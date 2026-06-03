ETV Bharat / state

सर्पदंश के शिकार युवक के इलाज से पहले डॉक्टरों ने सांप की प्रजाति पूछी तो कट्टे से निकाला जिंदा कोबरा...अस्पताल में अफरातफरी

अस्पताल में जैसे ही पता चला कि कट्टे में जिंदा कोबरा है तो कई लोग सांप देखने जमा हुए तो कुछ डरकर दूर हट गए.

A cobra confined in a box.
डिब्बे में बंद कोबरा सांप (ETV Bharat Behror)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 3, 2026 at 3:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बहरोड़: जिला अस्पताल में बुधवार सुबह अजीबोगरीब मामला सामने आया. मांचल निवासी युवक को सांप ने काट लिया तो परिजन उसे इलाज के लिए अस्पताल लाए. थोड़ी देर बाद ग्रामीण सांप को भी कट्टे में डालकर अस्पताल ले आए. इससे अस्पताल में भर्ती मरीज और परिजनों में हड़कंप मच गया. युवक को ब्लैक कोबरा सांप ने काटा था.

बहरोड़ जिला अस्पताल के डॉक्टर आदर्श अग्रवाल ने बताया कि बुधवार सुबह 11 बजे बिजेंद्र यादव (35) को सांप ने काट लिया था. परिजन बिजेंद्र को लेकर बहरोड़ अस्पताल पहुंचे. घायल का इलाज शुरू किया. युवक की स्थिति पर लगातार नजर रखे हैं. समय रहते अस्पताल पहुंचने के कारण इलाज में आसानी हुई. मांचल निवासी बिजेंद्र सुबह करीब 11 बजे पशुओं के लिए तुड़े के कमरे से पशु आहार निकाल रहा था. तभी बोरी के नीचे छिपे कोबरा ने दाहिने पैर का अंगूठा काट लिया. सांप के डसते ही बिजेंद्र के अंगूठे से खून बहने लगा तो उसने शोर मचाया. शोर सुनकर परिजन और पड़ोसी आए.

पढ़ें:Snakes in Water Tank : घर में पानी के टांके में निकले 10 सांप, सहम गया परिवार

डॉक्टरों ने मांगा सांप का फोटो तो थमा दिया कोबरा: परिजन बिजेंद्र को लेकर बहरोड़ अस्पताल पहुंचे, जहां इमरजेंसी में डॉक्टरों को सांप के काटने की जानकारी दी. डॉक्टरों ने इलाज शुरू करने से पहले सांप की पहचान के लिए उसकी फोटो दिखाने को कहा. ग्रामीणों ने पहले डॉक्टरों को मोबाइल में सांप की फोटो दिखाई. इसके बाद गांव के कुछ लोगों ने कोबरा सांप को पकड़ लिया और कट्टे में भरकर अस्पताल ले आए.अस्पताल में जैसे ही लोगों को पता चला कि कट्टे में जिंदा कोबरा है तो अफरातफरी मच गई. कई लोग सांप देखने जमा हो गए, जबकि कुछ डर से दूर हट गए. स्थिति को देखते सांप को कट्टे से निकालकर प्लास्टिक के डिब्बे में बंद किया गया. तब लोगों ने राहत की सांस ली. घटना मांचल समेत क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गई.

चिकित्सकों की सलाह: इधर, डॉक्टरों ने कहा कि सांप की पहचान इलाज में मददगार हो सकती है, लेकिन जिंदा सांप पकड़कर अस्पताल लाना खतरनाक साबित हो सकता है. डॉक्टरों ने लोगों से अपील की कि सांप के काटने की स्थिति में घबराने के बजाय तुरंत मरीज को अस्पताल पहुंचाएं. संभव हो तो सांप की पहचान के लिए उसकी फोटो लें, लेकिन उसे पकड़ने का जोखिम न उठाएं.

पढ़ें:धौलपुर: गेहूं काट रही महिला को सांप ने काटा, परिजन अस्पताल साथ में सांप लेकर पहुंचे

TAGGED:

PANIC AT BEHROR HOSPITAL
YOUNG MAN BITTEN BY SNAKE IN BEHROR
VILLAGERS CARRY LIVE COBRA IN SACK
बहरोड़ अस्पताल में हड़कंप
CHAOS AT HOSPITAL CAUSED BY COBRA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.