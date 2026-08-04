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जमीनी विवाद में छोटे भाई की हत्या, बहन ने बड़े भाई-भाभी व दो भतीजों पर दर्ज करवाया केस

भाइयों में जमीन को लेकर कुछ समय से विवाद चल रहा था. मृतक अपने घर में अकेला ही रहता था.

murdered due to land dispute
पोस्टमार्टम कक्ष के बाहर मौजूद पुलिस (ETV Bharat Dungarpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 4, 2026 at 2:57 PM IST

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डूंगरपुर: दोवड़ा थाना क्षेत्र के फलोज गांव में जमीनी विवाद के चलते लोहे के सरिए से वार कर भाई की हत्या की वारदात का मामला सामने आया है. बहन ने अपने ही बड़े भाई, भाभी और दो भतीजों पर छोटे भाई की हत्या का केस दर्ज करवाया है. केस दर्ज होने के बाद आज दूसरे दिन पोस्टमार्टम की कार्रवाई हो सकी. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

दोवड़ा थाना एसआई अमृतलाल ने बताया कि पुष्पा पटेल पुत्री प्रेमजी पटेल की ओर से रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है. इसमें बताया गया कि उसका भाई गोपाल पाटीदार (48) निवासी फलोज अपने घर के आगे बैठा हुआ था. गोपाल का अपनी पत्नी के साथ तलाक हो जाने के बाद से वह अकेला रहता था. दोपहर के समय उसके बड़े भाई रतनलाल पाटीदार की पत्नी राधा गाली-गलौज करती हुई दुकान पर आई.

केस की जानकारी देते दोवड़ा थाना एसआई अमृतलाल. (ETV Bharat Dungarpur)

पढ़ें: शराब पार्टी में हुआ खूनी विवाद, बड़े ने छोटे भाई की कुल्हाड़ी से वार कर की हत्या

इसी दौरान रतनलाल भी वहां आ गया और अपने छोटे भाई गोपाल से लड़ाई-झगड़ा करने लगा. गुस्से में आकर उसने लोहे के सरिए से गोपाल के सिर पर वार कर दिया, जिससे वह लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ा और मौके पर ही उसकी मौत हो गई. घटना के बाद सनसनी फैल गई और आसपास के लोग इकट्ठा हो गए. दोनों भाइयों में जमीन को लेकर विवाद चल रहा था.

घटना के बाद आरोपी बड़ा भाई रतनलाल मौके से फरार हो गया. पुलिस ने शव को डूंगरपुर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया था. मंगलवार को बहन पुष्पा ने बड़े भाई रतनलाल, भाभी राधा और दो भतीजों के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है. पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है.

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MURDERED DUE TO LAND DISPUTE

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