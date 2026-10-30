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Special: पलामू में कृषि क्रांति! नक्सलवाद और पलायन छोड़ सब्जी की खेती से आत्मनिर्भर बने युवा, 400 लोगों को दिया रोजगार

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पलामू: खेती और किसानी को आज के दौर में करियर बनाना एक बड़ी चुनौती माना जाता है. लेकिन पलामू जिले के छत्तरपुर प्रखंड के कारीमाटी (शिवदयालडीह) गांव के युवाओं ने सब्जी की खेती कर स्वरोजगार की एक नई मिसाल पेश की है. कभी नक्सली गतिविधियों और पलायन के लिए बदनाम रहा यह इलाका आज युवाओं के 'कृषि स्टार्टअप' के लिए जाना जा रहा है. गांव के 50 से अधिक युवा मिलकर बड़े पैमाने पर सब्जी की खेती कर रहे हैं और 400 से ज्यादा स्थानीय लोगों को रोजगार दे रहे हैं.

कारीमाटी गांव पलामू प्रमंडलीय मुख्यालय मेदिनीनगर से करीब 58 किलोमीटर दूर है. यहां के युवा बैंगन, खीरा और टमाटर जैसी नकदी फसलों का उत्पादन कर रहे हैं. युवाओं के इस प्रयास का नतीजा है कि आज कारीमाटी की सब्जियों का कारोबार वाराणसी से लेकर कोलकाता तक फैल चुका है.