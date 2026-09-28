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सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी, कई जिलों तक फैला है नेटवर्क, पुलिस के शिकंजे में आरोपी

प्रतीकात्मक तस्वीर ( ETV BHARAT )

धनबाद: सरकारी नौकरी की चाहत को ठगों ने कमाई का जरिया बना लिया. धनबाद में शिक्षा, स्वास्थ्य और पुलिस विभाग में नौकरी लगवाने का दावा कर कई लोगों से लाखों रुपये वसूलने के आरोप में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है. आरोपी की पहचान बैंक मोड़ निवासी 28 वर्षीय पंकज गुप्ता के रूप में हुई है. पुलिस के मुताबिक, आरोपी के खिलाफ धनबाद के अलावा झरिया, बैंक मोड़ और पलामू के विभिन्न थानों में भी ठगी के मामले दर्ज हैं. फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की पड़ताल में जुटी है