वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए युवाओं में जबरदस्त उत्साह, 25 और 26 जनवरी को गाज़ियाबाद में विशेष अभियान

उत्तर प्रदेश में 6 जनवरी 2026 को विशेष ग्रहण पुनरीक्षण कार्यक्रम अभियान के बाद पहली ड्राफ्ट सूची जारी की गई थी.

वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए युवाओं में जबरदस्त उत्साह
वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए युवाओं में जबरदस्त उत्साह (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 24, 2026 at 8:24 PM IST

3 Min Read
नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में युवाओं में वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए काफी उत्साह देखने को मिल रहा है. मिली जानकारी के मुताबिक SIR की प्रक्रिया के दौरान अब तक तकरीबन 1.39 लाख युवाओं ने वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए आवेदन दिया है. जिला प्रशासन द्वारा शैक्षणिक संस्थानों और ग्रामीण क्षेत्रों में पहली बार मतदाता पहचान पत्र बनवाने को लेकर विभिन्न अभियान संचालित किया जा रहे हैं. नया वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए सबसे अधिक आवेदन साहिबाबाद विधानसभा से मिले हैं.

जिला प्रशासन का मानना है कि आने वाले दिनों में पहली बार वोटर कार्ड बनवाने वाले युवाओं की संख्या और बढ़ने की संभावना है. वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए युवा ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन कर रहे हैं. अधिक संख्या में युवा ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं. आवेदन स्वीकार होने के बाद मतदाता 15 दिनों के भीतर अपना मतदाता पहचान पत्र डाउनलोड कर सकेंगे.

रविंद्र कुमार मॉंदड़, जिलाधिकारी, गाजियाबाद (ETV Bharat)

वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए युवाओं में जबरदस्त उत्साह: विशेष गहन प्रशिक्षण अभियान के अंतर्गत मतदाता पंजीकरण, नाम संशोधन और आपत्तियों के निस्तारण का कार्य किया जा रहा है. अभियान के तहत न केवल नए मतदाताओं को जोड़ा जा रहा है बल्कि पुरानी और त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियों को भी सुधारा जा रहा है. वहीं, 25 और 26 जनवरी को गाजियाबाद में विशेष गहन पुनरीक्षण के मद्देनजर मतदाता सूची से किसी कारणवश छूटे नामों को शामिल करने के लिए विशेष अभियान संचालित किया जाएगा.

25 और 26 जनवरी को गाज़ियाबाद में विशेष अभियान: SIR के मद्देनजर मतदाता सूची से किसी कारणवश छूट गए मतदाताओं के संबंध में जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ ने अपील की है. जिलाधिकारी ने कहा है कि जिन नागरिकों के नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं हो पाए हैं, वे आगामी 25 और 26 जनवरी को चलाए जा रहे विशेष अभियान के दौरान अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं. डीएम ने बताया कि नए मतदाता फॉर्म 6 भरकर अपना नाम मतदाता सूची में शामिल कर सकते हैं. 25 और 26 जनवरी को विशेष अभियान के तहत जिले के सभी बूथ पर BLO मौजूद रहेंगे.

बता दें, 6 जनवरी 2026 को विशेष ग्रहण पुनरीक्षण कार्यक्रम अभियान के बाद पहली ड्राफ्ट सूची जारी की गई थी. पहली सूची में कुल 20 लाख 19 हजार 852 मतदाताओं के नाम प्रकाशित किए गए थे. मतदाता सूची के ड्राफ्ट प्रशासन के बाद 6 फरवरी तक दावे और आपत्तियां दाखिल की जा सकती हैं. फिलहाल, बड़ी संख्या में मतदाता सूची को लेकर दावे और आपत्तियां दर्ज हो रही हैं. 6 मार्च 2026 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होना है.


