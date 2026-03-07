ETV Bharat / state

देहरादून में फिर खूनी संघर्ष, यूनिवर्सिटी के प्रेम युगल आपस में भिड़े, एक-दूसरे को मारा चाकू

मौके पर मौजूद लोगों ने तत्काल मामले की सूचना पुलिस को दी. मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और दोनों युवक व युवती को दून हॉस्पिटल लेकर गई, जहां दोनों का उपचार चल रहा है. साथ ही पुलिस द्वारा घटना के संबंध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.

जो जानकारी सामने आई है, उसके अनुसार दोनों छात्रों (युवक और युवती) की पहले किसी बात पर बहस हुई. कुछ ही देर में ये बहस गुस्से में बदल गई. बताया जा रहा है कि तभी ताव में आकर युवती ने युवक पर चाकू से हमला कर दिया. इसके बाद तो विवाद और ज्यादा बढ़ गया. बताया जा रहा कि बाद में युवक की तरफ से भी युवती पर चाकू से वार किया गया, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए थे.

देहरादून: राजधानी देहरादून से छात्र-छात्रा के बीच आपसी झगड़े का मामला सामने आया है. बताया जा रहा है कि मामूली सी बात को लेकर शुरू हुआ विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया. इस दौरान छात्र और छात्रा ने एक-दूसरे पर चाकू से हमला भी किया. मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा भी बताया जा रहा है. ये पूरा मामला क्लेमेनटाउन थाना क्षेत्र का है.

पुलिस ने बताया कि, दोनों छात्र थाना क्लेमेनटाउन क्षेत्र में स्थित एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं. दोनों एमसीए प्रथम वर्ष में छात्र हैं. दोनों ओगल भट्ठे के पास अलग-अलग प्राइवेट हॉस्टलों में रहते हैं. दोनों के बीच पिछले काफी समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन आज छात्र को जानकारी मिली कि छात्रा का प्रेम प्रसंग कहीं और भी चल रहा है. इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई. इस विवाद में दोनों ने एक-दूसरे को चाकू मार दिया.

साथ के छात्रों ने पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी तो एंबुलेंस तुरंत मौके पर पहुंच गई. तभी थाना क्लेमेनटाउन पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी. मौके पर पहुंच कर पुलिस ने दोनों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया. साथ ही आसपास के छात्रों से पूछताछ की गई. घायल युवक मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का निवासी है, जबकि युवती देहरादून के रायपुर क्षेत्र की रहने वाली बताई जा रही है.

एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने बताया कि सूचना मिलने के बाद थाना क्लेमेंटाउन से पुलिस बल तत्काल मौके पर पहुंचा, जहां पहले से ही एक एम्बुलेंस खड़ी थी. मौके पर घटना के सम्बन्ध में जानकारी करने पर पता चला कि दोनों घायल युवक और युवती क्लेमेनटाउन स्थित एक निजी शिक्षण संस्थान में एमसीए प्रथम वर्ष के छात्र है और उनका काफी समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था.

बताया जा रहा है कि पिछले कुछ समय से युवती के किसी अन्य युवक के सम्पर्क में आने के कारण आज उन दोनों के बीच इस बात को लेकर विवाद और आपसी कहासुनी हो गयी, जिसके चलते दोनों के द्वारा चाकू से एक दूसरे पर वार कर घायल कर दिया गया.

पढ़ें---