यूपी में 22.58% महिलाओं और 20.29% पुरुषों में विटामिन B 12 की भारी कमी, इस गंभीर बीमारी के होने का बढ़ा खतरा, जानिए डॉक्टर ने क्या कहा

इंडियन जर्नल ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड हेमेटोलॉजी में पब्लिश जर्नल में काफी चौंकाने वाला खुलासा हुआ है.

KGMU की ओपीडी में विटामिन B 12 की कमी से परेशान मरीजों की बढ़ी भीड़.
KGMU की ओपीडी में विटामिन B 12 की कमी से परेशान मरीजों की बढ़ी भीड़. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 8, 2025 at 6:34 PM IST

Updated : December 8, 2025 at 7:01 PM IST

लखनऊ : एनीमिया, थकान, झुनझुनी, मानसिक और पाचन समस्याओं का कारण बनने वाली विटामिन B 12 की कमी सबसे ज्यादा युवा और महिलाओं में पाई गई है. किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) के अध्ययन में यह बात सामने आई है. यह अध्ययन इंडियन जर्नल ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड हेमेटोलॉजी में प्रकाशित हुआ है.

KGMU की सर्जरी विभाग के विभागाध्यक्ष व प्रवक्ता डॉ. केके सिंह ने बताया कि सितंबर 2024 से अप्रैल 2025 के बीच हेमेटोलॉजी विभाग की ओपीडी में आए 100 मरीजों पर यह अध्ययन हुआ. सभी मरीज एनीमिया और B 12 की कमी से ग्रस्त थे. इनके सीबीसी, आयरन, फोलेट, लिवर-किडनी फंक्शन, सोडियम, पोटेशियम और ब्लड शुगर की जांच की गई.

विटामिन B 12 की कमी से एनीमिया का बढ़ा खतरा. (Video Credit; ETV Bharat)

रिपोर्ट चौंकाने वाली : डॉ. केके सिंह ने बताया, रिपोर्ट में 22.58 फीसदी महिलाओं और 20.29 फीसदी पुरुषों में बी-12 की गंभीर कमी पाई गई. वहीं, 51.61 फीसदी महिलाओं और 40.58 फीसदी पुरुषों में कमी सामान्य थी. उम्र के अनुसार 40 साल तक की आयु वाले 42.62 फीसदी और इससे अधिक उम्र वाले सिर्फ 20.69 फीसदी में विटामिन B 12 की गंभीर कमी पाई गई. 20 साल से कम उम्र वालों में गंभीर कमी के मामले 40 फीसदी थे.

उन्होंने बताया कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फाइबर इत्यादि की आवश्यकता होती है. शरीर के लिए ज्यादातर आवश्यक तत्वों का पोषण आहार पदार्थो से हो जाता है. विटामिन B 12 स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है. ज्यादातर भारतीय लोगों में आहार तत्व सही से नहीं लेने के कारण विटामिन की कमी पायी जाती है.

मौसमी फलों का करना चाहिए सेवन : शरीर में विटामिन B 12 की कमी पूरी करने के लिए कलेजी, शेलफिश मछली, लाल मांस, टूना मछली, सैलमन मछली, बादाम का दूध, दही, चीज, अंडे आदि का सेवन बढ़ा देना चाहिए. केला, संतरा व मौसमीय फल एक सस्ता, स्वस्थ और पोषक तत्वों से भरपूर फल है, जो आसानी से हर व्यक्ति के आहार का हिस्सा बन सकता है. यह विटामिन B 12 से भरपूर सबसे अच्छे फलों में से एक है.

उन्होंने बताया, कुछ फलों में फाइबर और पोटैशियम भी होता है. यह रक्तचाप को मैनेज करने, तनाव को कम करने, कब्ज और अल्सर की समस्याओं से राहत दिलाने में मदद करता है. संतुलित आहार के लिए जरूरी है कि आप अपने भोजन में सब्जियों को शामिल करें. वे शरीर को सभी विटामिन, खनिज और अन्य आवश्यक पोषक तत्व जैसे फाइबर और एंटीऑक्सिडेंट के साथ पूरा करते हैं. नियमित रूप से सब्जियों की कम से कम पांच सर्विंग्स का सेवन करने वाले व्यक्तियों में हृदय रोग और कैंसर सहित कई बीमारियों का जोखिम सबसे कम होता है.

