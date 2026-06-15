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NCC Cadets ने सीखे आपदा प्रबंधन के गुर, SDRF के जवानों ने किया रोप रेस्क्यू का प्रदर्शन

प्रशिक्षण प्राप्त कार्यकर्ता ( सोर्स : जयपुर पुलिस मुख्यालय )

जयपुर: राज्य आपदा प्रतिसाद बल (एसडीआरएफ) राजस्थान द्वारा संचालित सात दिवसीय युवा आपदा मित्र प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत सोमवार को एनसीसी कॉम्पलेक्स, जयपुर में एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम, लाइव रेस्क्यू डेमो और आधुनिक आपदा राहत उपकरणों की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया. इसका उद्देश्य युवाओं को आपदा प्रबंधन, राहत एवं बचाव कार्यों के प्रति प्रशिक्षित और जागरूक बनाना था. कार्यक्रम में 1 राजस्थान आर्म्ड स्क्वाड्रन एनसीसी के 57 स्वयंसेवकों ने भाग लिया. इनमें छह महिला कैडेट्स भी शामिल हैं. यह सभी कैडेट्स एसडीआरएफ के माध्यम से सात दिवसीय युवा आपदा मित्र प्रशिक्षण हासिल कर रहे हैं. एसडीआरएफ की विशेषज्ञ रेस्क्यू टीम ने परिसर में रोप रेस्क्यू डेमो प्रस्तुत कर ऊंचाई पर फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने, दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों को राहत पहुंचाने तथा विभिन्न आपदाओं में बचाव कार्यों की लाइव ड्रिल का प्रदर्शन किया. ऊंचाई पर फंसे लोगों को बचाव का दिया गया डेमो... (सोर्स : जयपुर पुलिस मुख्यालय) इस मौके पर एडीजी(आरएसी व एसडीआरएफ) रूपिंदर सिंघ ने आपदा प्रबंधन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आपदा के समय प्रशिक्षित युवा समाज के लिए प्रथम प्रतिक्रिया दल की भूमिका निभा सकते हैं. वहीं, एनसीसी के डिप्टी डायरेक्टर जनरल एयर कॉमोडोर संपत कुमार आनंद ने आपदा के दौरान एनसीसी कैडेट्स की महत्वपूर्ण भूमिका और उनकी सामाजिक जिम्मेदारियों पर विस्तार से जानकारी दी.