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पाकिस्तान में रहने वाले बुआ के लड़के ने मुश्ताक को हैंडलर से जोड़ा, एप से लोकेशन भेजता था, कैमरे लगाने की थी तैयारी

सीआईडी इंटेलिजेंस ने जासूसी के आरोपी मुश्ताक अली को किया कोर्ट में पेश, 22 जून तक रिमांड पर लिया.

Pakistani spy arrested
जासूसी के आरोपी को कोर्ट में किया पेश (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 17, 2026 at 1:27 PM IST

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जयपुर: राजस्थान सीआईडी इंटेलिजेंस ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के लिए जासूसी के आरोप में पकड़े गए मुश्ताक अली को बुधवार को जयपुर की एक कोर्ट में पेश किया. कोर्ट ने उसे 22 जून तक पांच दिन की रिमांड पर भेजा है. प्रारंभिक पूछताछ में काफी चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है. मुश्ताक अली का बुआ का लड़का नजीर अहमद पाकिस्तान में रहता है. उसने इसका संपर्क पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के हैंडलर खालिद से करवाया. खालिद को मुश्ताक बीएसएफ और सेना के मूवमेंट की जानकारी दो साल से भेज रहा था.

पड़ताल में सामने आया है कि इसके बदले उसे यूपीआई पर करीब 25-30 हजार रुपए मिले हैं. उसे अन्य माध्यमों से कितनी रकम मिली है. इसे लेकर अनुसंधान जारी है. प्रारंभिक पड़ताल में सामने आया है कि मुश्ताक सामरिक महत्व के फोटो और वीडियो भेजने के लिए एक खास एप (गूगल एप कैम) का उपयोग करता था, जिससे सटीक लोकेशन भी फोटो या वीडियो के साथ मिल जाती. ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि मुश्ताक के इनपुट के आधार पर पाकिस्तान हमले की साजिश रचता तो काफी सटीक हमला कर सकता था.

पढ़ें: दुकान की आड़ में जासूसी, 2 साल से आईएसआई को सेना-बीएसएफ की जानकारी दे रहा जासूस गिरफ्तार

बीएसएफ और सेना के मूवमेंट पर नजर रखता: सीआईडी इंटेलिजेंस के स्पेशल पीपी सुदेश कुमार सतवान ने बताया कि आरोपी को 22 जून तक पांच दिन की रिमांड पर लिया गया है, अब उससे गहनता से पूछताछ की जाएगी. इसके साथ ही जिन जगहों के फोटो और वीडियो इसने पाकिस्तानी हैंडलर्स को मुहैया करवाए हैं, उनकी मौका तस्दीक भी की जाएगी. उनका कहना है कि वह जैसलमेर में सीमावर्ती गांव का रहने वाला है. उसे पाकिस्तानी हैंडलर्स ने नाचना से बॉर्डर की तरफ जाने वाली एकमात्र सड़क पर सेना और बीएसएफ के मूवमेंट पर नजर रखने का टास्क दिया था.

पाकिस्तानी हैंडलर के कहने पर खोली चाय की दुकान: पड़ताल में सामने आया है कि पाकिस्तानी हैंडलर्स के कहने पर ही उसने मुख्य सड़क पर चाय की दुकान खोली. इस दुकान की आड़ में वह बीएसएफ और सेना के मूवमेंट के फोटो और वीडियो बनाकर पाकिस्तानी हैंडलर्स को भेज रहा था. वह दो साल से पाकिस्तानी हैंडलर्स को जानकारी मुहैया करवा रहा था. ऐसे में संभावना है कि उसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी कई जानकारी भेजी. हालांकि, इसे लेकर इंटेलिजेंस अभी पूछताछ और अनुसंधान कर रही है. उनका कहना है कि अगर इंटेलिजेंस उसे गिरफ्तार नहीं करती तो उसकी साजिश अपनी दुकान पर लाइव फीड कैमरे लगवाने की थी, जिससे लाइव जानकारी पाकिस्तानी हैंडलर्स तक पहुंच सकती थी.

यह भी पढ़ें: ISI के जासूसी नेटवर्क पर पैनी नजर, सीमावर्ती इलाकों के साथ असम-दिल्ली से पकड़े जासूस

पूछताछ में सामने आ सकते हैं कई राज: उन्होंने बताया कि साल 2026 में पाकिस्तानी सीमा से लगे राजस्थान के इलाके में पाकिस्तानी जासूसी नेटवर्क से जुड़ी यह तीसरी गिरफ्तारी है. इंटेलिजेंस लगातार उस क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रख रही है. जैसे ही संदिग्ध लोग देश से बाहर कोई जानकारी साझा करते हैं. वे इंटेलिजेंस के राडार पर आ जाते है. इसके बाद उसके खिलाफ पुख्ता सबूत जुटाकर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी की जाती है. उनका कहना है कि मुश्ताक अली से पूछताछ के पाकिस्तानी जासूसी नेटवर्क के बारे में कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते है. पूछताछ में यह भी पता लगाया जा रहा है कि खालिद ने और कितने लोगों को जासूसी के लिए तैयार किया है.

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