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अब आपकी छत बनेगी ऑर्गेनिक खेत!, गाजियाबाद-नोएडा में सरकार दे रही फ्री रूफटॉप गार्डनिंग किट

रूफटॉप गार्डनिंग योजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्र में लोगों को सुरक्षित पौष्टिक और ताजी सब्जियां उपलब्ध कराना है.

अब आपकी छत बनेगी ऑर्गेनिक खेत
अब आपकी छत बनेगी ऑर्गेनिक खेत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 23, 2026 at 1:50 PM IST

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नई दिल्ली/गाजियाबाद: बाजार में मिलने वाली सब्जियां और फलों में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के बढ़ते इस्तेमाल ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है. यही वजह है कि अब बड़ी संख्या में लोग ऑर्गेनिक फल और सब्जियां खरीदना चाहते हैं. हालांकि, सबसे बड़ी समस्या यह रहती है कि मोटी कीमत चुकाने के बाद भी यह तय करना काफी मुश्किल होता है कि खरीदी गई सब्जियां वास्तव में ऑर्गेनिक है या नहीं. ऐसे में उत्तर प्रदेश उद्यान विभाग ने लोगों को अपने घर की छत पर जैविक खेती करने का मौका देने की पहल शुरू कर दी है.

मिली जानकारी के मुताबिक, रूफटॉप गार्डनिंग योजना के तहत गाजियाबाद और गौतमबुधनगर में 400-400 परिवारों का चयन किया जाएगा. चयनित लाभार्थियों को सरकार की ओर से करीब दस हजार रूपए कीमत की रूफटॉप गार्डिंग किट उपलब्ध कराई जाएगी. जिससे वह अपने घर की छत पर साल भर ताजी और रसायन मुक्त सब्जियां उगा सकेंगे. उद्यान विभाग ने इस योजना को धरातल पर उतारने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. योजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्र में लोगों को सुरक्षित पौष्टिक और ताजी सब्जियां उपलब्ध कराना है. साथ ही लोगों को जैविक खेती के प्रति जागरूक करना और घरों की खाली छात्रों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना है.

गाजियाबाद-नोएडा में सरकार दे रही फ्री रूफटॉप गार्डनिंग किट (ETV Bharat)

जिला उद्यान अधिकारी (Ghaziabad) अनीता सिंह के मुताबिक, योजना के तहत मिलने वाली किट की कीमत ₹10000 है. किट निशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी. इसमें लगभग ₹500 के रुपये के बीज पौधे दिए जाएंगे जबकि शेष राशि से खेती के लिए जरूरी अन्य सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी. किट में पॉलीबैग, वर्मी कंपोस्ट, कोकोपीट, खाद, ग्रोइंग मटेरियल, पौधे और खेती से जुड़े अन्य आवश्यक सामान उपलब्ध होंगे. इस सामग्री की मदद से लाभार्थी अपनी छत पर विभिन्न प्रकार की मौसमी सब्जियां और कुछ औषधीय पौधे भी उगा सकेंगे.

फ्री रूफटॉप गार्डनिंग से संबंधित मुख्य बातें
फ्री रूफटॉप गार्डनिंग से संबंधित मुख्य बातें (ETV Bharat)

उद्यान विभाग का कहना है कि रूफटॉप गार्डनिंग केवल सब्जियां उगाने की योजना नहीं है बल्कि यह लोगों के स्वास्थ्य और पर्यावरण से भी जुड़ी पहल है. इसके माध्यम से परिवारों को साल भर ताजी जैविक और रसायन मुख्य सब्जियां मिल सकेगी. इसके अलावा, घरों की छत पर हरियाली बढ़ने से तापमान को नियंत्रित रखने, पर्यावरण संरक्षण और मानसिक स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा.

योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक लोगों को उद्यान विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना होगा. विभाग ने स्पष्ट किया है कि केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे. लाभार्थियों का चयन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा.

योजना का लाभ लेने के लिए कुछ अनिवार्य शर्तें भी विभाग द्वारा तय की गई है. आवेदक के पास नगरीय क्षेत्र में स्वयं का आवास होना चाहिए. जिसका प्रमाण प्रस्तुत करना होगा. इसके अलावा आवेदक के पास काम से कम 100 वर्ग फुट की खुली छत उपलब्ध होनी चाहिए. इसके लिए ₹10 के स्टांप पर शपथ पत्र देना होगा. आवेदन के साथ जियो टैग की गई छत की फोटो भी अपलोड करनी होगी ताकि विभाग स्थल का सत्यापन कर सके.

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