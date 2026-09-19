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मसूरी में रेस्टोरेंट में खूनी झड़प, हरियाणा के युवकों ने मारपीट कर मचाया तांडव, तलाश में जुटी पुलिस

मसूरी: पहाड़ों की रानी मसूरी पेट्रोल पंप स्थित एक रेस्टोरेंट में घुसकर हरियाणा के कुछ युवकों द्वारा वहां बैठे युवक और उसके साथियों पर लाठी-डंडों से हमला करने का मामला सामने आया है. घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. फुटेज में कुछ युवक रेस्टोरेंट के अंदर लाठी-डंडों से हमला करते नजर आ रहे हैं. पुलिस अब वायरल सीसीटीवी फुटेज को जांच का अहम आधार बना रही है. वहीं घटना के बाद स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई. फिलहाल पुलिस आरोपियों तक पहुंचने में जुटी है.

शिकायतकर्ता ने सख्त कार्रवाई की मांग: शिकायतकर्ता मनीष ने कोतवाली मसूरी में तहरीर देकर आरोप लगाया कि कुछ युवक रेस्टोरेंट में पहुंचे और आते ही वहां बैठे उसके और उसके साथियों पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया. शिकायतकर्ता के अनुसार, हमलावरों में कुछ युवकों ने चेहरे पर नकाब पहना हुआ था. अचानक हुए हमले से रेस्टोरेंट में अफरा-तफरी मच गई. हमले में मनीष और उसके साथियों के चोटिल होने की बात कही गई है. घटना के बाद रेस्टोरेंट में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज सामने आई, जिसमें कुछ युवक हाथों में लाठी-डंडे लेकर रेस्टोरेंट में घुसते और वहां मौजूद युवकों के साथ मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं.