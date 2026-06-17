ETV Bharat / state

पाकिस्तान में रहने वाले बुआ के लड़के ने मुश्ताक को हैंडलर से जोड़ा, एप से लोकेशन भेजता था, कैमरे लगाने की थी तैयारी

जासूसी के आरोपी को कोर्ट में किया पेश ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजस्थान सीआईडी इंटेलिजेंस ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के लिए जासूसी के आरोप में पकड़े गए मुश्ताक अली को बुधवार को जयपुर की एक कोर्ट में पेश किया. कोर्ट ने उसे 22 जून तक पांच दिन की रिमांड पर भेजा है. प्रारंभिक पूछताछ में काफी चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है. मुश्ताक अली का बुआ का लड़का नजीर अहमद पाकिस्तान में रहता है. उसने इसका संपर्क पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के हैंडलर खालिद से करवाया. खालिद को मुश्ताक बीएसएफ और सेना के मूवमेंट की जानकारी दो साल से भेज रहा था. पड़ताल में सामने आया है कि इसके बदले उसे यूपीआई पर करीब 25-30 हजार रुपए मिले हैं. उसे अन्य माध्यमों से कितनी रकम मिली है. इसे लेकर अनुसंधान जारी है. प्रारंभिक पड़ताल में सामने आया है कि मुश्ताक सामरिक महत्व के फोटो और वीडियो भेजने के लिए एक खास एप (गूगल एप कैम) का उपयोग करता था, जिससे सटीक लोकेशन भी फोटो या वीडियो के साथ मिल जाती. ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि मुश्ताक के इनपुट के आधार पर पाकिस्तान हमले की साजिश रचता तो काफी सटीक हमला कर सकता था. पढ़ें: दुकान की आड़ में जासूसी, 2 साल से आईएसआई को सेना-बीएसएफ की जानकारी दे रहा जासूस गिरफ्तार बीएसएफ और सेना के मूवमेंट पर नजर रखता: सीआईडी इंटेलिजेंस के स्पेशल पीपी सुदेश कुमार सतवान ने बताया कि आरोपी को 22 जून तक पांच दिन की रिमांड पर लिया गया है, अब उससे गहनता से पूछताछ की जाएगी. इसके साथ ही जिन जगहों के फोटो और वीडियो इसने पाकिस्तानी हैंडलर्स को मुहैया करवाए हैं, उनकी मौका तस्दीक भी की जाएगी. उनका कहना है कि वह जैसलमेर में सीमावर्ती गांव का रहने वाला है. उसे पाकिस्तानी हैंडलर्स ने नाचना से बॉर्डर की तरफ जाने वाली एकमात्र सड़क पर सेना और बीएसएफ के मूवमेंट पर नजर रखने का टास्क दिया था.