एनीमिया होने का रहता है खतरा : उन्होंने कहा कि विटामिन B 12 की कमी के कारण एनीमिया की समस्या हो सकती है. एनीमिया तब होता है जब शरीर में पर्याप्त स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाएं नहीं होती हैं, क्योंकि शरीर में विटामिन B 12 की कमी होती है. लाल रक्त कोशिकाओं को बनाने के लिए विटामिन बी 12 की आवश्यकता होती है. इस वजह से विटामिन बी 12 की कमी से एनीमिया हो सकता है.

समझें, क्या है विटामिन B-12 : हेमेटोलॉजी विभाग के प्रमुख प्रो. एसपी वर्मा के अनुसार, विटामिन B 12 लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण, मस्तिष्क के सही कामकाज और डीएनए सिंथेसिस के लिए अत्यंत जरूरी है. शरीर इसका निर्माण नहीं कर सकता, इसलिए यह भोजन से ही प्राप्त होता है. शरीर में इसका सामान्य स्तर 160-950 पिकोग्राम प्रति मिलीलीटर है. 300 पिकोग्राम प्रति मिलीलीटर होने पर इसे सामान्य, 200 से 300 के बीच सीमा रेखा और 200 पिकोग्राम प्रति मिलीलीटर से कम होने पर इसकी कमी मानी जाती है.

एनीमिया के प्रमुख लक्षण : थकान, कमजोरी, पीली त्वचा, सिरदर्द, चक्कर, सांस लेने में दिक्कत, भूख में कमी, हाथ-पैरों में झुनझुनी व सुन्नपन, भूलने की समस्या, भ्रम, जीभ में दर्द, मुंह में छाले या जीभ का लाल और चिकना होना.

विटामिन B 12 के कमी के लक्षण :

  • स्किन पर हल्का पीलापन
  • जीभ में दर्द और लाली (ग्लोसाइटिस)
  • मुंह के छाले
  • चलने के तरीके में बदलाव
  • आंखों की रोशनी में बदलाव
  • चिड़चिड़ापन और अवसाद

इन अंगों में दिखाई देते हैं विटामिन B 12 की कमी के लक्षण -

हाथ पैरों में चुभन : चुभन महसूस होने का मतलब यह नहीं है कि आपको विटामिन B 12 की कमी है. यह कई वजहों के कारण हो सकता है. जिनमें नसों का दबना, तंत्रिका रोग, हाइपरवेंटिलेशन, डायबिटीज, मल्टीपल स्केलेरोसिस, हाइपरथायरायडिज्म और बहुत कुछ शामिल है. इसलिए यह जरूरी है कि आप अपने टेस्ट कराएं.

जीभ : विटामिन B 12 की कमी से मुंह की समस्याएं भी हो सकती हैं, जिससे मुंह के छाले, घाव, जीभ में सूजन और लालिमा हो सकती है. गले में खराश भी B 12 की कमी का एक संकेत है.

ब्रेन : अध्ययनों से पता चला है कि विटामिन B 12 की कमी से याद्दाश्त में कमी हो सकती है. इसके साथ ही झुनझुनी और सुन्नता भी महसूस हो सकती है.

विटामिन B 12 का इलाज : उन्होंने कहा कि विटामिन B 12 की कमी को विटामिन B 12 से दूर किया जा सकता है. इसका अक्सर विटामिन B 12 के मानव निर्मित रूप साइनोकोबालामिन (cyanocobalamin) के साथ इलाज किया जाता है. कमी के कारण के आधार पर, व्यक्ति को केवल तब तक इलाज करना पड़ सकता है जब तक कि उनके विटामिन B 12 का स्तर सामान्य नहीं हो जाता है, या उन्हें जीवन भर विटामिन B 12 थेरेपी लेनी पड़ सकती है. इसके अलावा उन्होंने कहा कि जितना हो सके. स्वस्थ भोजन करें, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम हो और विटामिन B 12 की पूर्ति हो सके. जिसमें हरी साग सब्जी मौसमी फल इत्यादि शामिल हो.

Last Updated : December 8, 2025 at 7:01 PM IST

TAGGED:

VITAMIN B12
HEALTH BENEFITS OF VITAMIN B12
VITAMIN B12 DEFICIENCY IN UP
विटामिन बी12 की कमी से कैसे बचें
HEALTH BENEFITS OF VITAMIN B12

संपादक की पसंद

