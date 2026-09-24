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मां-बेटी की हत्या के बाद अपनों ने ही मोड़ा मुंह, छोटे बेटे ने किया अंतिम संस्कार

एटा पुलिस घटना के हर पहलू की कर रही जांच, गांव में मातम.

मां-बेटी की हत्या
मां-बेटी की हत्या (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 24, 2026 at 9:39 AM IST

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एटा: आवागढ़ थाना क्षेत्र के यादव नगर में सोमवार देर रात मां-बेटी की हथौड़े से कूचकर वीभत्स हत्या के बाद परिवार और रिश्तेदारों ने भी दूरी बना ली. हालात ये रहे कि मृतका प्रियंका और उनकी मां कमला देवी के अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी छोटे बेटे राहुल ने निभाई. पुलिस की निगरानी में दोनों का अंतिम संस्कार पैतृक गांव ठाठी गदनपुर में कराया गया.

हत्याकांड के बाद मृतका का बड़ा बेटा हिमांशु अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुआ. इसके बाद पुलिस उसकी भूमिका को भी जांच के दायरे में रखकर पड़ताल कर रही है. मृतका की बेटी कल्पना ने अपने भाई पर भी संदेह जताया है. हालांकि पुलिस का कहना है कि घटना के हर पहलू की जांच की जा रही है.

दरअसल, आवागढ़ थाना क्षेत्र के यादव नगर में 40 वर्षीय प्रियंका पत्नी रुकुमपाल और उनकी 65 वर्षीय मां कमला देवी की हथौड़े से सिर पर वार कर हत्या कर दी गई थी, दोनों के शव घर में मिले थे. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था.

घटना के बाद मंगलवार देर शाम तक रिश्तेदार और नाते-रिश्तेदार मौके पर पहुंचते रहे, लेकिन अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी लेने से अधिकांश लोग पीछे हट गए. इसके बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूरी कराकर शव परिजनों को सौंपे और पैतृक गांव में अंतिम संस्कार कराया गया.

मृतका की बेटी कल्पना के मुताबिक, परिवार में संपत्ति को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था. प्रियंका के नाम मकान और करीब तीन बीघा जमीन बताई जा रही है. कल्पना का आरोप है कि उसके पिता रुकुमपाल और बाबा सियाराम समेत एक अन्य व्यक्ति भी इस सनसनीखेज हत्याकांड में शामिल हो सकता है.

कल्पना के मुताबिक, उसके पिता को उसकी मां पर शक भी था और वह अक्सर विवाद करते थे. उसने हत्या के पीछे संपत्ति विवाद को भी एक वजह बताया है. कल्पना ने अपने बड़े भाई की भूमिका पर भी संदेह जताते हुए कहा कि घटना के बाद वह अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुआ.

फिलहाल कल्पना की लिखित तहरीर के आधार पर पुलिस ने रुकुमपाल, सियाराम समेत एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है.

घटना के बाद यादव नगर स्थित घर के बाहर पुलिस का पहरा लगा हुआ है. सुनसान इलाके में स्थित घर में सन्नाटा पसरा है और पुलिस मामले से जुड़े हर पहलू की जांच कर रही है.

मामले में मामले में जानकारी देते हुए जलेसर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि इतनी बड़ी घटनाहोने के बाद नाते रिश्तेदारों ने भी दूरी बना अंतिम अंतिम संस्कार मैं भी गिने-चुने लोग ही शामिल हुए हैं. यहां तक कि मृतक का बड़ा बेटा भी अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुआ है, उसकी भूमिका की भी जांच की जा रही है. घटना के हर पहलू की जांच की जा रही है.

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