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युवक पर नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप, बालिग होने पर तुड़वाई शादी, आरोपी पर मुकदमा दर्ज

हरिद्वार लक्सर में दुष्कर्म की शिकायत मिलने के बाद पुलिस मामले की पड़ताल में जुट गई है.

Laksar Physical Abuse Case
प्रतीकात्मक फोटो (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 20, 2026 at 11:46 AM IST

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लक्सर: हरिद्वार जिले के लक्सर में एक नाबालिग किशोरी ने युवक पर प्रेम जाल में फंसाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है. पीड़ित का आरोप है कि बालिग होने पर जब उसका रिश्ता तय हुआ तो आरोपी ने उसकी फोटो और वाडियो प्रसारित कर उसका रिश्ता तुड़वा दिया. पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

लक्सर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी ग्रामीण ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि गांव के ही एक युवक ने उनकी नाबालिग बेटी को अपने जाल में फंसाया. इसके बाद आरोपी ने कई बार उसके साथ अलग-अलग स्थानों पर ले जाकर दुष्कर्म किया. बाद में युवती के बालिग होने पर जब परिजनों को इसका पता चला तो उन्होंने पुलिस से शिकायत करने की बात कही. इस पर गांव के ही कुछ जिम्मेदार लोगों ने दोनों पक्षों के बीच समझौता करा दिया था. उस समय युवक' ने युवती के साथ भविष्य में कोई रिश्ता नहीं रखने का वादा किया था.

युवती के पिता ने पुलिस को बताया कि पिछले दिनों उन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता मंगलौर क्षेत्र में तय कर दिया था. लेकिन इसके बाद भी आरोपी युवती को धमकी देकर परेशान कर रहा है. इसी दौरान उसने युवती की अश्लील फोटो और वीडियो उसके होने वाले पति और ससुराल वालों को भेज दिए. जिस पर युवती का रिश्ता टूट गया. जिसके बाद परिजनों ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की. लक्सर कोतवाली प्रभारी प्रवीण सिंह कोश्यारी ने बताया कि आरोपित युवक के खिलाफ दुष्कर्म व अन्य संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए जांच की जा रही है. कहा कि जांच के बाद अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

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