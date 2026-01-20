'शिमला' में हो सकता है आपका आशियान, हाउसिंग बोर्ड अब मैनपाट में कॉटेज, कामर्शियल एरिया बनाएगा
सरकार ने मैनपाट में 4.80 हेक्टर (12 एकड़) भूमि अटल विहार योजना के लिये छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल को आवंटित की.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : January 20, 2026 at 8:27 PM IST
सरगुजा: मैनपाट को छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है. छत्तीसगढ के बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनिशन में से एक, मैनपाट में पर्यटन सुविधाओं और आवासीय विकास को नई गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है. राज्य सरकार ने मैनपाट में 4.80 हेक्टर (12 एकड़) भूमि अटल विहार योजना के लिये छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल को आवंटित की है.
छत्तीसगढ़ के शिमला में होगा आपका अपना आशियाना
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल इस भूमि पर आधुनिक एवं बहुउपयोगी पर्यटन सह आवासीय परिसर का निर्माण करेगी. प्राकृतिक परिवेश के अनुरूप विकसित होने वाली इस परियोजना से मैनपाट आने वाले पर्यटकों को बेहतर, सुरक्षित और किफायती सुविधाएं मिलेंगी. इस प्रोजेक्ट में प्रीमियम कॉटेज और कामर्शियल एरिया के साथ-साथ एलआईजी और ईडब्ल्यूएस स्तर के भी कॉटेज बनाए जाएंगे. जिससे मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास दोनों लोग अपना कॉटेज ले सकेंगे. इस काटेज में आप ना सिर्फ परिवार के साथ समय बिता सकते हैं, बल्कि इसे होम स्टे के रूप में पर्यटकों को देकर आमदनी भी कर सकते हैं.
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल ने बनाया प्लान
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष अनुराग सिंह देव ने कहा, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा अभी जो बहुत प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ का पर्यटन स्थल है मैनपाट और फुटफॉल काफी बढ़ा है वहां पर. उस जगह पर अभी एक यूनिक प्रोजेक्ट हाउसिंग बोर्ड लाने जा रहा है. यह निश्चित रूप से इस क्षेत्र के लिए टूरिज्म की दृष्टि से बेहतर फैसला होगा. साथ ही पर्यटन के मानचित्र में देश में जो स्थान यहां को मिलना चाहिए उस दृष्टि से बहु उपयोगी साबित होगा, ऐसा हम लोग का अनुमान है.
इस प्रोजेक्ट को लेकर हम लोगों ने प्लान किया है, जिसमें वहां पर छोटे-छोटे हर्ट्स बनाए जाएंगे और उस हर्ट्स को सोल्ड आउट करेंगे. साथ में उसमें एक इंटीग्रेटेड योजना है, जिसके अंतर्गत हम एक पंचकर्म केंद्र जैसा केरल के तर्ज पर जो पंचकर्म होता है और एक आयुर्वेदिक आयुष से जुड़ा हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर बनाएंगे. और उसको फिर जो ऐसी संस्थाएं हैं जो पंचकर्म और आयुर्वेद में स्थान रखती हैं उनको उपलब्ध कराया जाएगा: अनुराग सिंह देव, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष
टूरिस्ट को मिलेगा आनंद, होम स्टे की होगी सुविधा
अनुराग सिंह देव कहते हैं, पहले जो लोग यहां आते थे, वो एक दिन या दो दिन का टूरिज्म करके वापस चले जाते थे. इस इस प्रोजेक्ट के माध्यम से अब वहां पर 10 दिन 20 दिन या फिर एक महीने इस तरीके का लोगों का आवास रहेगा. इससे जो वहां का वातावरण है उसका लाभ आम लोगों को मिलेगा. एक बहुत अच्छा प्लान है. कलेक्टर सरगुजा के द्वारा अभी 12 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई गई है, उसका भी एक्सटेंशन करेंगे. जल्द ही दो-तीन महीने के अंदर-अंदर यह प्रोजेक्ट मूर्त रूप में धरातल पर आपको दिखाई देगा.
हट्स और कॉटेज का होगा निर्माण
गृह निर्माण मंडल का कहना है, हाउसिंग बोर्ड में सिर्फ आवास नहीं बल्कि व्यवसायिक परिसर भी डेवलप किए जाते हैं. ईडब्ल्यूएस के लिए भी उसमें स्थान होता है. तो ये जो प्लान है इसमें वो सारी चीजें रहेंगी. वहां पर छोटे हट्स, छोटे कॉटेज बनाएंगे वो आम लोगों के लिए रहेंगे तो उसकी डिजाइन थोड़ी पृथक ही रहेगी. हाउसिंग बोर्ड अब नए-नए स्तर पर जैसा जहां रिक्वायरमेंट होता है, उस आधार पर काम करता है, लेकिन हमारी लायबिलिटी जरूर यह होती है कि हम कुछ ईडब्ल्यूएस और एलआईजी इस वर्ग के लोगों को मकान उपलब्ध करा सकें.
केरल की तर्ज पर किया जाएगा डेवलप
गृह निर्माण मंडल के अधिकारी अजीत मिंज कहते हैं, केरल पर आधारित वेलनेस सेंटर प्रकृति पंचकरण चिकित्सा हर्बल सपा, इसके अलावा क्लब हाउस भी रहेगा. मिलेट्स कैफे भी रहेगा. जिम रहेगा, स्विमिंग पूल रहेगा, किड्स प्ले एरिया रहेगा, स्टीम बाथ इंटरनेट जोन जैसी आधुनिक अधोसंरचना भी शामिल किए जाएंगे. यहां काटेज लेने के लिए जैसे हाउसिंग बोर्ड में पहले से ही जैसे होता आया है, वैसे ही होगा.
