विधवा महिला से दुष्कर्म करने वाला आरोपी गिरफ्तार, शादी का झांसा देकर जीता था भरोसा
पुलिस ने विधवा महिला से दुष्कर्म करने वाला आरोपी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 11, 2025 at 1:13 PM IST
हरिद्वार: जनपद की सिडकुल थाना पुलिस ने विधवा महिला से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार आरोपी पथरी थाना क्षेत्र के फूलगढ़ गांव का निवासी है. महिला की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था और गिरफ्तारी के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे सीधा जेल भेज दिया गया. वहीं पीड़ित महिला मूलरूप से कोलकाता की रहने वाली है और सिडकुल क्षेत्र में किराए पर रहकर एक कंपनी में कार्य करती है.
बीती आठ सितंबर को पीड़िता ने सिडकुल थाना पुलिस को शिकायत देकर बताया कि उसके पति का काफी समय पहले निधन हो चुका है. पति के निधन के बाद वो हरिद्वार आ गई और सिडकुल स्थित एक फैक्ट्री में नौकरी करने लगी. वह अकेले रहकर अपना गुजर बसर कर रही थी. करीब एक साल पहले सिडकुल क्षेत्र में उसकी जान पहचान एक युवक से हुई. इस दौरान दोनों के बीच बातचीत होने लगी. युवक ने उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा और भरोसा जीत लिया.
आरोप है कि उसने शादी का झांसा देकर उसके दुष्कर्म किया. आरोप लगाया कि युवक साल से जबरन शारीरिक संबंध बनाता रहा. जब पीड़ित महिला ने उसे शादी करने को कहा तो वो टाल मटौल करने लगा. इसके बाद उसने शादी के लिए दबाव बनाया तो आरोपी मुकर गया. इतना ही नहीं आरोपी ने उसके साथ मारपीट भी की और जान से मारने की धमकी देने लगा. साथ ही कहा कि अगर उसने किसी से कुछ बताया तो जान से भी मार देगा. शिकायत मिलते ही पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म, मारपीट, धमकी और धोखाधड़ी से संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया.
एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोबाल के निर्देश पर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम का गठन किया गया. उसे दबोचने के लिए कई जगहों पर दबिश दी गई और सफलता हासिल करते हुए पुलिस ने आरोपी को फूलगढ़ गांव से गिरफ्तार कर लिया. सिडकुल थाना प्रभारी नितेश शर्मा ने बताया कि आरोपी सिडकुल स्थित फैक्ट्री में काम करता है. शिकायत मिलते ही उसके खिलाफ तत्काल मुकदमा दर्ज किया गया. गिरफ्तारी के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है.
