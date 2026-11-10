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फेस्टिव सीजन में मातम, कांकेर में छोटे भाई ने बड़े भाई का किया मर्डर, फावड़े से उतारा मौत के घाट

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कांकेर: मामूली विवाद में जानलेवा हमला. कांकेर के कोरर थाना क्षेत्र में छोटे भाई ने अपने बड़े भाई की जान ले ली. पूरी घटना ग्राम ऊंचपानी की है. हत्या के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को चंद घंटों में गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने मर्डर में इस्तेमाल किया गया फावड़ा भी जब्त कर लिया है और आगे की जांच कर रही है.

कांकेर पुलिस ने तुरंत लिया एक्शन कांकेर एडिशनल एसपी योगेश साहू से इस वारदात की जानकारी मीडिया को दी है. पुलिस के अनुसार देर रात ग्राम ऊंचपानी में शामलाल उइके की उसके छोटे भाई शामसाय उइके के साथ मारपीट हो गई. इस घटना में गुस्साए छोटे भाई ने बड़े भाई पर फावड़े से हमला कर दिया. घटना में शामलाल की मौत हो गई. पुलिस ने सूचना पर तुरंत बीएनएस की धारा 103(1) के तहत केस दर्ज किया. उसके बाद पुलिस ने टीम बनाकर जांच शुरू की.