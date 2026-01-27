ETV Bharat / state

रामपुर में फसल के पैसों के विवाद में छोटे भाई ने बड़े को गोली मारी, आरोपी की तलाश

सोमवार शाम की घटना, वारदात के बाद परिवार में मचा कोहराम.

मृतक हरदीप.
मृतक हरदीप. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 27, 2026 at 2:36 PM IST

रामपुर: कोतवाली बिलासपुर इलाके में सोमवार शाम फसल के पैसों को लेकर हुए विवाद ने खूनी रूप ले लिया. दो भाइयों में विवाद इतना बढ़ा कि छोटे भाई ने बड़े भाई की गोली मारकर हत्या कर दी. इसके बाद आरोपी फरार हो गया. सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची. घटना ग्राम डोहरिया की बताई जा रही है. पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही है.

पुलिस के मुताबिक, ग्राम डोहरिया में छोटे भाई नवरीत की बड़े भाई हरदीप से बहस हुई. विवाद यह था कि दोनों भाइयों के पास लीज पर एक जमीन थी. उस जमीन पर फसल उगाई हुई थी, जिसके बाद जमीन की लीज खत्म हो गई थी. जो फसल लगाई गई थी, उसके पैसों को लेकर दोनों भाइयों में विवाद हुआ. सोमवार शाम करीब 6 बजे इसी विवाद में छोटे भाई ने बड़े भाई की गोली मारकर हत्या कर दी.

वहीं, इस मामले पर सीओ जितेंद्र कुमार ने बताया कि थाना बिलासपुर में दो भाइयों के बीच फसल को लेकर विवाद था. जिसमें छोटे भाई नवरीत ने बड़े भाई हरदीप की हत्या कर दी. इस मामले में तुरंत कोतवाली बिलासपुर में एफआईआर दर्ज की गई है. जल्द ही हत्या आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा. जमीन की लीज पूरी हो गई थी. धान की फसल लगी थी, उसको खत्म कर दिया गया था. फसल में जो पैसा लगाया गया था, उस पैसे को लेकर इन दोनों भाइयों में विवाद था. इधर, इस घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा है. आरोपी भाई की तलाश में पुलिस लगी है.

