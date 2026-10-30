Special: पलामू में कृषि क्रांति! नक्सलवाद और पलायन छोड़ सब्जी की खेती से आत्मनिर्भर बने युवा, 400 लोगों को दिया रोजगार
पलामू में युवा खेती से आत्मनिर्भर हो रहे हैं और लोगों नई राह दिखा रहे हैं. नीरज कुमार की रिपोर्ट.
Published : October 30, 2026 at 8:16 PM IST
पलामू: खेती और किसानी को आज के दौर में करियर बनाना एक बड़ी चुनौती माना जाता है. लेकिन पलामू जिले के छत्तरपुर प्रखंड के कारीमाटी (शिवदयालडीह) गांव के युवाओं ने सब्जी की खेती कर स्वरोजगार की एक नई मिसाल पेश की है. कभी नक्सली गतिविधियों और पलायन के लिए बदनाम रहा यह इलाका आज युवाओं के 'कृषि स्टार्टअप' के लिए जाना जा रहा है. गांव के 50 से अधिक युवा मिलकर बड़े पैमाने पर सब्जी की खेती कर रहे हैं और 400 से ज्यादा स्थानीय लोगों को रोजगार दे रहे हैं.
कारीमाटी गांव पलामू प्रमंडलीय मुख्यालय मेदिनीनगर से करीब 58 किलोमीटर दूर है. यहां के युवा बैंगन, खीरा और टमाटर जैसी नकदी फसलों का उत्पादन कर रहे हैं. युवाओं के इस प्रयास का नतीजा है कि आज कारीमाटी की सब्जियों का कारोबार वाराणसी से लेकर कोलकाता तक फैल चुका है.
2017 में अजीम अंसारी ने बोया था बदलाव का बीज, ऐसे बनती गई चेन
कारीमाटी गांव में इस बदलाव की शुरुआत साल 2017 में हुई थी. गांव के रहने वाले अजीम अंसारी साल 2017 तक शटरिंग (सरिया सेटिंग) का काम करते थे. नौकरी की तलाश में वह महाराष्ट्र और गुजरात के कई शहरों में भटक चुके थे. इसी दौरान उनके मन में अपने गांव लौटकर कुछ नया करने का विचार आया. उन्होंने गांव आकर बैंगन की खेती से शुरुआत की.
अजीम अंसारी को मिली सफलता को देखकर गांव के अन्य युवाओं का भी हौसला बढ़ा और वे धीरे-धीरे इस चेन से जुड़ते चले गए. साल 2026 तक गांव के 50 से अधिक युवा सीधे तौर पर सब्जी की खेती से जुड़ चुके हैं. खास बात यह है कि युवाओं ने आधुनिक कृषि तकनीकों को निजी स्तर पर अपनाया है. इसके लिए उन्होंने सरकार से किसी भी प्रकार का अनुदान या मदद नहीं ली है.
छत्तीसगढ़ के मॉडल से सीखा, 270 एकड़ में हो रही है खेती
सब्जी की खेती शुरू करने से पहले गांव के युवाओं ने छत्तीसगढ़ के कृषि क्षेत्रों का दौरा किया था. वहां के सफल फार्मिंग मॉडल को देखने के बाद युवाओं ने इसे अपने गांव में लागू करने की योजना बनाई. आज भी ये युवा छत्तीसगढ़ से ही उन्नत किस्म के बैंगन, खीरा और टमाटर के बीज मंगवाते हैं. वर्तमान में गांव के 270 एकड़ से भी अधिक भूमि पर सब्जियों की खेती हो रही है, जिससे सालाना लाखों रुपये का कारोबार हो रहा है.
"छत्तीसगढ़ में मेरे रिश्तेदार सब्जी की खेती करते हैं. उन्होंने ही मुझे खेती करने की सलाह दी और इसके फायदे बताए. 2017 के बाद से मैं लगातार सब्जी की खेती कर रहा हूँ. इससे पहले मैं शटरिंग का काम करता था. आज हमारे गांव से प्रतिदिन 100 क्विंटल से भी अधिक सब्जी का उत्पादन हो रहा है, जिसे हम वाराणसी और कोलकाता की मंडियों में भेज रहे हैं." -अजीम अंसारी, प्रगतिशील किसान, कारीमाटी
"पहले गांव के लोग पुरानी तकनीक से पारंपरिक खेती करते थे, जिससे कोई खास मुनाफा नहीं होता था. लेकिन जब से युवाओं ने आधुनिक तकनीक अपनाई है, तब से बड़ा फायदा होने लगा है. यह बेहद खुशी की बात है कि लोग बाहर की नौकरियां छोड़कर वापस लौट रहे हैं और अपने घर-परिवार के साथ रहकर अच्छी कमाई कर रहे हैं."- मिथिलेश यादव, किसान
पलायन के दंश से मुक्ति, महिलाओं को गांव में ही मिला रोजगार
पलामू का यह इलाका हमेशा से खेतिहर मजदूरी और पलायन के लिए चर्चित रहा है. कोविड-19 के दौर में पलामू के करीब 53 हजार प्रवासी मजदूर दूसरे राज्यों से वापस लौटे थे. लेकिन कारीमाटी के इस कृषि स्टार्टअप ने पलायन की इस तस्वीर को बदल दिया है. जो युवा पहले नौकरी के लिए भटकते थे, वे अब खुद 40 एकड़ तक में खेती कर बड़ा मुनाफा कमा रहे हैं.
"बाहर नौकरी करने में बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता था. गांव में सब्जी की खेती का सफल मॉडल देखकर मैंने नौकरी का विचार छोड़ दिया. अब हम लोग मिलकर 40 एकड़ में सामूहिक खेती कर रहे हैं, जिससे बहुत अच्छा मुनाफा हो रहा है." -नवल यादव, युवा किसान, कारीमाटी
"पहले हमें मजदूरी के लिए दूसरे राज्यों में जाना पड़ता था, लेकिन अब गांव के खेतों में ही सालभर काम मिल जाता है. अब बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती."- नूरजहां बीबी, स्थानीय महिला मजदूर
इस स्टार्टअप ने स्थानीय महिलाओं को सबसे ज्यादा संबल दिया है. अब महिलाओं और मजदूरों को काम की तलाश में भटकना नहीं पड़ता, बल्कि उन्हें गांव के खेतों में ही नियमित मजदूरी मिल जाती है.
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