कुचामन का पदमपुरा अपहरण कांड: महज दो घंटे में युवक को सकुशल छुड़ाया...तीन आरोपी गिरफ्तार
पुलिस की त्वरित रणनीति, टीमवर्क और प्रभावी घेराबंदी के चलते युवक सकुशल मुक्त कराया गया.
Published : June 29, 2026 at 5:03 PM IST
कुचामन सिटी: कुचामन थाना क्षेत्र के पदमपुरा अपहरण कांड में पुलिस ने महज दो घंटे में सफलता हासिल की. पुलिस ने अपहृत युवक को सकुशल मुक्त करा लिया. पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल वाहन जब्त कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया. उनसे पूछताछ की जा रही है.
एडिशनल एसपी विमल नेहरा ने बताया कि पदमपुरा निवासी भागीरथ कुमावत खेत पर था कि सफेद एसयूवी में आए तीन युवकों ने गेट के पास बुलाया और मारपीट कर गाड़ी में बिठा मीठड़ी की ओर ले गए. भागीरथ के बेटे लोकेश ने सूचना थाने में दी. एसपी डॉ. प्यारेलाल शिवरान ने पूरे जिले में ए-श्रेणी की नाकाबंदी के निर्देश दिए. खुद अभियान की मॉनिटरिंग की. एएसपी नेहरा के नेतृत्व में विशेष टीम ने संभावित मार्गों के सीसीटीवी फुटेज खंगाली और तकनीकी एवं भौतिक साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों का पीछा शुरू किया.
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नंबर प्लेट बदली: एएसपी ने बताया, पुलिस की सख्ती से घबराए आरोपियों ने रास्ते में एसयूवी की नंबर प्लेट बदलकर गुमराह करने का प्रयास किया, लेकिन प्रभावी घेराबंदी के चलते यह प्रयास विफल रहा. मेगा हाईवे पर राणासर गांव के पास पुलिस ने वाहन को घेर लिया और अपहृत भागीरथ को सकुशल छुड़ाया एवं तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सुखाराम पुत्र लिखमाराम निवासी भंडारी (थाना खुनखुना), सीताराम पुत्र शिवनारायण निवासी सिलनवाद (थाना निम्बी जोधा) और श्रवणराम पुत्र भगवानाराम निवासी भंडारी (थाना खुनखुना) के रूप में हुई है.
वजह की जांच कर रहे: एएसपी नेहरा ने बताया कि अपहरण के पीछे की वजह, आरोपियों की भूमिका और अन्य पहलुओं की जांच जारी है. सूचना मिलते ही विशेष पुलिस टीमों को सक्रिय कर संभावित मार्गों पर नाकाबंदी कराई गई. सीसीटीवी फुटेज और अन्य इनपुट के आधार पर आरोपियों का लगातार पीछा किया गया. मामले में गहन पूछताछ जारी है तथा जल्द पूरे प्रकरण का खुलासा किया जाएगा. पुलिस अधीक्षक डॉ. प्यारेलाल शिवरान ने कहा कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने बिना समय गंवाए एक्शन लिया और पूरे अभियान की लगातार मॉनिटरिंग की. पुलिस की त्वरित रणनीति, टीमवर्क और प्रभावी घेराबंदी के चलते मात्र दो घंटे में अपहृत युवक को सकुशल मुक्त कराकर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.
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