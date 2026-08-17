मदरसे के नाम पर चंदा जमा कर पाकिस्तान भेजने के आरोप में युवक गिरफ्तार
पाकिस्तान में मौजूद आतंकी संगठनों को पैसा भेजने की कोशिश कर रहा था युवक.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 17, 2026 at 6:47 PM IST
लखनऊ: ATS की टीम ने बिहार में पूर्णिया के रहने वाला जफर को गिरफ्तार किया है. ATS की जांच में जफर की एक ऐसी कहानी सामने आई है, जिसने जांच एजेंसियों को चौंका दिया है. बीते दिनों ATS को सूचना मिली कि एक युवक मदरसे के नाम पर पैसा इकट्ठा कर रहा है और इस पैसे को पाकिस्तान में मौजूद आतंकी संगठनों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है. इसी सूचना के बाद ATS ने जफर पर शिकंज कसना शुरू कर दिया.
ATS के मुताबिक, जफर ने पूछताछ में बताया कि पढ़ाई के दौरान उसने जैश-ए-मोहम्मद के बारे में पढ़ा था. इसके अलावा जेहाद और मुजाहिदों की शहादत से जुड़ी सामग्री पढ़ी थी, जिसके बाद धीरे-धीरे उसके अंदर इसी तरह के विचार पैदा होने लगे.
जांच एजेंसी का कहना है कि बाद में वह जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर की तकरीरों से प्रभावित हुआ और मसूद अजहर की भड़काऊ व जेहादी तकरीरों को सोशल मीडिया पर शेयर करने लगा. ATS के अनुसार, उसका मकसद लोगों को हिंसक जेहाद के लिए प्रेरित करना था.
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