'जबरन गाड़ी में बिठाया, ईंट भट्ठे पर ले जाकर पीटा...'; युवक का आरोप, ASP बोले- जांच के बाद होगी कार्रवाई

संतकबीरनगर : जिले में युवक के साथ मारपीट के मामले में परिजनों ने गंभीर आरोप लगाये हैं. भाई का आरोप है कि एक जनप्रतिनिधि की शह पर उनके करीबियों ने युवक को जबरन गाड़ी में बिठाकर एक ईंट भट्ठे पर ले जाकर बेरहमी से पीटा और नग्न वीडियो भी बनाया. आरोप है कि बेहोश होने पर आरोपी उसे हाईवे किनारे फेंक गए. इस मामले में पुलिस का कहना है कि जांच सीओ सिटी को सौंपी गई है.

पीड़ित के भाई की ओर से दी गई तहरीर के मुताबिक, युवक लंबे समय से एक जनप्रतिनिधि के साथ रहते थे. जनप्रतिनिधि ने उनके नाम पर लखनऊ में एक जमीन खरीदी थी, जिसमें कुछ पैसा उनका भी लगा था. आरोप है कि 20 जनवरी को जब वह एक निमंत्रण से लौट रहे थे, तभी एक जनप्रतिनिधि के करीबियों ने कार से पीछाकर उन्हें गाड़ी में टक्कर मार दी, जिसके बाद आरोपियों ने उन्हें जबरन कार में बिठा लिया.