मां को दफनाने आए युवक की ईंट से कूंचकर हत्या; 2 साल पहले चचेरे भाई की पत्नी से किया था प्रेम विवाह, परिजनों का हंगामा
बागपत में हत्या के बाद सनसनी, सहारनपुर में रह रहा था युवक, मां की मौत की खबर पर पहुंचा था गांव.
बागपत : ईंट से कूंचकर युवक की हत्या कर दी गई. वारदात से गुस्साए परिजनों ने हंगामा कर दिया. युवक ने 2 साल पहले अपने चचेरे भाई की पत्नी से प्रेम विवाह किया था. बुधवार को मां की मौत की खबर सुनकर वह गांव आया था. इस दौरान चचेरे भाइयों ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस पर हमला कर दिया.
पूरा मामला बागपत के पुराना कस्बे का है. यहां के रहने वाले नफीस (32) का प्रेम प्रसंग 2 साल पहले उसके ही चचेरे भाई की पत्नी से हो गया था. दोनों घर से चले गए थे. परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने दोनों को तलाश कर न्यायालय में पेश किया था.
कोर्ट में महिला ने नफीस के साथ ही रहने की इच्छा जताई थी. इसके बाद कोर्ट ने महिला को नफीस के साथ जाने की अनुमति दे दी थी. इसके बाद नफीस ने प्रेमिका से कोर्ट मैरिज कर लिया था. इससे बाद वह उसे लेकर सहारनपुर चला गया था. दोनों वहीं पर रह रहे थे.
नफीस के भाई सलीम ने बताया कि महिला के पहले पति शौकीन समेत अन्य लोगों ने नफीस को बागपत आने पर मार डालने की धमकी दी थी. बुधवार की सुबह बीमारी के कारण नफीस की मां मकसूदी की मौत हो गई.
सलीम ने बताया कि मां की मौत की सूचना पर नफीस गांव पहुंचा. परिजन जनाजा लेकर कब्रिस्तान में पहुंचे. शव को दफनाने के बाद आरोपियों ने नफीस पर हमला कर दिया. उसके सिर में ईंट से वार किया. इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. इससे मौके पर नफीस की मौत हो गई.
वारदात के आरोपी मौके से भाग निकले. पुलिस ने गांव में पहुंचकर जांच-पड़ताल की. वहीं नफीस के परिजनों ने हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हंगामा कर दिया. पुलिस ने समझा-बुझाकर उन्हें शांत कराया. इंस्पेक्टर बागपत दीक्षित त्यागी का कहना है कि परिजनों से तहरीर ली गई है. इसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी. आरोपियों को जल्द पकड़ा जाएगा.
