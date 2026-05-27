गोरखपुर में "यूथ अड्डा" का धमाल; युवाओं को स्वरोजगार की टिप्स और आत्मनिर्भर बनाएगी ये स्कीम
प्रमुख बाजार गोलघर के पास इसका केंद्र बना है. बहुत जल्द इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों होगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 27, 2026 at 3:00 PM IST
गोरखपुर: यूपी दिवस पर साल 2024 में सीएम योगी ने युवाओं को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए "मुख्यमंत्री युवा उद्यमी अभियान" के शुरू किए जाने की घोषणा की थी. इसके तहत हर मंडल मुख्यालय पर एक "यूथ अड्डा" नाम से जंक्शन बनेगा. जो MSME मंत्रालय के अधीन संचालित होगा. इसका मोटिव ये है कि जिन्हें स्वरोजगार करना है, ऐसे हर एक युवा पहुंचकर रोजगार के लिए यहां परामर्श ले सकेगें. गोरखपुर रेलवे बस स्टेशन से अधिकतम 2 किलोमीटर की दूरी पर शहर के प्रमुख बाजार गोलघर के पास इसका केंद्र बना है. सेंटर में पहुंचने पर ही एक औद्योगिक माहौल जैसा नजारा देखने को मिलेगा.
सारी कन्फ्यूजन होगी दूर: बता दें कि बैंक से लोन लेने की जानकारी देने से लेकर कौन सा उद्योग लगाना उसके मन के मुताबिक सही हो सकता है, यह सब मार्गदर्शन मिलेगा. इसमें उद्योग विभाग के अधिकारी तो बैठेंगे ही, काउंसलर भी नियुक्त होंगे जो यह दायित्व निभाएंगे. इससे प्रदेश में लाखों युवाओं को मार्गदर्शन मिलेगा. यहां पर बैंकिंग के जनाकर भी मौजूद रहेंगे जो लोन जैसी जरूरत को पूरा कराने, फार्म भरने में बरती जाने वाली सावधानी भी आवेदक को न सिर्फ बतायेंगे बल्कि फार्म भरवा भी देंगे. प्रदेश में पहला यूथ अड्डा लखनऊ में ओपन हो चुका है गोरखपुर में बहुत जल्द इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों होगा, जो गोलघर स्थित काली मंदिर चौक के पास बहुत ही बेहतरीन लोकेशन पर बनाया गया है.
ये करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार: सूक्ष्म, लघु और उद्यम मंत्रालय के तहत संचालित होने वाले इस यूथ अड्डा के संचालन की जिम्मेदारी यूपीकॉन जैसी संस्था को दिया गया है. वहीं यूथ अड्डा कार्यालय की स्थापना और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को, तैयार कर रहा है. साथ ही इनके पास मानव संसाधन देने की जिम्मेदारी भी है. गोरखपुर में यह यूथ अड्डा कार्यालय बहुत ही बेहतरीन ढंग से बनकर तैयार हुआ है. यहां आने वाले शिक्षित बेरोजगार युवकों के काउंसलिंग के लिए बेहतर माहौल तैयार किया गया है.
सफल बिजनेस मैन बनेगें प्रेरणा: परिसर में उद्योग से जुड़ी गतिविधियों के कई ऐसे पोस्टर और बैनर्स लगाए गए हैं, जो युवाओं को रोजगार के लिए प्रेरित करेंगे. सफल उद्यमियों जिनमें टाटा, धीरूभाई अंबानी, अडानी जैसे लोगों की फोटो भी उनकी प्रेरणा के लिए लगाया गया है. गोरखपुर परियोजना के प्रोजेक्ट मैनेजर की जिम्मेदारी रिटायर्ड बैंक मैनेजर अजय कुमार श्रीवास्तव को दी गई है, जिनके नेतृत्व में यह संस्था रन करेगी.
टेक्निकल एक्सपर्ट भी मौजूद: रिटायर्ड बैंक मैनेजर अजय कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि रोजगार और उद्योगों की स्थापना के लिए जो भी युवा यहां पहुंचेंगे, उन्हें हर प्रकार की जानकारी देने के साथ उनका आवेदन फॉर्म भरने के लिए यहां पर तकनीकी विशेषज्ञ को तैनात किया जाएगा. कुछ लोगों की तैनाती हो चुकी है 20 से अधिक का स्टाफ यहां काम करेगा. मुख्यमंत्री की इच्छा और मंशा के अनुरूप इस केंद्र को संचालित करते हुए, युवाओं को उद्यम और रोजगार से जोड़ने में सक्षम बनाया जाएगा.
युवाओं को बनाएंगे आत्मनिर्भर: उन्होंने कहा कि परियोजना में रिटायर्ड बैंकर्स को जोड़ने का प्रावधान इसलिए किया गया है क्योंकि ऐसे लोग जो, उद्यम की व्यवस्था और लोन की प्रक्रिया में दक्ष रहे हैं, वह ऐसे युवाओं की समस्याओं का समाधान सफलतापूर्वक कर सकेंगे. उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य है कि युवाओं को नौकरी ढूंढने के बजाय नौकरी देने वाला बनाया जाए. यहां युवा उद्यमी अपने व्यावसायिक विचारों को साझा कर सकेंगे.
वहीं गोरखपुर के यूथ अड्डा की शुरुआत को लेकर डिप्टी कमिश्नर उद्योग उज्जवल सिंह और एडिशनल कमिश्नर सुजाता सिंह ने यहां के तकनीकी विशेषज्ञ, प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ बैठक भी की है. जिससे उद्घाटन के साथ-साथ इसे सफलतापूर्वक संचालित किया जा सके. उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री इसका उद्घाटन करें तो किसी भी प्रकार की कमियां संस्थान में न रहने पाये इसकी समीक्षा की गई है.
उन्होंने कहा कि जिले का जो उद्योग केंद्र है, वहां से तो उद्यम के लिए लोगों को जानकारी मिल ही रही है लेकिन, यह यूथ अड्डा खासकर युवाओं को लेकर फोकस किया गया है जो शिक्षित है बेरोजगार हैं उनका मार्गदर्शन करेगा. उन्होंने कहा कि इस ऐसी जगह पर बनाना था जहां पहुंचना युवाओं के लिए आसानी भरा हो.
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