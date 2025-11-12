ETV Bharat / state

फिरोजाबाद में झूठी सूचना देने वाला युवक गिरफ्तार, डायल 112 पर काॅल कर बम से उड़ाने की दी थी धमकी

फिरोजाबाद : जिले में डायल 112 पर काॅल कर झूठी सूचना देना एक युवक को काफी महंगा पड़ गया. सूचना के बाद पुलिस की टीम आरोपी की तलाश में जुट गई. पुलिस ने मुकदमा दर्जकर युवक को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को जेल भेज दिया है.

डायल 112 पर दी थी झूठी सूचना : अपर पुलिस अधीक्षक शहर रविशंकर प्रसाद के मुताबिक, मामला दक्षिण थाना क्षेत्र से जुड़ा है. उन्होंने बताया कि 10 नवंबर को एक युवक ने डायल 112 पर काॅल कर बम से उड़ाने की धमकी दी थी. इसके बाद कॉलर का फोन बंद जा रहा था. पुलिस ने नंबर ट्रेस किया तो यह नंबर सुहाग नगर निवासी आकाश फौजदार का निकला.

आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज : पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आकाश की तलाश शुरू की. पुलिस ने आरोपी को बुधवार को गिरफ्तार भी कर लिया है. अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपी के खिलाफ सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली गई है. पूछताछ के बाद उसे जेल भेजने की कार्यवाही की गई है.