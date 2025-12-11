ETV Bharat / state

हमीरपुर में सीमेंट मिक्सर मशीन में गिरा मजदूर; शरीर के हो गए कई टुकड़े, मिर्जापुर में जिंदा जल गया युवक

गिट्टी का बड़ा टुकड़ा निकालने के प्रयास में फिसला पैर, साईं कंस्ट्रक्शन कंपनी के क्रशिंग एवं मिक्सिंग प्लांट में हादसा.

हादसे के बाद रोते-बिलखते परिजन.
हादसे के बाद रोते-बिलखते परिजन. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 11, 2025 at 4:26 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हमीरपुर/मिर्जापुर : सीमेंट के मिक्सर मशीन के हौज में गिरकर मजदूर की मौत हो गई. थोड़ी ही देर में शरीर के कई टुकड़े हो गए. हादसा गुरुवार की सुबह हुआ. घटना की जानकारी पर तमाम ग्रामीण पहुंच गए. पुलिस भी पहुंच गई. 5 घंटे से मशीन में फंसे शव को बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है. वहीं मिर्जापुर में हुए हादसे में जिंदा जलकर एक युवक की मौत हो गई.

कोतवाली नगर क्षेत्र के कुछेछा में साईं कंस्ट्रक्शन कंपनी का क्रशिंग एवं मिक्सिंग प्लांट है. गुरुवार की सुबह यहां 5 से 7 मजदूर काम कर रहे थे. पुलिस के अनुसार कुछैछा गांव का रहने वाला बब्बू निषाद (35) गिट्टी-सीमेंट मिक्सर मशीन के पास काम कर रहा था.

हौज में झुकते ही अंदर गिर गया : मशीन में गिट्टी का एक बड़ा टुकड़ा गिर गया. उस दौरान मशीन चालू थी. इसे निकालने के लिए बब्बू ने हाथ आगे बढ़ाया. मशीन के हौज की तरफ झुकते ही उसका संतुलन बिगड़ गया. इससे वह हौज में गिर गया. मशीन में लगे ब्लेड से कुछ ही सेकेंड में उसके शरीर के कई टुकड़े हो गए.

मौके पर ही उसकी मौत हो गई. आसपास के मजदूरों ने शोर मचाया. हादसे की सूचना मिलते ही मजदूर के परिवार के लोग और काफी ग्रामीण भी पहुंच गए. भीड़ बढ़ने पर पुलिस ने अतिरिक्त फोर्स बुला लिया. घटना के बाद प्लांट पर काम बंद करा दिया गया.

5 घंटे से शव को निकालने का प्रयास जारी : पुलिस ने गैस कटर के जरिए ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकालने का प्रयास शुरू किया. कोतवाली प्रभारी पवन कुमार पटेल ने बताया सुबह करीब 11 बजे हादसा हुआ. मशीन में फंसे शव को गैस कटर से निकालने का प्रयास जारी है. तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी.

वहीं शाम 4 बजे तक भी पुलिस शव को मशीन से नहीं निकाल पाई. प्लांट की देखरेख करने वाले प्रदीप कुमार ने बताया कि बब्बू लेबर था. वह सीमेंट डाल रहा था. इस दौरान अचानक जाली फट गई. पैर फिसलने पर वह मशीन के अंदर चला गया. सुरक्षा के लिए जाली लगी थी. जाली में लॉक भी लगा था, पता नहीं कैसे जाली हट गई. इससे हादसा हो गया.

मिर्जापुर में जिंदा जल गया युवक : मिर्जापुर के अहरौरा इलाके में इमलिया चट्टी मार्ग पर ट्रैक्टर-ट्रॉली में लोड धान की पुआल में आग लग गई. आग बिजली के तारों की चपेट में आने के कारण लगी. ग्रामीणों के अनुसार बिजली के तार ढीले थे. गांव का आशुतोष सिंह दौड़कर ट्रैक्टर ट्रॉली को अलग करने का प्रयास करने लगा. इस बीच जलता हुआ पुआल उसके ऊपर गिर गया. इससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई.

अहरौरा थाना प्रभारी सदानंद सिंह ने बताया कि ट्रैक्टर ट्रॉली में पुआल लदा था. उसमें आग लग गई. इसकी चपेट में आकर एक युवक की मौत हो गई. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस जांच कर रही है.

यह भी पढ़ें : यूपी में कोहरा बना काल; फर्रुखाबाद में चचेरे भाई-सगी 2 बहनों की मौत, महराजगंज में महिला की गई जान

TAGGED:

WORKER DIES MIXER MACHINE ACCIDENT
YOUNGMAN FALLS INTO MIXER MACHINE
MIXING PLANT PAINFUL INCIDENT
हमीरपुर मिक्सर मशीन मजदूर कटकर मौत
HAMIRPUR ACCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.