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Rajsamand Murder Case : सरेआम लाठियों से पीट-पीट कर युवक की हत्या, पुलिस ने दो आरोपियों को राउंडअप किया

राजसमंद में पीट-पीट कर युवक की हत्या... ( Source : Rajsamand Police )

राजसमंद: शहर के कांकरोली थाना क्षेत्र में जलचक्की के पास सलूस रोड पर बदमाशों ने बुधवार रात में लाठियों से पीट-पीट कर व लात घूसों मारकर एक युवक की हत्या कर दी. वारदात के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, घटना स्थल पर सन्नाटा है. प्रथम दृष्ट्या रंजिश के चलते वारदात होना सामने आया है.

अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक महेंद्र पारीक व डीएसपी नेत्रपालसिंह मय जाब्ता घटना स्थल पर पहुंचे. एमओबी की टीम ने भी मौके से साक्ष्य जुटाए हैं. उधर, युवक के शव को आरके जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवा गया. जबकि पुलिस द्वारा आरोपियों की तलाश की जा रही है. हालांकि, पुलिस ने दो आरोपियों को राउंडअप कर लिया है.