पर दी थी झूठी सूचना : अपर पुलिस अधीक्षक शहर रविशंकर प्रसाद के मुताबिक, मामला दक्षिण थाना क्षेत्र से जुड़ा है. उन्होंने बताया कि 10 नवंबर को एक युवक ने डायल 112 पर काॅल कर बम से उड़ाने की धमकी दी थी. इसके बाद कॉलर का फोन बंद जा रहा था. पुलिस ने नंबर ट्रेस किया तो यह नंबर सुहाग नगर निवासी आकाश फौजदार का निकला.

आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज : पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आकाश की तलाश शुरू की. पुलिस ने आरोपी को बुधवार को गिरफ्तार भी कर लिया है. अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपी के खिलाफ सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली गई है. पूछताछ के बाद उसे जेल भेजने की कार्यवाही की गई है.

इंस्पेक्टर कोतवाली दक्षिण योगेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी किसी संगठन से नहीं जुड़ा है, बल्कि नशे का आदी है. इसने महज पुलिस को परेशान करने के मकसद से झूठी सूचना दी थी. उन्होंने बताया कि आरोपी की सूचना को गंभीरता से लिया गया, क्योंकि इसके द्वारा सूचना देने से एक घंटे पहले ही दिल्ली में ब्लास्ट की घटना हुई थी. आरोपी की गिरफ्तारी कर ली गई. वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.

यह भी पढ़ें : मुंबई से वाराणसी आ रही एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट में बम की धमकी, इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई

TAGGED:

FIROZABAD NEWS
FALSE INFORMATION IN FIROZABAD
YOUTH ARRESTED IN FIROZABAD
FIROZABAD LATEST NEWS
FIROZABAD NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

यूपी में 40 गांवों के 4112 लोगों पर क्यों दर्ज हुए चुन-चुनकर मुकदमे, जानिए थारू समुदाय का क्या है गुनाह?

जब बारिश बिगाड़े राह, तपस्या दिखाए नई राह; यूपी की 11वीं की छात्रा की ये छोटी सी तकनीक, बड़े हादसों का करेगी अंत

यूपी में योगी सरकार ला रही एग्रीगेटर पॉलिसी, इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर मिलेगी इतनी छूट, जानिए नियम-शर्ते

यूपी का सबसे महंगा मुर्गा कड़कनाथ, कीमत दोगुनी-खूबियां 4 गुनी; डिमांड आसमानी...

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.