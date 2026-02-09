ETV Bharat / state

शहर की सरकार बनाने में युवाओं की हो रही है जमकर भागीदारी, 38 वार्डों में निर्विरोध चुने गए प्रत्याशी

झारखंड में शहर की सरकार बनाने में इस बार युवा वर्ग भी बढ़ चढ़कर भाग ले रहा है.

State Election Commission, Jharkhand
राज्य निर्वाचन आयोग, झारखंड (Etv bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : February 9, 2026 at 2:37 PM IST

रांची: शहर की सरकार बनाने में इस बार युवा जमकर भागीदारी निभा रहे हैं. नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनाव मैदान में खड़े प्रत्याशी प्रचार अभियान में जुटे हैं. आंकड़ों के मुताबिक, इस चुनाव में 5,957 प्रत्याशी वार्ड पार्षद के लिए किस्मत आजमा रहे हैं, वहीं 598 महापौर/अध्यक्ष के लिए चुनाव मैदान में हैं. इन प्रत्याशियों में 60% युवा हैं.

पिछले चुनाव में इस तरह का रूझान युवाओं का नहीं देखा गया था. पढ़े लिखे युवाओं की शहरी निकाय चुनाव में बढ़ती संख्या पर राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राधेश्याम प्रसाद ने खुशी जताई है. ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि इस चुनाव में शिक्षित युवाओं की रुचि बढ़ना अच्छी बात है.

जानकारी देते राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राधेश्याम प्रसाद (Etv bharat)

नाम वापसी के बाद 38 निर्विरोध निर्वाचित

शहरी निकाय चुनाव में नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. नॉमिनेशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद राज्य के 48 नगर निकायों में ऐसे 38 वार्ड सामने आए हैं, यहां एक ही नामांकन अंतिम रुप से पाया गया. इस वजह से 38 वार्ड पार्षद निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं. झारखंड के जिन नगर निकायों में निर्विरोध निर्वाचन हुआ है, उसमें आदित्यपुर में 2, साहिबगंज 5, दुमका में 2, रामगढ़ 1, चक्रधरपुर में 3, कपाली में 2, जुगसलाई में 5, राजमहल में 2, चाकुलिया में 3, मेदिनीनगर में 3, हुसैनाबाद में 1, सरायकेला में 1, मिहिजाम में 3, जामताड़ा में 2, गोड्डा में 1 और चतरा में 2 शामिल हैं. इस तरह कुल 38 वार्ड पार्षद निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं.

राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राधेश्याम प्रसाद के अनुसार, इन 38 वार्डों में अब मतदान नहीं होगा. निर्विरोध निर्वाचित हुए प्रत्याशियों को प्रमाण पत्र भी दिया जा चुका है, शेष जगहों पर चुनाव के लिए तैयारी पूरी की जा रही है. उन्होंने कहा कि हर हाल में शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष मतदान कराया जाएगा. इसके लिए आयोग द्वारा जिला प्रशासन की तैयारी पर निगरानी रखी जा रही है.

