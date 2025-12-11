ETV Bharat / state

हमीरपुर में सीमेंट मिक्सर मशीन में गिरा मजदूर; शरीर के हो गए कई टुकड़े, मिर्जापुर में जिंदा जल गया युवक

हमीरपुर/मिर्जापुर : सीमेंट के मिक्सर मशीन के हौज में गिरकर मजदूर की मौत हो गई. थोड़ी ही देर में शरीर के कई टुकड़े हो गए. हादसा गुरुवार की सुबह हुआ. घटना की जानकारी पर तमाम ग्रामीण पहुंच गए. पुलिस भी पहुंच गई. 5 घंटे से मशीन में फंसे शव को बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है. वहीं मिर्जापुर में हुए हादसे में जिंदा जलकर एक युवक की मौत हो गई.

कोतवाली नगर क्षेत्र के कुछेछा में साईं कंस्ट्रक्शन कंपनी का क्रशिंग एवं मिक्सिंग प्लांट है. गुरुवार की सुबह यहां 5 से 7 मजदूर काम कर रहे थे. पुलिस के अनुसार कुछैछा गांव का रहने वाला बब्बू निषाद (35) गिट्टी-सीमेंट मिक्सर मशीन के पास काम कर रहा था.

हौज में झुकते ही अंदर गिर गया : मशीन में गिट्टी का एक बड़ा टुकड़ा गिर गया. उस दौरान मशीन चालू थी. इसे निकालने के लिए बब्बू ने हाथ आगे बढ़ाया. मशीन के हौज की तरफ झुकते ही उसका संतुलन बिगड़ गया. इससे वह हौज में गिर गया. मशीन में लगे ब्लेड से कुछ ही सेकेंड में उसके शरीर के कई टुकड़े हो गए.

मौके पर ही उसकी मौत हो गई. आसपास के मजदूरों ने शोर मचाया. हादसे की सूचना मिलते ही मजदूर के परिवार के लोग और काफी ग्रामीण भी पहुंच गए. भीड़ बढ़ने पर पुलिस ने अतिरिक्त फोर्स बुला लिया. घटना के बाद प्लांट पर काम बंद करा दिया गया.

5 घंटे से शव को निकालने का प्रयास जारी : पुलिस ने गैस कटर के जरिए ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकालने का प्रयास शुरू किया. कोतवाली प्रभारी पवन कुमार पटेल ने बताया सुबह करीब 11 बजे हादसा हुआ. मशीन में फंसे शव को गैस कटर से निकालने का प्रयास जारी है. तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी.