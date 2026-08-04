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जमीनी विवाद में छोटे भाई की हत्या, बहन ने बड़े भाई-भाभी व दो भतीजों पर दर्ज करवाया केस

पोस्टमार्टम कक्ष के बाहर मौजूद पुलिस ( ETV Bharat Dungarpur )

डूंगरपुर: दोवड़ा थाना क्षेत्र के फलोज गांव में जमीनी विवाद के चलते लोहे के सरिए से वार कर भाई की हत्या की वारदात का मामला सामने आया है. बहन ने अपने ही बड़े भाई, भाभी और दो भतीजों पर छोटे भाई की हत्या का केस दर्ज करवाया है. केस दर्ज होने के बाद आज दूसरे दिन पोस्टमार्टम की कार्रवाई हो सकी. पुलिस मामले की जांच में जुटी है. दोवड़ा थाना एसआई अमृतलाल ने बताया कि पुष्पा पटेल पुत्री प्रेमजी पटेल की ओर से रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है. इसमें बताया गया कि उसका भाई गोपाल पाटीदार (48) निवासी फलोज अपने घर के आगे बैठा हुआ था. गोपाल का अपनी पत्नी के साथ तलाक हो जाने के बाद से वह अकेला रहता था. दोपहर के समय उसके बड़े भाई रतनलाल पाटीदार की पत्नी राधा गाली-गलौज करती हुई दुकान पर आई. केस की जानकारी देते दोवड़ा थाना एसआई अमृतलाल. (ETV Bharat Dungarpur)