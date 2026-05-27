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गोरखपुर में "यूथ अड्डा" का धमाल; युवाओं को स्वरोजगार की टिप्स और आत्मनिर्भर बनाएगी ये स्कीम

"यूथ अड्डा" से निकलेगा युवाओं के रोजगार का रास्ता, सीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट की गोरखपुर में होने वाली है शुरुआत ( Photo Credit; ETV Bharat )

गोरखपुर: यूपी दिवस पर साल 2024 में सीएम योगी ने युवाओं को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए "मुख्यमंत्री युवा उद्यमी अभियान" के शुरू किए जाने की घोषणा की थी. इसके तहत हर मंडल मुख्यालय पर एक "यूथ अड्डा" नाम से जंक्शन बनेगा. जो MSME मंत्रालय के अधीन संचालित होगा. इसका मोटिव ये है कि जिन्हें स्वरोजगार करना है, ऐसे हर एक युवा पहुंचकर रोजगार के लिए यहां परामर्श ले सकेगें. गोरखपुर रेलवे बस स्टेशन से अधिकतम 2 किलोमीटर की दूरी पर शहर के प्रमुख बाजार गोलघर के पास इसका केंद्र बना है. सेंटर में पहुंचने पर ही एक औद्योगिक माहौल जैसा नजारा देखने को मिलेगा. Video Credit; ETV Bharat (Video Credit; ETV Bharat) सारी कन्फ्यूजन होगी दूर: बता दें कि बैंक से लोन लेने की जानकारी देने से लेकर कौन सा उद्योग लगाना उसके मन के मुताबिक सही हो सकता है, यह सब मार्गदर्शन मिलेगा. इसमें उद्योग विभाग के अधिकारी तो बैठेंगे ही, काउंसलर भी नियुक्त होंगे जो यह दायित्व निभाएंगे. इससे प्रदेश में लाखों युवाओं को मार्गदर्शन मिलेगा. यहां पर बैंकिंग के जनाकर भी मौजूद रहेंगे जो लोन जैसी जरूरत को पूरा कराने, फार्म भरने में बरती जाने वाली सावधानी भी आवेदक को न सिर्फ बतायेंगे बल्कि फार्म भरवा भी देंगे. प्रदेश में पहला यूथ अड्डा लखनऊ में ओपन हो चुका है गोरखपुर में बहुत जल्द इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों होगा, जो गोलघर स्थित काली मंदिर चौक के पास बहुत ही बेहतरीन लोकेशन पर बनाया गया है. यूथ अड्डा का ऑफिस (Photo Credit; ETV Bharat) ये करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार: सूक्ष्म, लघु और उद्यम मंत्रालय के तहत संचालित होने वाले इस यूथ अड्डा के संचालन की जिम्मेदारी यूपीकॉन जैसी संस्था को दिया गया है. वहीं यूथ अड्डा कार्यालय की स्थापना और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को, तैयार कर रहा है. साथ ही इनके पास मानव संसाधन देने की जिम्मेदारी भी है. गोरखपुर में यह यूथ अड्डा कार्यालय बहुत ही बेहतरीन ढंग से बनकर तैयार हुआ है. यहां आने वाले शिक्षित बेरोजगार युवकों के काउंसलिंग के लिए बेहतर माहौल तैयार किया गया है.