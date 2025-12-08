ETV Bharat / state

यूपी में 22.58% महिलाओं और 20.29% पुरुषों में विटामिन B 12 की भारी कमी, इस गंभीर बीमारी के होने का बढ़ा खतरा, जानिए डॉक्टर ने क्या कहा

लखनऊ : एनीमिया, थकान, झुनझुनी, मानसिक और पाचन समस्याओं का कारण बनने वाली विटामिन B 12 की कमी सबसे ज्यादा युवा और महिलाओं में पाई गई है. किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) के अध्ययन में यह बात सामने आई है. यह अध्ययन इंडियन जर्नल ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड हेमेटोलॉजी में प्रकाशित हुआ है.

KGMU की सर्जरी विभाग के विभागाध्यक्ष व प्रवक्ता डॉ. केके सिंह ने बताया कि सितंबर 2024 से अप्रैल 2025 के बीच हेमेटोलॉजी विभाग की ओपीडी में आए 100 मरीजों पर यह अध्ययन हुआ. सभी मरीज एनीमिया और B 12 की कमी से ग्रस्त थे. इनके सीबीसी, आयरन, फोलेट, लिवर-किडनी फंक्शन, सोडियम, पोटेशियम और ब्लड शुगर की जांच की गई.

रिपोर्ट चौंकाने वाली : डॉ. केके सिंह ने बताया, रिपोर्ट में 22.58 फीसदी महिलाओं और 20.29 फीसदी पुरुषों में बी-12 की गंभीर कमी पाई गई. वहीं, 51.61 फीसदी महिलाओं और 40.58 फीसदी पुरुषों में कमी सामान्य थी. उम्र के अनुसार 40 साल तक की आयु वाले 42.62 फीसदी और इससे अधिक उम्र वाले सिर्फ 20.69 फीसदी में विटामिन B 12 की गंभीर कमी पाई गई. 20 साल से कम उम्र वालों में गंभीर कमी के मामले 40 फीसदी थे.

उन्होंने बताया कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फाइबर इत्यादि की आवश्यकता होती है. शरीर के लिए ज्यादातर आवश्यक तत्वों का पोषण आहार पदार्थो से हो जाता है. विटामिन B 12 स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है. ज्यादातर भारतीय लोगों में आहार तत्व सही से नहीं लेने के कारण विटामिन की कमी पायी जाती है.

मौसमी फलों का करना चाहिए सेवन : शरीर में विटामिन B 12 की कमी पूरी करने के लिए कलेजी, शेलफिश मछली, लाल मांस, टूना मछली, सैलमन मछली, बादाम का दूध, दही, चीज, अंडे आदि का सेवन बढ़ा देना चाहिए. केला, संतरा व मौसमीय फल एक सस्ता, स्वस्थ और पोषक तत्वों से भरपूर फल है, जो आसानी से हर व्यक्ति के आहार का हिस्सा बन सकता है. यह विटामिन B 12 से भरपूर सबसे अच्छे फलों में से एक है.

उन्होंने बताया, कुछ फलों में फाइबर और पोटैशियम भी होता है. यह रक्तचाप को मैनेज करने, तनाव को कम करने, कब्ज और अल्सर की समस्याओं से राहत दिलाने में मदद करता है. संतुलित आहार के लिए जरूरी है कि आप अपने भोजन में सब्जियों को शामिल करें. वे शरीर को सभी विटामिन, खनिज और अन्य आवश्यक पोषक तत्व जैसे फाइबर और एंटीऑक्सिडेंट के साथ पूरा करते हैं. नियमित रूप से सब्जियों की कम से कम पांच सर्विंग्स का सेवन करने वाले व्यक्तियों में हृदय रोग और कैंसर सहित कई बीमारियों का जोखिम सबसे कम होता है.

एनीमिया होने का रहता है खतरा : उन्होंने कहा कि विटामिन B 12 की कमी के कारण एनीमिया की समस्या हो सकती है. एनीमिया तब होता है जब शरीर में पर्याप्त स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाएं नहीं होती हैं, क्योंकि शरीर में विटामिन B 12 की कमी होती है. लाल रक्त कोशिकाओं को बनाने के लिए विटामिन बी 12 की आवश्यकता होती है. इस वजह से विटामिन बी 12 की कमी से एनीमिया हो सकता है.