फेस्टिव सीजन में मातम, कांकेर में छोटे भाई ने बड़े भाई का किया मर्डर, फावड़े से उतारा मौत के घाट
मामूली विवाद में छोटे भाई ने बड़े भाई की जिंदगी खत्म कर दी. कांकेर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. सुशील सलाम की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 10, 2026 at 9:47 PM IST
कांकेर: मामूली विवाद में जानलेवा हमला. कांकेर के कोरर थाना क्षेत्र में छोटे भाई ने अपने बड़े भाई की जान ले ली. पूरी घटना ग्राम ऊंचपानी की है. हत्या के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को चंद घंटों में गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने मर्डर में इस्तेमाल किया गया फावड़ा भी जब्त कर लिया है और आगे की जांच कर रही है.
कांकेर पुलिस ने तुरंत लिया एक्शन
कांकेर एडिशनल एसपी योगेश साहू से इस वारदात की जानकारी मीडिया को दी है. पुलिस के अनुसार देर रात ग्राम ऊंचपानी में शामलाल उइके की उसके छोटे भाई शामसाय उइके के साथ मारपीट हो गई. इस घटना में गुस्साए छोटे भाई ने बड़े भाई पर फावड़े से हमला कर दिया. घटना में शामलाल की मौत हो गई. पुलिस ने सूचना पर तुरंत बीएनएस की धारा 103(1) के तहत केस दर्ज किया. उसके बाद पुलिस ने टीम बनाकर जांच शुरू की.
आरोपी भाई की गिरफ्तारी
पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए 10 नवंबर को आरोपी शामसाय उइके को ऊंचपानी गांव से गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने इस घटना में इस्तेमाल किया गया फावड़ा भी जब्त किया है. अब पुलिस केस की आगे और जांच कर रही है. विवाद की वजह का अब तक खुलासा नहीं हो सका है. इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक नरेंद्र कुमार मिश्रा, सहायक उप निरीक्षक छत्रपाल सिंह साहू सहित कोरर थाना पुलिस की टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही.
कांकेर पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध अथवा आपराधिक गतिविधि की सूचना पुलिस हेल्पलाइन नंबर 9479155125 पर दें. सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान गोपनीय रखी जाएगी.