Rajsamand Murder Case : सरेआम लाठियों से पीट-पीट कर युवक की हत्या, पुलिस ने दो आरोपियों को राउंडअप किया
राजसमंद शहर में कांकरोली के जलचक्की क्षेत्र में वारदात. फरार आरोपियों की तलाश के लिए विशेष पुलिस टीमों का गठन. जानिए पूरा मामला...
Published : November 5, 2026 at 1:14 PM IST
राजसमंद: शहर के कांकरोली थाना क्षेत्र में जलचक्की के पास सलूस रोड पर बदमाशों ने बुधवार रात में लाठियों से पीट-पीट कर व लात घूसों मारकर एक युवक की हत्या कर दी. वारदात के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, घटना स्थल पर सन्नाटा है. प्रथम दृष्ट्या रंजिश के चलते वारदात होना सामने आया है.
अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक महेंद्र पारीक व डीएसपी नेत्रपालसिंह मय जाब्ता घटना स्थल पर पहुंचे. एमओबी की टीम ने भी मौके से साक्ष्य जुटाए हैं. उधर, युवक के शव को आरके जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवा गया. जबकि पुलिस द्वारा आरोपियों की तलाश की जा रही है. हालांकि, पुलिस ने दो आरोपियों को राउंडअप कर लिया है.
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अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक महेंद्र पारीक ने गुरुवार को बताया कि गजसिंह की भागल, चारभुजा निवासी सुरेशसिंह उर्फ सुरेंद्रसिंह की सलूस रोड कांकरोली में लाठी से पीट-पीट कर व चाकू से वार कर हत्या कर दी गई. वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. बताया जा रहा है कि हमलावरों की सुरेशसिंह से पुरानी रंजिश थी, जिसके चलते यह वारदात हुई है.
दीपावली से पहले शहर में फिर अशांति का माहौल : दीपोत्सव से ठीक पहले युवक की हत्या के बारे में समूचे शहर में अशांति का माहौल बन गया है. हालांकि, एएसपी महेंद्र पारीक ने आमजन को शांति व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील की है. पुलिस का दावा है कि इस वारदात काे लेकर गहन जांच व तहकीकात जारी है, जिसमें हल्द ही सभी आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा. शहर की शांति व्यवस्था कभी भंग नहीं होने दी जाएगी. बात यह भी सामने आई है कि गंभीर घायल के बाद मृतक को अस्पताल में आरोपियों ने ही पहुंचाया था.
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गंभीर चोट के बाद मौत : लाठी व चाकू से हमले के बाद सुरेश सिंह गंभीर घायल हो गया. शरीर पर गंभीर चोट और घाव के निशान हैं. फिलहाल, मृतक के शव को आरके जिला चिकित्सालय में रखवा गया है, साथ ही मृतक के परिजनों को पुलिस ने सूचित कर दिया है. घटना स्थल पर भी पुलिस की गश्त जारी है और वारदात के बाद फरार हुए आरोपियों की तलाश के लिए विशेष पुलिस टीमों का गठन किया गया है. पूरी वारदात की जानकारी लेने के बाद जिला पुलिस अधीक्षक हेमंत कलाल द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश संबंधित पुलिस अधिकारियों को दिए गए हैं.