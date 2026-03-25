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घर में घुस परिजनों से की मारपीट, युवक का किया अपहरण, कोर्ट ने 5 आरोपियों को सुनाई उम्र कैद की सजा

एडीजे कोर्ट संख्या 3 ( ETV Bharat Alwar )

अलवर: अलवर के एडीजे कोर्ट संख्या 3 ने युवक के अपहरण के मामले में फैसला सुनाते हुए पांच आरोपियों को उम्र कैद की सजा व एक आरोपी को 3 साल की सजा सुनाई. साथ ही आरोपियों को 18 लाख 35 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया. विशिष्ट लोक अभियोजक अजीत कुमार यादव ने बताया कि 17 सितंबर, 2018 को पीड़ित के परिजनों ने शहर के अरावली विहार थाने में एक प्रकरण दर्ज कराया. घटना के दौरान शहर के एक कार शोरूम मालिक के भाई को कुछ नकाबपोश युवक घर में परिजनों के साथ मारपीट कर अपहरण कर ले गए. साथ ही घर से करीब 17 से 18 लाख रुपए व गाड़ी भी ले गए. इस सूचना पर थाना पुलिस ने शहर में नाकाबंदी करवाई. उन्होंने बताया कि शहर में नाकाबंदी को देख बदमाश डर गए और विजयनगर के पास पीड़ित युवक मुकेश को चलती कार से फेंक कर फरार हो गए. पढ़ें: अलवर में युवक का अपहरण, परिजनों से मांगे 2 लाख, पुलिस ने पीछा किया तो छोड़ भागे