सड़क पर जानलेवा स्टंट करना रईसजादे को पड़ा महंगा, आरोपी गिरफ्तार

हल्द्वानी पुलिस ने गाड़ी से स्टंट करने वालों को सख्त संदेश दिया है. एक थार चालक युवक को स्टंट करने पर अरेस्ट किया गया है.

youth arrested for Deadly stunts in Haldwani
पुलिस की गिरफ्त में स्टंटबाज युवक (Photo- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 21, 2025 at 9:27 AM IST

हल्द्वानी: नैनीताल जिले के हल्द्वानी में सड़क पर एक रईसजादे को थार से जानलेवा स्टंट करना महंगा पड़ गया. कोतवाली पुलिस ने आरोपी को थार समेत गिरफ्तार किया है. आरोपी के वाहन को सीज करते हुए लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है. एसएसपी ने कहा कि कानून व्यवस्था को तोड़ने वाले लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी.

हल्द्वानी नैनीताल सड़क पर एक रईसजादे को थार वाहन से स्टंट करना महंगा पड़ गया. पुलिस ने ना सिर्फ स्टंट बाज रईसजादे को हिरासत में लिया, बल्कि थार वाहन को सीज भी कर दिया है. दरअसल, शनिवार को सोशल मीडिया में एक वीडियो खूब वायरल हो रहा था. हल्द्वानी नैनीताल सड़क स्थित शहिद पार्क के पास एक अज्ञात व्यक्ति जान जोखिम में डालते हुए थार कार से सड़क में स्टंट करता हुआ दिखाई दिया. रात के अंधेरे में टायर की गूंज आसपास के लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया. स्टंट से राहगीर भी भयभीत दिखाई दिए.

स्टंटबाजी, अराजकता, गुंडागर्दी और कानून तोड़ने वालों को कतई बर्दाश्त नही किया जाएगा. सार्वजनिक मार्गों पर आम नागरिकों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी.
मंजूनाथ टीसी, एसएसपी, नैनीताल

स्टंट का वीडियो पास में रहने वाले लोगों ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया और सोशल मीडिया में वायरल कर दिया. वीडियो वायरल होने के बाद जैसे ही मामला एसएसपी मंजूनाथ टीसी के संज्ञान में आया तो उन्होंने हल्द्वानी कोतवालि पुलिस को कार्रवाई के निर्देश दिए. जांच के दौरान कल देर रात्रि कोतवाली पुलिस ने आरोपी स्टंट बाज को थार कार के साथ गिरफ्तार किया गया.

पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम ब्रह्मजोत सिंह पुत्र सुशांत सिंह निवासी उदयपुर दौलतपुर, हल्द्वानी, जनपद नैनीताल बताया. आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 281 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया. खतरनाक व उतावलेपन से वाहन चलाने पर वाहन सीज किया गया साथ ही स्टंटबाज रईसजादे का ड्राइविंग लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई भी अमल में लाई जा रही है.

नैनीताल एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने आम जनता से अपील करते हुए कहा कि कानून का पालन करें, सुरक्षित वाहन चलाएं तथा किसी भी प्रकार की स्टंटबाजी या हुड़दंग से दूर रहें. कानून व्यवस्था भंग करने वालों पर पुलिस की नजर लगातार बनी हुई है.

