ETV Bharat / state

'जबरन गाड़ी में बिठाया, ईंट भट्ठे पर ले जाकर पीटा...'; युवक का आरोप, ASP बोले- जांच के बाद होगी कार्रवाई

एएसपी सुशील कुमार सिंह ने बताया कि पीड़ित की तहरीर के आधार पर जांच सीओ सिटी को सौंप दी गई है.

पीड़ित
पीड़ित (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 24, 2026 at 7:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

संतकबीरनगर : जिले में युवक के साथ मारपीट के मामले में परिजनों ने गंभीर आरोप लगाये हैं. भाई का आरोप है कि एक जनप्रतिनिधि की शह पर उनके करीबियों ने युवक को जबरन गाड़ी में बिठाकर एक ईंट भट्ठे पर ले जाकर बेरहमी से पीटा और नग्न वीडियो भी बनाया. आरोप है कि बेहोश होने पर आरोपी उसे हाईवे किनारे फेंक गए. इस मामले में पुलिस का कहना है कि जांच सीओ सिटी को सौंपी गई है.

पीड़ित के भाई की ओर से दी गई तहरीर के मुताबिक, युवक लंबे समय से एक जनप्रतिनिधि के साथ रहते थे. जनप्रतिनिधि ने उनके नाम पर लखनऊ में एक जमीन खरीदी थी, जिसमें कुछ पैसा उनका भी लगा था. आरोप है कि 20 जनवरी को जब वह एक निमंत्रण से लौट रहे थे, तभी एक जनप्रतिनिधि के करीबियों ने कार से पीछाकर उन्हें गाड़ी में टक्कर मार दी, जिसके बाद आरोपियों ने उन्हें जबरन कार में बिठा लिया.

एएसपी सुशील कुमार सिंह ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)

भाई का आरोप है कि उसे सहजनवां के एक ईंट भट्ठे पर ले जाया गया और पीटा गया और नग्न वीडियो भी बनाया गया. जब वह बेहोश हो गया, तो उसे हाईवे किनारे फेंक दिया गया. स्थानीय लोगों की मदद से पीड़ित को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है.

इन आरोपों पर जनप्रतिनिधि ने कहा कि यह विरोधियों की एक गहरी साजिश है. उन्होंने कहा कि मेरी छवि को धूमिल करना का प्रयास विपक्षियों द्वारा किया जा रहा है. मामला पुलिस के संज्ञान में है. पुलिस की जांच में सच्चाई सामने आ जाएगी.

एएसपी सुशील कुमार सिंह ने बताया कि प्रकरण जमीन से जुड़े विवाद का लग रहा है. उन्होंने कहा कि पीड़ित की तहरीर के आधार पर सीओ सिटी को जांच सौंप दी गई है. जांच रिपोर्ट में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार आरोपियों के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें : अमेठी में बीजेपी विधायक सुरेश पासी को धमकी; दो लोगों के खिलाफ FIR दर्ज

TAGGED:

SANT KABIR NAGAR NEWS
YOUTH BEATEN UP IN SANT KABIR NAGAR
SANT KABIR NAGAR POLICE
SANT KABIR NAGAR NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.