सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी, कई जिलों तक फैला है नेटवर्क, पुलिस के शिकंजे में आरोपी
धनबाद में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया गया है. नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.
Published : September 28, 2026 at 7:23 PM IST
धनबाद: सरकारी नौकरी की चाहत को ठगों ने कमाई का जरिया बना लिया. धनबाद में शिक्षा, स्वास्थ्य और पुलिस विभाग में नौकरी लगवाने का दावा कर कई लोगों से लाखों रुपये वसूलने के आरोप में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है. आरोपी की पहचान बैंक मोड़ निवासी 28 वर्षीय पंकज गुप्ता के रूप में हुई है. पुलिस के मुताबिक, आरोपी के खिलाफ धनबाद के अलावा झरिया, बैंक मोड़ और पलामू के विभिन्न थानों में भी ठगी के मामले दर्ज हैं. फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की पड़ताल में जुटी है
शिकायतकर्ता का आरोप
शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि आरोपी अलग-अलग लोगों को सरकारी विभागों में नौकरी दिलाने का भरोसा देता था. किसी से 20 लाख रुपये तो किसी से 15 लाख, 10 लाख और 6 लाख रुपये तक लिए गए. आरोप है कि रकम लेने के बाद कुछ लोगों को नियुक्ति से जुड़े दस्तावेज भी दिए गए. बाद में जब इन कागजातों की पड़ताल कराई गई तो उनके फर्जी होने की बात सामने आई.
पीड़ितों में शामिल पूजा सिंघल का आरोप है कि पंकज गुप्ता ने बड़े अधिकारियों से संपर्क होने की बात कहकर उन्हें भरोसे में लिया. नौकरी लगवाने के नाम पर उनसे भी छह लाख रुपये लिए गए. जब लंबे समय तक नौकरी नहीं लगी तो उन्हें पूरे मामले में ठगी का एहसास हुआ.
पुलिस के रडार पर आरोपी का भाई
पुलिस की जांच में सामने आया है कि आरोपी के खिलाफ अलग-अलग थानों में पहले से शिकायतें और मामले दर्ज हैं. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि इस कथित ठगी में अकेला आरोपी शामिल था या उसके साथ कोई और लोग भी काम कर रहे थे. जांच के दौरान आरोपी के भाई की भूमिका भी पुलिस के रडार पर है. पुलिस यह भी देख रही है कि नौकरी के नाम पर कितने लोगों से रकम ली गई और अब तक कितने लोगों को कथित तौर पर फर्जी दस्तावेज उपलब्ध कराए गए.
पुलिस का बयान
पुलिस के मुताबिक, आरोपी नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अपने प्रभाव और अधिकारियों से कथित संपर्क का हवाला देकर अपने जाल में फंसाता था. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार किया. पूछताछ और जांच के आधार पर मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है. फिलहाल पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज चुकी है. अब जांच का फोकस कथित ठगी की कुल रकम, पीड़ितों की संख्या, फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल और इस पूरे मामले में किसी अन्य व्यक्ति की संलिप्तता पर है.
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