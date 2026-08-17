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मदरसे के नाम पर चंदा जमा कर पाकिस्तान भेजने के आरोप में युवक गिरफ्तार

पाकिस्तान में मौजूद आतंकी संगठनों को पैसा भेजने की कोशिश कर रहा था युवक.

चंदा जमा कर पाकिस्तान भेजने के आरोप में युवक गिरफ्तार
चंदा जमा कर पाकिस्तान भेजने के आरोप में युवक गिरफ्तार (Photo Credit; UP POLICE)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 17, 2026 at 6:47 PM IST

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लखनऊ: ATS की टीम ने बिहार में पूर्णिया के रहने वाला जफर को गिरफ्तार किया है. ATS की जांच में जफर की एक ऐसी कहानी सामने आई है, जिसने जांच एजेंसियों को चौंका दिया है. बीते दिनों ATS को सूचना मिली कि एक युवक मदरसे के नाम पर पैसा इकट्ठा कर रहा है और इस पैसे को पाकिस्तान में मौजूद आतंकी संगठनों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है. इसी सूचना के बाद ATS ने जफर पर शिकंज कसना शुरू कर दिया.

ATS के मुताबिक, जफर ने पूछताछ में बताया कि पढ़ाई के दौरान उसने जैश-ए-मोहम्मद के बारे में पढ़ा था. इसके अलावा जेहाद और मुजाहिदों की शहादत से जुड़ी सामग्री पढ़ी थी, जिसके बाद धीरे-धीरे उसके अंदर इसी तरह के विचार पैदा होने लगे.

जांच एजेंसी का कहना है कि बाद में वह जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर की तकरीरों से प्रभावित हुआ और मसूद अजहर की भड़काऊ व जेहादी तकरीरों को सोशल मीडिया पर शेयर करने लगा. ATS के अनुसार, उसका मकसद लोगों को हिंसक जेहाद के लिए प्रेरित करना था.

ATS की टीम ने युवक को किया गिरफ्तार
ATS की टीम ने युवक को किया गिरफ्तार (Photo Credit; UP POLICE)
जफर की सोशल मीडिया गतिविधियों ने ATS का शक और गहरा तब कर दिया. जब जांच में वह फेसबुक के जरिए चेहरा ढ़ककर जेहाद और खिलाफत से जुड़े बयान देता नजर आया. इसके साथ ही वह जैश-ए-मोहम्मद के जेहादी ग्रुप से भी जुड़ गया था. धीरे-धीरे उसकी बातचीत पाकिस्तान में बैठे लोगों से भी होने लगी थी. ATS के मुताबिक, जफर ने खुद पाकिस्तान में मौजूद हैंडलर से संपर्क किया और जेहाद में मदद करने की पेशकश की.
जांच में जफर का मोबाइल फोन ATS के लिए सबसे अहम कड़ी बनी. फोन की जांच में कई पाकिस्तानी जेहादी WhatsApp ग्रुप मिले. जिसमें जेहाद और चंदे से संबंधित बातचीत सामने आई. यानी जिस युवक पर मदरसे के नाम पर चंदा जुटाने की सूचना थी, उसके मोबाइल में पाकिस्तान से जुड़े जेहादी ग्रुप भी मौजूद थे. ATS के मुताबिक, यही कड़ियां जांच को आगे बढ़ाती चली गईं.
ATS के मुताबिक, जफर जब पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में आया तो उसने उसे पैसे भेजने की कोशिश की. शुरुआती कोशिश कामयाब नहीं हुई. इसके बाद जफर ने हैंडलर से बैंक अकाउंट की जानकारी मांगी, फिर पाकिस्तान के संदिग्ध लोगों से संपर्क कर Binance के जरिए USDT के रूप में कई बार पैसे भेजने की कोशिश की.
ATS ने पूछताछ में जफर के इन गतिविधियों में शामिल होने की बात कही है.जांच में मिले इन इनपुट के बाद ATS ने जफर को 16 अगस्त 2026 को गिरफ्तार कर लिया. उसके खिलाफ मुकदमा संख्या 13/2026 दर्ज किया गया है. मामले में BNS-2023 की धारा 152, 61(2) और UAPA की धारा 18/38 के तहत कार्रवाई की गई है. ATS के मुताबिक, पूछताछ में जफर ने अपने अपराध स्वीकार किए हैं.


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