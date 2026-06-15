ETV Bharat / state

NCC Cadets ने सीखे आपदा प्रबंधन के गुर, SDRF के जवानों ने किया रोप रेस्क्यू का प्रदर्शन

राज्य आपदा प्रतिसाद बल (एसडीआरएफ) की ओर से युवा आपदा मित्र प्रशिक्षण का किया गया आयोजन.

Youth Aapda Mitra training program
प्रशिक्षण प्राप्त कार्यकर्ता (सोर्स : जयपुर पुलिस मुख्यालय)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 15, 2026 at 8:52 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: राज्य आपदा प्रतिसाद बल (एसडीआरएफ) राजस्थान द्वारा संचालित सात दिवसीय युवा आपदा मित्र प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत सोमवार को एनसीसी कॉम्पलेक्स, जयपुर में एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम, लाइव रेस्क्यू डेमो और आधुनिक आपदा राहत उपकरणों की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया. इसका उद्देश्य युवाओं को आपदा प्रबंधन, राहत एवं बचाव कार्यों के प्रति प्रशिक्षित और जागरूक बनाना था.

कार्यक्रम में 1 राजस्थान आर्म्ड स्क्वाड्रन एनसीसी के 57 स्वयंसेवकों ने भाग लिया. इनमें छह महिला कैडेट्स भी शामिल हैं. यह सभी कैडेट्स एसडीआरएफ के माध्यम से सात दिवसीय युवा आपदा मित्र प्रशिक्षण हासिल कर रहे हैं. एसडीआरएफ की विशेषज्ञ रेस्क्यू टीम ने परिसर में रोप रेस्क्यू डेमो प्रस्तुत कर ऊंचाई पर फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने, दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों को राहत पहुंचाने तथा विभिन्न आपदाओं में बचाव कार्यों की लाइव ड्रिल का प्रदर्शन किया.

Youth Aapda Mitra training program
ऊंचाई पर फंसे लोगों को बचाव का दिया गया डेमो... (सोर्स : जयपुर पुलिस मुख्यालय)

इस मौके पर एडीजी(आरएसी व एसडीआरएफ) रूपिंदर सिंघ ने आपदा प्रबंधन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आपदा के समय प्रशिक्षित युवा समाज के लिए प्रथम प्रतिक्रिया दल की भूमिका निभा सकते हैं. वहीं, एनसीसी के डिप्टी डायरेक्टर जनरल एयर कॉमोडोर संपत कुमार आनंद ने आपदा के दौरान एनसीसी कैडेट्स की महत्वपूर्ण भूमिका और उनकी सामाजिक जिम्मेदारियों पर विस्तार से जानकारी दी.

आईजी (आरएसी व एसडीआरएफ) परम ज्योति ने स्वागत उद्बोधन से हुई. उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण से अर्जित कौशल का उपयोग युवा समाज की सुरक्षा और सेवा में करें. आपदाओं से निपटने का प्रशिक्षणजन जागरूकता कार्यक्रम में अचानक होने वाली घटनाओं जैसे हार्ट अटैक, सड़क दुर्घटना, बाढ़, गैस सिलेंडर में आग लगना जैसी परिस्थितियों में प्रारंभिक सहायता और बचाव के व्यावहारिक तरीके बताए गए.

पढ़ें: डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन: तकनीक ने बदली रेस्क्यू ऑपेरशन की तरकीब, SDRF ने दस साल में 15 हजार जिंदगियां बचाई

प्रतिभागियों को यह भी समझाया गया कि रेस्क्यू टीमों के मौके पर पहुंचने से पहले आम नागरिक किस प्रकार घायलों और प्रभावित लोगों की मदद कर सकते हैं. इस मौके पर एसडीआरएफ द्वारा उपयोग किए जाने वाले आधुनिक राहत एवं बचाव उपकरणों की प्रदर्शनी भी लगाई गई. जहां कैडेट्स को उपकरणों की कार्यप्रणाली, उपयोगिता और आपदा प्रबंधन में उनकी भूमिका के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई.

अधिकारी, जवान और कैडेट्स रहे मौजूद: एसडीआरएफ के कमांडेंट राजेंद्र सिंह सिसोदिया ने एसडीआरएफ की संरचना, कार्यप्रणाली और राज्य में निभाई जा रही महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला. उन्होंने कार्यक्रम के अंत में सभी अधिकारियों, प्रशिक्षकों और एनसीसी कैडेट्स का आभार व्यक्त किया. कार्यक्रम में ग्रुप कमांडर कर्नल सुरेश सिंधु (सेना मैडल), कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल परमिंदर कौर, एनसीसी के अधिकारी एवं जवान, वार्षिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे 326 कैडेट्स और जयपुर ग्रुप कैंप की छह इकाइयों से आए 82 अधिकारी व जवान भी मौजूद रहे.

TAGGED:

TRAINING PROGRAM BY SDRF
TRAINING PROGRAMME IN NCC COMPLEX
STATE DISASTER RESPONSE FORCE
YOUTH AAPDA MITRA TRAINING PROGRAM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.