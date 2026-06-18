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उत्तराखंड में एस्ट्रो टूरिज्म की नई पहल, युवाओं को प्रशिक्षित कर रोजगार से जोड़ने की कवायद शुरू

देहरादून: उत्तराखंड में पर्यटन के नए आयाम तलाशने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है. उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड (यूटीडीबी) द्वारा संचालित एस्ट्रो टूर गाइड ट्रेनिंग प्रोग्राम में पर्यटन विभाग के अधिकारियों, पर्यटन विशेषज्ञों, प्रशिक्षकों और प्रशिक्षुओं ने भाग लिया. इस अवसर पर राज्य में एस्ट्रो टूरिज्म को बढ़ावा देने और युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने की दिशा में इस पहल को बेहद महत्वपूर्ण बताया गया.

समारोह में उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड की अतिरिक्त निदेशक पूनम चंद मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुईं. उनके साथ गवर्नमेंट होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट रामनगर के प्राचार्य डॉ. संजय सिंह, होटल एवं पर्यटन व्यवसायी दीप गुणवंत, प्रसिद्ध नेचर गाइड कुंवर सिंह तथा दीप मेलकानी विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे. कार्यक्रम में करीब 80 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिनमें रामनगर, नैनीताल और काशीपुर में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के वर्तमान और पूर्व प्रशिक्षु शामिल थे. उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड की यह पहल राज्य में तेजी से उभर रहे एस्ट्रो टूरिज्म को संगठित स्वरूप देने की दिशा में एक बड़ा प्रयास मानी जा रही है.

प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत युवाओं को खगोल विज्ञान की बुनियादी जानकारी, तारामंडल की पहचान, रात्रिकालीन आकाश अवलोकन, टेलीस्कोप संचालन और पर्यटकों को वैज्ञानिक एवं रोचक तरीके से जानकारी देने का प्रशिक्षण दिया गया. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अतिरिक्त निदेशक पूनम चंद ने कहा कि एस्ट्रो टूर गाइड ट्रेनिंग भारत में अपनी तरह की पहली पहल है और उत्तराखंड इस कार्यक्रम को संचालित करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है.

उन्होंने कहा कि राज्य के दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों में साफ आसमान और प्राकृतिक परिस्थितियां एस्ट्रो टूरिज्म के लिए बेहद अनुकूल हैं. ऐसे में यह क्षेत्र भविष्य में पर्यटन उद्योग का महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है.उन्होंने कहा कि उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड इस कार्यक्रम को बड़ी उम्मीदों के साथ देख रहा है क्योंकि इससे युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार और स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे. साथ ही पर्यटन गतिविधियों में विविधता आएगी और पर्यटकों को एक नया अनुभव प्राप्त होगा. उन्होंने युवाओं से सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने और एस्ट्रो टूरिज्म के क्षेत्र में उद्यमी के रूप में आगे आने का आह्वान भी किया.