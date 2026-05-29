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रुड़की में होटल के कमरे में पड़ा मिला दो बच्चों के बाप और युवती का शव, जताई जा रही ये आशंका

हरिद्वार जिले के रुड़की में संदिग्ध परिस्थितियों में होटल के कमरे में मिला युवक-युवती का शव, दो बच्चों का बाप बताया जा रहा युवक

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होटल के रूम से युवक-युवती शव बरामद (फोटो सोर्स- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 29, 2026 at 7:53 PM IST

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रुड़की: हरिद्वार जिले के रुड़की में उस समय सनसनी फैल गई, जब एक होटल के कमरे में युवक और युवती के शव पड़े हुए मिले. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया. आनन-फानन में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल से मामले की जानकारी जुटाई. जिसके बाद पुलिस ने दोनों शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भिजवा दिया और मामले की जांच में जुट गई.

युवक-युवती ने होटल में लिया था कमरा: जानकारी के मुताबिक, रुड़की में स्थित डबल फाटक पुल के पास स्थित एक होटल में एक युवक और युवती ने बीती 28 मई यानी गुरुवार की शाम एक कमरा बुक किया था. शुक्रवार की सुबह कमरा सफाई के लिए कर्मचारी गया, तो कक्ष नहीं खुला.

होटल के कमरे में मिला युवक-युवती का शव (वीडियो सोर्स- ETV Bharat)

दरवाजा खटखटाने पर नहीं हुई कोई हरकत: कर्मचारी ने सोते हुए सोच कमरा नहीं खुलवाया, जिसके बाद दोपहर 12 बजे उनका चेक आउट का समय हुआ, तो होटल कर्मी फिर से कमरे को खुलवाने गए, लेकिन अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई. जिस पर होटल कर्मियों को शक हुआ.

कमरे में मृत मिले युवक और युवती: उन्होंने होटल स्वामी को सूचना देने के साथ ही डायल 112 पर कॉल किया. मौके पर पहुंची पुलिस ने जब दूसरी चाबी से कमरा खोला, तो कमरे में युवक और युवती के शव होटल के कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में पड़े हुए मिले. कमरे के अंदर का दृश्य देखकर हर कोई सन्न रह गया. जबकि, होटल स्टाफ में अफरा-तफरी मच गई.

दो बच्चों का बाप बताया जा रहा युवक, जताई जा रही ये आशंका: प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि युवक और युवती ने कथित तौर पर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली है. बताया जा रहा है कि युवक दो बच्चों का बाप है. आशंका जताई जा रही है कि दोनों में प्रेम प्रसंग में थे. अंदेशा लगाया जा रहा है कि परिवार की नाराजगी और रिश्ते को मंजूरी न मिलने के कारण दोनों ने यह खौफनाक कदम उठाया है.

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पूछताछ करती पुलिस (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

यहां के रहने वाले थे युवक-युवती: युवक की पहचान सागर निवासी नाथुखेड़ी के रूप में हुई है. जबकि, युवती लंढौरा क्षेत्र की बताई जा रही है. उधर, घटना की सूचना मिलते ही दोनों परिवारों में कोहराम मच गया और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. इस दौरान होटल के बाहर भी लोगों की भारी भीड़ जमा रही और इलाके में तरह-तरह की चर्चाएं होती रहीं.

होटल स्टाफ से पूछताछ के साथ सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस: पुलिस ने दोनों के शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए रुड़की के सिविल अस्पताल की मोर्चरी में भिजवा दिया है. फिलहाल, पुलिस होटल स्टाफ से पूछताछ कर रही है और सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं. ताकि, पूरे घटनाक्रम की सच्चाई सामने आ सके.

"युवक के शव की पहचान हो गई है. युवती की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं. फिलहाल, मामले की जांच पड़ताल की जा रही है. प्रथम दृष्टया आत्महत्या की जानकारी निकलकर सामने आ रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का सही पता लग पाएगा."- ओशिन जोशी, सीओ रुड़की

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