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महासमुंद में दिल दहला देने वाली वारदात, जमीन विवाद में छोटे भाई ने बड़े भाई को जिंदा जलाया

ग्राम आमगांव में जमीन बंटवारे के विवाद ने एक परिवार को बिखेर दिया ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

पुलिस ने मामले को लेकर बताया कि मरार कसहीबाहरा निवासी मालती साहू ने रिपोर्ट लिखाई है. मालती ने बताया कि करीब 10 माह पहले कृष्णकांत दुबे से उसका परिचय हुआ था, तब से वह और कृष्णकांत दुबे रायपुर में लिव-इन में रह रहे थे. वह कुछ दिनों बाद कृष्णकांत से शादी करने वाली थी. कृष्णकांत दुबे ने उसे बताया था कि उसकी पैतृक जमीन ग्राम आमगांव में है, जहां उसकी मां तिरथ दुबे और छोटा भाई दौलत दुबे रहकर जमीन की देखरेख करते हैं. कृष्णकांत दुबे का जमीन बंटवारे का विवाद काफी दिनों से चल रहा था.

महासमुंद: जिले के ग्राम आमगांव में जमीन बंटवारे को लेकर हुए विवाद में भाई ही भाई का कातिल बन गया. छोटे भाई ने अपने बड़े भाई को धान से भरे कमरे में ले जाकर पेट्रोल डालकर आग लगा दी. मामले को लेकर रिपोर्ट पर बागबाहरा थाने में आरोपी के खिलाफ जुर्म दर्ज कर विवेचना में लिया गया है.

ग्राम आमगांव में जमीन बंटवारे के विवाद ने एक परिवार को बिखेर दिया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मालती और कृष्णकांत पहुंचे गांव

21 अप्रैल की शाम करीब 4 बजे प्रार्थिया मालती और कृष्णकांत दुबे आमगांव गए थे. वहां पहुंचकर कृष्णकांत दुबे ने घर में उपस्थित अपनी मां से पूछा कि छोटा भाई दौलत कहां है, तब उसकी मां ने बताया वह लकडी लाने के लिए बाहर गया है. कुछ देर में दौलत आया तब दौलत को देखकर कृष्णकांत दुबे ने कहा कि जमीन का बंटवारा करना है. इस बात पर दोनों के बीच विवाद होने लगा.

विवाद खूनी संघर्ष में बदला

विवाद के बीच कृष्णकांत दुबे ने घर में पड़े डंडे से दौलत के पैर में मारा तो दौलत भी घर के अंदर जाकर हंसिया लेकर आया और बड़े भाई कृष्णकांत पर वार करने लगा. कृष्णकांत ने बचने के लिए शोर मचाया तो दौलत ने उसे धान एवं महुआ वाले कमरे में धक्का मारकर घुसा दिया. इसके बाद दौलत ने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और अपने दुकान में रखा पेट्रोल और माचिस लेकर वापस आया.

जमीन विवाद में छोटे भाई ने बड़े भाई को जिंदा जलाया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बड़े भाई को जिंदा जलाया

दौलत ने कमरे में घुसकर बड़े भाई पर पेट्रोल छिड़का और आग लगा दी. आग लगने की सूचना पर पुलिस और फायर ब्रिगेड पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश की गई. जब तक आग पर काबू पाया गया तब तक कृष्णकांत बुरी तरह जल गया था और उसकी मृत्यु हो गई थी. मामले की रिपोर्ट पर बागबाहरा थाने में आरोपी के खिलाफ धारा 103(1) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया है.