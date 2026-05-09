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PM मोदी भी करते हैं फॉलो, फिर क्यों चुनावी मैदान से पीछे हटीं देश की सबसे युवा BDC चेयरमैन?

X पर प्रज्जवल बस्टा को फॉलो करते हैं PM मोदी (ETV BHARAT)

प्रज्जवल बस्टा हिमाचल प्रदेश के शिमला जिला के ऊपरी क्षेत्र कोटखाई के पांदली गांव की रहने वाली हैं. उन्होंने शिमला के आरकेएमवी कॉलेज से बीए की पढ़ाई की और इसके बाद हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से एलएलबी की डिग्री हासिल की. साथ ही कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से एलएलएम भी किया. वर्तमान में वह पिछले पांच वर्षों से हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में वकालत कर रही हैं.

प्रज्जवल बस्टा हिमाचल भाजपा का चर्चित चेहरा हैं और सोशल मीडिया पर भी काफी सक्रिय रहती हैं. खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उन्हें X (पूर्व ट्विटर) पर फॉलो करते हैं. फिलहाल, जिला परिषद चुनाव से पीछे हटने के फैसले को लेकर वह राजनीतिक गलियारों में चर्चा का केंद्र बनी हुई हैं.

शिमला: हिमाचल प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले स्थानीय निकाय और पंचायत चुनावों को सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है. इसी बीच एक चौंकाने वाला राजनीतिक घटनाक्रम चर्चा का विषय बना हुआ है. देश की सबसे युवा पंचायत समिति अध्यक्ष रह चुकी प्रज्जवल बस्टा ने जिला परिषद चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है. भाजपा ने शिमला जिला के बढ़ाल जिला परिषद क्षेत्र से उन्हें उम्मीदवार बनाया था, लेकिन टिकट मिलने के बाद उन्होंने अचानक चुनाव से पीछे हटने का फैसला लिया.

21 साल की उम्र में बनाया रिकॉर्ड

प्रज्जवल बस्टा ने विद्यार्थी जीवन से ही राजनीति में सक्रिय भूमिका निभानी शुरू कर दी थी. वह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) की सक्रिय सदस्य रही हैं. इसके बाद उन्होंने स्थानीय निकाय चुनाव में हिस्सा लिया और मात्र 21 साल की उम्र में पंचायत समिति सदस्य चुनी गईं. बाद में उन्हें जुब्बल-कोटखाई पंचायत समिति का अध्यक्ष बनाया गया. इसी के साथ उनके नाम देश की सबसे युवा पंचायत समिति अध्यक्ष बनने का रिकॉर्ड दर्ज हुआ.

हिमाचल भाजपा का चर्चित चेहरा हैं प्रज्जवल बस्टा (FACEBOOK@PrajwalBusta)

क्यों वापस लिया नाम?

प्रज्जवल बस्टा ने कहा कि पार्टी ने उन पर भरोसा जताते हुए टिकट दिया, जिसके लिए वह भाजपा नेतृत्व की आभारी हैं. लेकिन बढ़ाल वार्ड से एक अन्य उम्मीदवार पहले से चुनाव की तैयारी कर रही थीं. ऐसे में क्षेत्र में टकराव की स्थिति बन रही थी. पार्टी संगठन को मजबूत रखने और आपसी मतभेद से बचने के लिए उन्होंने चुनाव न लड़ने का फैसला लिया और भाजपा प्रत्याशी रचना नेगी के समर्थन का ऐलान किया. उन्होंने कहा कि जुब्बल-कोटखाई क्षेत्र में पहले भी संगठन को आंतरिक विवादों का नुकसान उठाना पड़ा है. इसलिए पार्टी हित को ध्यान में रखते हुए उन्होंने यह निर्णय लिया.

पेशे से वकील हैं प्रज्जवल बस्टा (FACEBOOK@PrajwalBusta)

भाजपा नेताओं ने फैसले का किया स्वागत

भाजपा नेता चेतन बरागटा ने भी प्रज्जवल बस्टा के फैसले का स्वागत किया. उन्होंने कहा कि पार्टी की मजबूती के लिए लिया गया यह बड़ा त्याग है और इससे संगठन को फायदा मिलेगा. गौरतलब है कि भाजपा ने पहले बढ़ाल जिला परिषद वार्ड से प्रज्जवल बस्टा को उम्मीदवार घोषित किया था, लेकिन बाद में टिकट बदलते हुए रचना नेगी को प्रत्याशी बनाया गया.

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