घर में घुस परिजनों से की मारपीट, युवक का किया अपहरण, कोर्ट ने 5 आरोपियों को सुनाई उम्र कैद की सजा
रिपोर्ट के अनुसार आरोपी युवक के अपहरण के साथ ही घर से करीब 17 से 18 लाख रुपए ले गए.
Published : March 25, 2026 at 6:19 PM IST
अलवर: अलवर के एडीजे कोर्ट संख्या 3 ने युवक के अपहरण के मामले में फैसला सुनाते हुए पांच आरोपियों को उम्र कैद की सजा व एक आरोपी को 3 साल की सजा सुनाई. साथ ही आरोपियों को 18 लाख 35 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया.
विशिष्ट लोक अभियोजक अजीत कुमार यादव ने बताया कि 17 सितंबर, 2018 को पीड़ित के परिजनों ने शहर के अरावली विहार थाने में एक प्रकरण दर्ज कराया. घटना के दौरान शहर के एक कार शोरूम मालिक के भाई को कुछ नकाबपोश युवक घर में परिजनों के साथ मारपीट कर अपहरण कर ले गए. साथ ही घर से करीब 17 से 18 लाख रुपए व गाड़ी भी ले गए. इस सूचना पर थाना पुलिस ने शहर में नाकाबंदी करवाई. उन्होंने बताया कि शहर में नाकाबंदी को देख बदमाश डर गए और विजयनगर के पास पीड़ित युवक मुकेश को चलती कार से फेंक कर फरार हो गए.
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उन्होंने बताया कि इस प्रकरण पर कार्रवाई करते हुए थाना पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया. जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ज्योति कुमारी सोनी ने पांच बदमाशों को उम्र कैद की सजा व एक बदमाश को 3 साल की सजा से दंडित किया. उन्होंने बताया कि न्यायाधीश ने सभी आरोपियों को करीब 18 लाख 35 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया. अभियोजन पक्ष की ओर से इस प्रकरण में 24 गवाह व 47 दस्तावेजों को परीक्षित कराया गया.
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परिवार के सदस्यों ने दी भाई को सूचना: विशिष्ट लोक अभियोजक अजीत कुमार यादव ने बताया कि पीड़ित के भाई राकेश अपने फार्महाउस पर थे. इस दौरान उनके बेटे कुश ने फोन कर उन्हें सूचना दी कि कुछ लोग मुंह पर कपड़ा बांधकर घर में घुसे और तोड़फोड़ कर लाखों रुपए, गाड़ी व पीड़ित का अपहरण कर फरार हो गए. बदमाशों ने घर के सभी लोगों को एक कमरे में बंद कर घटना को अंजाम दिया.