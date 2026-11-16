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मेरठ में बड़े भाई को छोटे ने उतारा मौत के घाट, सिलबट्टे से किया हमला, 8 घंटे तक खून से लथपथ तड़पता रहा युवक

पुलिस कर रही मामले की जांच पड़ताल. ( Photo Credit; Meerut Police )

मेरठ :​ सिविल लाइन थाना क्षेत्र के पांडव नगर (जे ब्लॉक) में छोटे भाई ने बड़े भाई की हत्या कर दी. रविवार रात शराब के नशे में हुए मामूली विवाद के बाद छोटे भाई ने बड़े भाई के सिर पर भारी वस्तु (सिलबट्टा) से हमला कर दिया. गंभीर रूप से घायल युवक करीब 7 से 8 घंटे तक घर के अंदर लहूलुहान अवस्था में तड़पता रहा, जिससे उसकी मौत हो गई. पुलिस ने आरोपी भाई को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है.

पुलिस के अनुसार, पांडव नगर के जे ब्लॉक में इंदर कुमार का परिवार रहता है. इंदर कुमार का निधन हो चुका है. उनकी पत्नी कमलेश अपने दो बेटों अनिकेत और अविरल (छोटा बेटा) के साथ रहती हैं. रविवार रात करीब 11 बजे अनिकेत शराब के नशे में घर लौटा. इसी बात को लेकर अनिकेत और अविरल के बीच तीखी नोकझोंक और विवाद शुरू हो गया. गुस्से में आकर अविरल ने घर में रखा सिलबट्टा (पत्थर) उठाया और अनिकेत के सिर पर जोरदार वार कर दिया, जिससे वह खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ा.

वारदात के बाद आरोपी अविरल ने सुबह घर का अंदर से ताला लगा लिया, जिससे वृद्ध मां कमलेश बुरी तरह डर गईं. मां का कहना है कि वह सुबह अपने बेटे को डॉक्टर के पास ले जाना चाहती थी, लेकिन अविरल की धमकियों और खौफ के कारण वह विरोध नहीं कर सकी. मां ने रोते हुए बताया कि सुबह करीब 11 बजे तक भी अनिकेत की सांसें चल रही थीं और वह दर्द से लगातार कराह रहा था, लेकिन आरोपी भाई द्वारा दरवाजा बंद रखने के कारण वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकीं और पूरा दिन अपने बेटे को तिल-तिल कर दम तोड़ते देखती रहीं. सोमवार शाम करीब 6 बजे जब मोहल्लेवासियों को अनिकेत की संदिग्ध मौत की भनक लगी, तो इलाके में सनसनी फैल गई. पड़ोसियों ने तुरंत इसकी सूचना सिविल लाइन पुलिस को दी. सूचना मिलते ही सिविल लाइन थाने की पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवा दिया. पुलिस ने आरोपी अविरल को हिरासत में ले लिया है.