'5 हजार रुपए नहीं देने पर की मारपीट...' शांतिभंग में बंद हुए व्यक्ति ने पुलिसकर्मी पर लगाए गंभीर आरोप
दौसा में युवक ने पुलिस पर मारपीट करने का आरोप लगाया है.
Published : December 21, 2025 at 11:56 AM IST
दौसा : जिले के मेहंदीपुर बालाजी थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. कुछ दिन पूर्व शांति भंग के आरोप में पुलिस ने जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया था, अब उसी ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं. पीड़ित ने थाने में तैनात एक कांस्टेबल पर मारपीट, दबाव और अवैध वसूली जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं. मामले में मेहंदीपुर बालाजी थाना प्रभारी गौरव प्रधान ने बताया कि अरविंद जांगिड़ का आशुतोष नाम के एक व्यक्ति के साथ कुछ दिन पूर्व झगड़ा हुआ था, जिसके दौरान दोनों को चोट आई थी. पुलिसकर्मियों की ओर से मारपीट करने जैसा कोई मामल नहीं है.
पीड़ित अरविंद जांगिड़ ने इस मामले में मानवाधिकार आयोग, पुलिस महानिरीक्षक और दौसा एसपी सागर राणा को शिकायत भेजकर इंसाफ की मांग की है. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि मेहंदीपुर बालाजी थाने में तैनात कांस्टेबल जस्सो चौधरी ने उससे पिछले दिनों एक व्यक्ति के साथ हुए विवाद को सुलझाने के नाम पर 5 हजार रुपए की मांग की. पैसे नहीं देने पर थाने के अंदर ही बेरहमी से पिटाई की.
पढ़ें. सेना के जवान को थाने में पीटने का मामला: 4 पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज, मंत्री के नाराजगी के बाद हुई कार्रवाई
आपसी विवाद के बाद थाने में ले जाकर की मारपीट : पीड़ित के अनुसार, 4 दिसंबर 2025 को उसका किसी व्यक्ति से आपसी विवाद हुआ था. विवाद की सूचना मिलने पर मामला थाने पहुंचा, जहां कानून के मुताबिक दोनों पक्षों को थाने में ले जा गया. आरोप है कि थाने ले जाकर कार्रवाई की बजाय कथित तौर पर सौदेबाजी शुरू कर दी गई. आरोप है कि कांस्टेबल जस्सो चौधरी ने राजीनामा करवाने की एवज में पैसे मांगे और इनकार करने पर गुस्से में आकर उसके साथ मारपीट की.
मारपीट के दौरान आई कान में चोट : पीड़ित का आरोप है कि मारपीट इतनी गंभीर थी कि उसके कान में अंदरूनी चोट आई है. उसने यह भी आरोप लगाया कि थाने में मौजूद होने के बावजूद किसी ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की. इसी वजह से उसने मानवाधिकार आयोग से हस्तक्षेप की मांग की है, ताकि मामले की निष्पक्ष जांच हो सके.